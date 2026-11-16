Gukesh Sindarovdan nimani o‘rgandi? U o‘zbek shaxmatchisining bir fazilatini e’tirof etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahon chempioni Gukesh Dommaradju 24 noyabr kuni boshlanadigan tarixiy bahs oldidan o‘zbek grossmeysteri Javohir Sindarovning shaxmatga bo‘lgan ijobiy munosabati va o‘yindan zavq olish qobiliyatidan ilhomlanayotganini ta’kidladi.
- Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘tadigan 14 ta klassik partiyadan iborat bellashuvda 20 yoshli ikki grossmeyster jahon toji uchun kurash olib boradi.
Shaxmat bo‘yicha amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaradju o‘zbek grossmeysteri Javohir Sindarovga qarshi tarixiy bahs oldidan raqibining nafaqat shaxmat mahorati, balki o‘yinga bo‘lgan munosabatidan ham ilhomlanayotganini aytdi. Hindistonlik yulduz Sindarovning shaxmat o‘ynayotganda baxtli ko‘rinishi va hayotdagi boshqa qiziqishlarga ham vaqt ajratishini alohida ta’kidladi. Endi ikki yosh grossmeyster o‘rtasidagi jahon toji uchun kurash boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi.
Shaxmat olami 24 noyabr kuni boshlanadigan katta voqeani kutmoqda. Bir tomonda amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaradju, ikkinchi tomonda esa Da’vogarlar turniri g‘olibi, O‘zbekiston vakili Javohir Sindarov.
Qizig‘i shundaki, jahon chempionligi uchun kurashish arafasida turgan Gukesh raqibining faqat shaxmatdagi kuchli tomonlarini emas, balki shaxmatga bo‘lgan munosabatini ham o‘zi uchun namuna sifatida ko‘rmoqda.
«Sindarov shaxmat o‘ynayotganda juda baxtli ko‘rinadi»
Gukesh bu haqda besh karra jahon chempioni Vishvanatan Anand hamda ChessBase India jurnalisti Sagar Shah bilan suhbatda gapirdi.
«Sindarovdan o‘rgangan jihatlarimdan biri — u shaxmat o‘ynayotganda juda baxtli ko‘rinadi. Shu bilan birga, boshqa qiziqarli ishlar bilan ham shug‘ullanadi. Menimcha, bu menga ham ilhom beradi», — dedi amaldagi jahon chempioni.
Bu fikrlar shunchaki raqibga bildirilgan hurmat emas. Gukesh Sindarovning shaxmatga zavq bilan yondashishi, yuqori bosim ostida ham o‘yindan huzur olishi va hayotda boshqa qiziqishlarga ham vaqt ajratishini o‘zi uchun ijobiy namuna deb hisoblamoqda.
Demak, bo‘lajak chempionlik bahsida ikki grossmeyster nafaqat shaxmat taxtasi ustidagi g‘oyalar, balki ruhiy tayyorgarlik borasida ham o‘ziga xos ustunlikka erishishga harakat qiladi.
20 yoshli ikki grossmeyster jahon toji uchun kurashadi
Javohir Sindarov 2026 yilgi Da’vogarlar turnirida g‘olib chiqib, jahon chempionligi uchun bahslashish huquqini qo‘lga kiritdi. Endi uning oldida faoliyatidagi eng katta sinov — amaldagi chempionni mag‘lub etib, shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kelish vazifasi turibdi.
Gukesh esa 2024 yilda xitoylik Din Lijenni mag‘lub etib, jahon chempioniga aylangan. U Jenevada o‘z unvonini birinchi marta himoya qiladi.
E’tiborli jihati, uchrashuv boshlanganda har ikki shaxmatchi ham 20 yoshda bo‘ladi. Bu jahon chempionligi tarixidagi eng yosh raqiblar o‘rtasidagi bahs sifatida qayd etiladi.
Jenevadagi tarixiy bahs qachon boshlanadi?
Gukesh Dommaradju va Javohir Sindarov o‘rtasidagi Jahon chempionligi bahsi 24 noyabrdan 12 dekabrgacha Shveysariyaning Jeneva shahrida o‘tkaziladi.
Bahs 14 ta klassik partiyaga mo‘ljallangan. Har bir g‘alaba uchun bir ochko, durang uchun esa yarim ochkodan beriladi. Qaysi shaxmatchi birinchi bo‘lib 7,5 ochko to‘plasa, jahon chempioniga aylanadi. Agar 14 partiyadan keyin hisob 7:7 bo‘lsa, g‘olib tay-breykda aniqlanadi.
Birinchi partiya 24 noyabr kuni o‘tkaziladi. Bahsning umumiy mukofot jamg‘armasi esa 2,5 million AQSH dollarini tashkil etadi.
Sindarov uchun tarixiy imkoniyat
O‘zbekiston shaxmati so‘nggi yillarda xalqaro maydonda katta yutuqlarga erishmoqda. Javohir Sindarovning Da’vogarlar turniridagi g‘alabasi esa bu taraqqiyotning yana bir muhim natijasi bo‘ldi.
Endi o‘zbek grossmeysteri jahon chempionligi uchun kurashda mamlakatimiz shaxmat tarixida yangi sahifa ochish imkoniyatiga ega. Uning raqibi esa unvonini osonlikcha topshirishni istamaydigan amaldagi chempion.
Gukeshning Sindarov haqidagi iliq fikrlari bo‘lajak raqobatning o‘ziga xos jihatini ham ko‘rsatdi: taxtada ular bir-biriga jiddiy raqib bo‘lsa-da, shaxmatga bo‘lgan hurmat va o‘zaro e’tirof har ikkisini birlashtiradi.
Endi asosiy savol ochiq qolmoqda: Gukesh jahon chempioni sifatidagi maqomini saqlab qoladimi yoki Javohir Sindarov tarixiy g‘alabaga erishib, shaxmat tojini O‘zbekistonga olib keladimi? Bu savolga Jenevadagi partiyalar javob beradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…