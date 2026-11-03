Shaxmat tarixidagi mutlaq rekord: Sindorov va Gukesh 140 yillik an’anani yangilaydi

·7·Sport
Shaxmat tarixidagi mutlaq rekord: Sindorov va Gukesh 140 yillik an’anani yangilaydi

Jahon shaxmat toji uchun kechadigan navbatdagi bahs insoniyat shaxmat tarixiga eng yosh chempionlik dueli sifatida rasman muhrlanadigan bo‘ldi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) matbuot xizmati xabar berishicha, mazkur tarixiy qarama-qarshilikda O‘zbekiston faxri, xalqaro grossmeyster Javohir Sindorov amaldagi jahon chempioni, hindistonlik yosh daho Gukesh Dommarajuga qarshi dona suradi.

FIDЕ rasmiy ravishda 1886 yildan buyon o‘tkazib kelinayotgan jahon chempionligi matchlari orasida eng yosh beshta final reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Sindorov hamda Gukesh o‘rtasidagi bahs barcha davrlar ko‘rsatkichlarini yangilab, birinchi pog‘onadan joy oldi.

Kasparov va Karpov rekordi ortda qoldi

Aniq hisob-kitoblarga ko‘ra, ilk partiyaga start beriladigan kunda ikki dahoning yoshi quyidagicha bo‘ladi:

  • Gukesh Dommaraju: 20 yosh 179 kunlik;

  • Javohir Sindorov: 20 yosh 351 kunlik.

Ikki finalchining umumiy yoshi hisoblanganda, ushbu bahs shaxmat olamidagi barcha avvalgi yoshlar ko‘rsatkichlarini, shu jumladan, 1984 yilda Garri Kasparov va Anatoliy Karpov o‘rtasida kechgan afsonaviy to‘qnashuv rekordini ham butunlay ortda qoldiradi.

Shaxmat tarixidagi eng yosh 5 ta chempionlik to‘qnashuvi (FIDЕ reytingi)

  1. Gukesh — Javohir Sindorov (2026): 20 yosh 179 kun + 20 yosh 351 kun;

  2. Din Lijen — Gukesh (2024): 32 yosh 32 kun + 18 yosh 180 kun;

  3. Karlsen — Karyakin (2016): 25 yosh 347 kun + 26 yosh 304 kun;

  4. Karlsen — Karuana (2018): 27 yosh 344 kun + 26 yosh 102 kun;

  5. Kasparov — Karpov (1984): 21 yosh 150 kun + 33 yosh 110 kun.

Jenevadagi superjang: Mukofot jamg‘armasi va muddatlar

Jahon shaxmat tojining yangi egasini aniqlab beruvchi buyuk uchrashuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldi:

  • O‘tkazilish vaqti va joyi: Mazkur bellashuv joriy yilning 24 noyabridan 12 dekabriga qadar Shveysariyaning Jeneva shahrida bo‘lib o‘tadi;

  • Mukofot jamg‘armasi: Musobaqaning umumiy sovrin jamg‘armasi 2,5 million AQSH dollari etib belgilangan;

  • Sindorovning tarixiy parvozi: Eslatib o‘tamiz, Javohir Sindorov 2026 yilgi Da’vogarlar turnirida barcha nomdor raqiblarini ortda qoldirib, shaxmat taxti uchun kurashish yo‘llanmasini tarixiy tarzda qo‘lga kiritgan edi.

Butun jahon shaxmat hamjamiyatining nigohi noyabr oyi oxirida Shveysariyaga qaratiladi — u yerda yangi avlodning ikki eng kuchli grossmeysteri jahon toji uchun jangga kirishadi.

Javohir SindorovGukesh DommarajuFIDЕJahon shaxmat chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadiJavohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi26 oktabr 18:36Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?27 oktabr 22:53Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12Sindarov dunyoning 3-raqamli shaxmatchisi! O‘zbekistonda tarixiy voqelik e’tirof etildiSindarov dunyoning 3-raqamli shaxmatchisi! O‘zbekistonda tarixiy voqelik e’tirof etildi16 oktabr 10:11Javohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildiJavohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildi16 oktabr 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi