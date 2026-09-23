«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliyalik grossmeyster Devid Hauyell 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida o‘zbekistonlik Nodirbek Abdusattorov va Nodirbek Yakubboyevning Xitoy terma jamoasiga qarshi ko‘rsatgan ajoyib o‘yinidan hayratga tushdi.
- Hauyell o‘zining jonli efirdagi chiqishida, agar o‘g‘il ko‘rsa, ismini Nodirbek qo‘yishini, chunki bu yuqori darajadagi shaxmatning kafolati ekanligini ta’kidladi.
Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi dunyoning eng nufuzli shaxmat tahlilchilari va grossmeysterlarini hayratga solishda davom etmoqda. Ayniqsa, 7-tur doirasida O‘zbekiston va Xitoy terma jamoalari o‘rtasida kechgan superto‘qnashuv xalqaro shaxmat hamjamiyatining bosh muhokama mavzusiga aylandi. Bahs davomida Nodirbek Abdusattorov amaldagi jahon chempioni Ding Lirenni murakkab endshpilda taslim etgani, uchinchi taxtada esa Nodirbek Yakubboyev kuchli Yu Yangyini dog‘da qoldirgani dunyo shaxmat olamini larzaga soldi. Ushbu tarixiy bahsni Chess24 platformasida jonli efirda sharhlab borgan Angliya terma jamoasi a’zosi, taniqli xalqaro grossmeyster Devid Hauyell (David Howell) o‘zbek shaxmatchilarining fenomenal o‘yinidan hayratini yashira olmadi.
Ikkala Nodirbekning bir vaqtda ko‘rsatgan fantastik mahoratiga havas qilgan ingliz grossmeysteri jonli efir vaqtida: «Modomiki bir kun o‘g‘il ko‘rsam — ismini Nodirbek qo‘yishim kerak, bu yuqori darajadagi shaxmatning kafolatidir!» deya jahon trendiga aylangan samimiy va shov-shuvli iqrorni bildirdi. Hauyellning ushbu bayonoti bir zumda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, o‘zbek shaxmat maktabining butun dunyoda tan olinayotganining yorqin ramziga aylandi.
Xo‘sh, angliyalik taniqli ekspertni bu qadar to‘lqinlantirgan «Nodirbek effekti» nimada, Samarqanddagi ushbu tarixiy g‘alabalar ortidan o‘zbek shaxmati dunyoda qanday yangi rekordlarni o‘rnatmoqda va oldinda turgan turlarda yigitlarimizni yana qanday sinovlar kutmoqda?
«Inglizcha e’tirof, Abdusattorov zafari va yuqori daraja kafolati»: Hauyell iqrorining 5 ta asosiy nuqtasi
Devid Hauyellning Chess24 efiridagi chiqishi va Samarqand Olimpiadasidan eng muhim tafsilotlar:
Devid Hauyelldan kutilmagan iqror: Angliyalik grossmeyster jonli efirda agar o‘g‘il farzand ko‘rsa, ismini Nodirbek qo‘yishini e’lon qildi;
«Yuqori darajadagi shaxmat kafolati»: Hauyell o‘zbek shaxmatchilarining mahoratiga tan berib, Nodirbek ismi haqiqiy chempionlik va master-klass timsoliga aylanganini ta’kidladi;
Ikki Nodirbekning Xitoyga qarshi qahramonligi: O‘zbekiston – Xitoy to‘qnashuvida ham Nodirbek Abdusattorov (Ding Lirenga qarshi), ham Nodirbek Yakubboyev (Yu Yangyiga qarshi) raqiblarini sindirib, g‘alaba qozonishdi;
Jahon chempionining mag‘lubiyati: Birinchi taxtada Abdusattorovning amaldagi toj egasi Ding Liren ustidan qozongan g‘alabasi Hauyell va butun sharhlovchilar guruhini lol qoldirdi;
O‘zbek shaxmati brendi global darajada: Chess24 efiri orqali millionlab muxlislarga uzatilgan ushbu e’tirof O‘zbekiston shaxmat geniylarining jahondagi mutlaq nufuzini yana bir bor isbotladi.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: Devid Hauyell baholagan «Nodirbeklar fenomeni» tahlili
Samarqanddagi superturda o‘zbek grossmeysterlarining ko‘rsatgan natijalari va ekspert bahosi:
Shaxmatchi va maqomi
O‘ynagan taxtasi va raqibi
Qayd etilgan natija
Devid Hauyell va ekspertlarning munosabati
Nodirbek Abdusattorov (Reyting: 2762)
1-taxta: Ding Liren (Jahon chempioni, reyting: 2733)
1 : 0 (G‘alaba)
«Fantastik o‘yin va sovuqqonlik — chempionni ochiq kurashda mag‘lub etdi»
Nodirbek Yakubboyev (O‘zbekiston-1 termasi)
3-taxta: Yu Yangyi (Xitoy termasi yetakchilaridan biri)
1 : 0 (G‘alaba)
«Jamoaviy bahslarda g‘alabani kafolatlovchi mustahkam tayanch»
Jamoaviy natija (O‘zbekiston-1)
7-tur: O‘zbekiston – Xitoy uchrashuvi
3 : 1 (O‘zbekiston g‘alabasi)
«Xitoydek gigantning tor-mor etilishi — Olimpiada oltini sari ulkan qadam»
Devid Hauyellning tarixiy xulosasi
Shaxsiy bayonot (Chess24 platformasida)
Iqtibos
«Kelajakda o‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman — bu top-shaxmat kafolati!»
Shaxmat ekspertizasi va ekspert xulosasi: Nega dunyo elitasi Nodirbeklar mahoratiga tan bermoqda?
Xalqaro tahlilchilar va chet ellik grossmeysterlarning xulosalari:
«Nodirbek effekti» — jahon shaxmatidagi yangi trend: Bir jamoa tarkibida bir xil ismli ikki nafar yosh grossmeysterning dunyoning eng og‘ir raqiblariga qarshi birdek barqaror va bexato g‘alaba qozonishi shaxmat tarixida kam uchraydigan noyob hodisadir; Hauyellning hazili zamirida o‘zbek shaxmatining yoshlar tayyorlashdagi ulkan sifatiga berilgan yuksak baho yotibdi;
Ding Liren ustidan psixologik g‘alaba: Shaxmat toji sohibi bo‘lgan Ding Lirenga qarshi partiyada Abdusattorov vaqt taqchilligida ham raqibiga zarracha imkoniyat qoldirmadi; bu g‘alaba Abdusattorovning dunyoning eng kuchli uchligi sari intilishi naqadar haqqoniy ekanini ko‘rsatdi;
Samarqanddagi muhit va muxlislar ta’siri: O‘z uyida o‘tayotgan 46-Olimpiadada shaxmatchilarimizga bo‘lgan ishonch va dunyo matbuotining katta qiziqishi yigitlarimizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlamoqda; Xitoyning mag‘lub etilishi termamizning turnir jadvalidagi yakka peshqadamligini ta’minladi;
Britaniya shaxmat elitasining hayrati: Angliyaning eng kuchli shaxmatchilaridan biri va mashhur media figura Devid Hauyellning bunday jo‘shqin munosabati G‘arb OAVda O‘zbekiston sporti va uning intellektual salohiyati haqida ijobiy fikrlarni yanada kuchaytiradi.
Samarqand bahslarida butun dunyoni qoyil qoldirayotgan o‘zbek shaxmatchilari nafaqat taxta ustida, balki global madaniyat va xalqaro e’tirof maydonida ham yangi tarix yaratmoqda.
Sizningcha, Devid Hauyellning «o‘g‘limning ismini Nodirbek qo‘yaman» degan so‘zlari o‘zbek shaxmat maktabining jahondagi mavqeini qanchalik ifodalab berdi? Nodirbek Abdusattorov va Nodirbek Yakubboyev boshchiligidagi termamiz Samarqand Olimpiadasining oltin kubogini qo‘lga kiritishiga to‘liq ishonasizmi? Shaxsiy tabriklaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy faxrimizga aylangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha shaxmat muxlislari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…