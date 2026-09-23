«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori

·5·Sport
«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliyalik grossmeyster Devid Hauyell 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida o‘zbekistonlik Nodirbek Abdusattorov va Nodirbek Yakubboyevning Xitoy terma jamoasiga qarshi ko‘rsatgan ajoyib o‘yinidan hayratga tushdi.
  • Hauyell o‘zining jonli efirdagi chiqishida, agar o‘g‘il ko‘rsa, ismini Nodirbek qo‘yishini, chunki bu yuqori darajadagi shaxmatning kafolati ekanligini ta’kidladi.

Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi dunyoning eng nufuzli shaxmat tahlilchilari va grossmeysterlarini hayratga solishda davom etmoqda. Ayniqsa, 7-tur doirasida O‘zbekiston va Xitoy terma jamoalari o‘rtasida kechgan superto‘qnashuv xalqaro shaxmat hamjamiyatining bosh muhokama mavzusiga aylandi. Bahs davomida Nodirbek Abdusattorov amaldagi jahon chempioni Ding Lirenni murakkab endshpilda taslim etgani, uchinchi taxtada esa Nodirbek Yakubboyev kuchli Yu Yangyini dog‘da qoldirgani dunyo shaxmat olamini larzaga soldi. Ushbu tarixiy bahsni Chess24 platformasida jonli efirda sharhlab borgan Angliya terma jamoasi a’zosi, taniqli xalqaro grossmeyster Devid Hauyell (David Howell) o‘zbek shaxmatchilarining fenomenal o‘yinidan hayratini yashira olmadi.

Ikkala Nodirbekning bir vaqtda ko‘rsatgan fantastik mahoratiga havas qilgan ingliz grossmeysteri jonli efir vaqtida: «Modomiki bir kun o‘g‘il ko‘rsam — ismini Nodirbek qo‘yishim kerak, bu yuqori darajadagi shaxmatning kafolatidir!» deya jahon trendiga aylangan samimiy va shov-shuvli iqrorni bildirdi. Hauyellning ushbu bayonoti bir zumda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, o‘zbek shaxmat maktabining butun dunyoda tan olinayotganining yorqin ramziga aylandi.

«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori

Xo‘sh, angliyalik taniqli ekspertni bu qadar to‘lqinlantirgan «Nodirbek effekti» nimada, Samarqanddagi ushbu tarixiy g‘alabalar ortidan o‘zbek shaxmati dunyoda qanday yangi rekordlarni o‘rnatmoqda va oldinda turgan turlarda yigitlarimizni yana qanday sinovlar kutmoqda?

«Inglizcha e’tirof, Abdusattorov zafari va yuqori daraja kafolati»: Hauyell iqrorining 5 ta asosiy nuqtasi

Devid Hauyellning Chess24 efiridagi chiqishi va Samarqand Olimpiadasidan eng muhim tafsilotlar:

  • Devid Hauyelldan kutilmagan iqror: Angliyalik grossmeyster jonli efirda agar o‘g‘il farzand ko‘rsa, ismini Nodirbek qo‘yishini e’lon qildi;

  • «Yuqori darajadagi shaxmat kafolati»: Hauyell o‘zbek shaxmatchilarining mahoratiga tan berib, Nodirbek ismi haqiqiy chempionlik va master-klass timsoliga aylanganini ta’kidladi;

  • Ikki Nodirbekning Xitoyga qarshi qahramonligi: O‘zbekiston – Xitoy to‘qnashuvida ham Nodirbek Abdusattorov (Ding Lirenga qarshi), ham Nodirbek Yakubboyev (Yu Yangyiga qarshi) raqiblarini sindirib, g‘alaba qozonishdi;

  • Jahon chempionining mag‘lubiyati: Birinchi taxtada Abdusattorovning amaldagi toj egasi Ding Liren ustidan qozongan g‘alabasi Hauyell va butun sharhlovchilar guruhini lol qoldirdi;

  • O‘zbek shaxmati brendi global darajada: Chess24 efiri orqali millionlab muxlislarga uzatilgan ushbu e’tirof O‘zbekiston shaxmat geniylarining jahondagi mutlaq nufuzini yana bir bor isbotladi.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: Devid Hauyell baholagan «Nodirbeklar fenomeni» tahlili

Samarqanddagi superturda o‘zbek grossmeysterlarining ko‘rsatgan natijalari va ekspert bahosi:

Shaxmatchi va maqomi

O‘ynagan taxtasi va raqibi

Qayd etilgan natija

Devid Hauyell va ekspertlarning munosabati

Nodirbek Abdusattorov (Reyting: 2762)

1-taxta: Ding Liren (Jahon chempioni, reyting: 2733)

1 : 0 (G‘alaba)

«Fantastik o‘yin va sovuqqonlik — chempionni ochiq kurashda mag‘lub etdi»

Nodirbek Yakubboyev (O‘zbekiston-1 termasi)

3-taxta: Yu Yangyi (Xitoy termasi yetakchilaridan biri)

1 : 0 (G‘alaba)

«Jamoaviy bahslarda g‘alabani kafolatlovchi mustahkam tayanch»

Jamoaviy natija (O‘zbekiston-1)

7-tur: O‘zbekiston – Xitoy uchrashuvi

3 : 1 (O‘zbekiston g‘alabasi)

«Xitoydek gigantning tor-mor etilishi — Olimpiada oltini sari ulkan qadam»

Devid Hauyellning tarixiy xulosasi

Shaxsiy bayonot (Chess24 platformasida)

Iqtibos

«Kelajakda o‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman — bu top-shaxmat kafolati!»

Shaxmat ekspertizasi va ekspert xulosasi: Nega dunyo elitasi Nodirbeklar mahoratiga tan bermoqda?

Xalqaro tahlilchilar va chet ellik grossmeysterlarning xulosalari:

  • «Nodirbek effekti» — jahon shaxmatidagi yangi trend: Bir jamoa tarkibida bir xil ismli ikki nafar yosh grossmeysterning dunyoning eng og‘ir raqiblariga qarshi birdek barqaror va bexato g‘alaba qozonishi shaxmat tarixida kam uchraydigan noyob hodisadir; Hauyellning hazili zamirida o‘zbek shaxmatining yoshlar tayyorlashdagi ulkan sifatiga berilgan yuksak baho yotibdi;

  • Ding Liren ustidan psixologik g‘alaba: Shaxmat toji sohibi bo‘lgan Ding Lirenga qarshi partiyada Abdusattorov vaqt taqchilligida ham raqibiga zarracha imkoniyat qoldirmadi; bu g‘alaba Abdusattorovning dunyoning eng kuchli uchligi sari intilishi naqadar haqqoniy ekanini ko‘rsatdi;

  • Samarqanddagi muhit va muxlislar ta’siri: O‘z uyida o‘tayotgan 46-Olimpiadada shaxmatchilarimizga bo‘lgan ishonch va dunyo matbuotining katta qiziqishi yigitlarimizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlamoqda; Xitoyning mag‘lub etilishi termamizning turnir jadvalidagi yakka peshqadamligini ta’minladi;

  • Britaniya shaxmat elitasining hayrati: Angliyaning eng kuchli shaxmatchilaridan biri va mashhur media figura Devid Hauyellning bunday jo‘shqin munosabati G‘arb OAVda O‘zbekiston sporti va uning intellektual salohiyati haqida ijobiy fikrlarni yanada kuchaytiradi.

Samarqand bahslarida butun dunyoni qoyil qoldirayotgan o‘zbek shaxmatchilari nafaqat taxta ustida, balki global madaniyat va xalqaro e’tirof maydonida ham yangi tarix yaratmoqda.

Sizningcha, Devid Hauyellning «o‘g‘limning ismini Nodirbek qo‘yaman» degan so‘zlari o‘zbek shaxmat maktabining jahondagi mavqeini qanchalik ifodalab berdi? Nodirbek Abdusattorov va Nodirbek Yakubboyev boshchiligidagi termamiz Samarqand Olimpiadasining oltin kubogini qo‘lga kiritishiga to‘liq ishonasizmi? Shaxsiy tabriklaringiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy faxrimizga aylangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha shaxmat muxlislari bilan baham ko‘ring!

46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiNodirbek AbdusattorovNodirbek YakubboyevNodirbek effekti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariKecha 01:02«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?17 sentabr 22:0246-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi16 sentabr 23:14Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?19 sentabr 11:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?