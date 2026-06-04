FirstClub startapi toʻqqiz oy ichida oʻz qiymatini 255 million dollarga yetkazdi
Tezkor tijorat (quick-commerce) bozorida tezlik asosiy omil boʻlib qolayotgan bir paytda, Hindistonning FirstClub startapi investorlarni mahsulot sifatiga eʻtibor qaratish orqali muvaffaqiyat qozonish mumkinligiga ishontira oldi. Bengaluru shahrida joylashgan ushbu kompaniya Peak XV Partners va Sofina boshchiligidagi B seriyali investitsiya raundida 55 million dollar jalb qildi. Natijada startapning bozor qiymati 255 million dollarga baholandi, bu oʻtgan yilning sentyabr oyidagi koʻrsatkichdan (120 million dollar) ikki baravar koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
FirstClub platformasi 2024-yilda Flipkart sobiq rahbari Ayyappan R tomonidan tashkil etilgan boʻlib, u raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, keng assortiment emas, balki saralangan mahsulotlarga urgʻu beradi. Platformada taxminan 4 000 turdagi mahsulot mavjud boʻlib, bu boshqa yirik servislar taklifining uchdan bir qismini tashkil etadi. Kompaniya yangi mahsulotlarni laboratoriya sinovlaridan oʻtkazadi va eksklyuziv brendlar bilan hamkorlik qilib, oʻzini tezkor yetkazib beruvchi emas, balki ishonchli oziq-ovqat doʻkoni sifatida namoyon etmoqda.
Hozirda startapning yillik yalpi savdo hajmi (GMV) 50 million dollarga yetgan. Mijozlar oyiga oʻrtacha toʻrtdan koʻp buyurtma berishadi va har bir xaridning oʻrtacha qiymati 13 dollarni tashkil qiladi. Qizigʻi shundaki, platformada eng koʻp sotiladigan mahsulotlar qatorida anʻanaviy sabzavotlar emas, balki avokado, xurmo va Modi olmalari kabi premium mahsulotlar joy olgan. Bu esa Hindistonda sifatli va sogʻlom oziq-ovqat uchun koʻproq pul toʻlashga tayyor qatlam shakllanayotganidan dalolat beradi.
Yangi jalb qilingan mablagʻlar startapning Bengaluru tashqarisiga chiqishi va Haydarobod kabi yirik shaharlarda oʻz oʻrnini mustahkamlashiga yoʻnaltiriladi. Shuningdek, FirstClub oʻz faoliyatini uy va oshxona buyumlari, sovgʻalar va boshqa kundalik ehtiyoj mollari toifasiga ham kengaytirishni rejalashtirmoqda. Peak XV boshqaruvchi direktori GV Ravishankar soʻzlariga koʻra, ixtisoslashgan oziq-ovqat platformalari uchun bozorda katta imkoniyatlar mavjud.
…