FirstClub startapi toʻqqiz oy ichida oʻz qiymatini 255 million dollarga yetkazdi

·69·Texno
FirstClub startapi toʻqqiz oy ichida oʻz qiymatini 255 million dollarga yetkazdi
Audio versiyasi

Tezkor tijorat (quick-commerce) bozorida tezlik asosiy omil boʻlib qolayotgan bir paytda, Hindistonning FirstClub startapi investorlarni mahsulot sifatiga eʻtibor qaratish orqali muvaffaqiyat qozonish mumkinligiga ishontira oldi. Bengaluru shahrida joylashgan ushbu kompaniya Peak XV Partners va Sofina boshchiligidagi B seriyali investitsiya raundida 55 million dollar jalb qildi. Natijada startapning bozor qiymati 255 million dollarga baholandi, bu oʻtgan yilning sentyabr oyidagi koʻrsatkichdan (120 million dollar) ikki baravar koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

FirstClub platformasi 2024-yilda Flipkart sobiq rahbari Ayyappan R tomonidan tashkil etilgan boʻlib, u raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, keng assortiment emas, balki saralangan mahsulotlarga urgʻu beradi. Platformada taxminan 4 000 turdagi mahsulot mavjud boʻlib, bu boshqa yirik servislar taklifining uchdan bir qismini tashkil etadi. Kompaniya yangi mahsulotlarni laboratoriya sinovlaridan oʻtkazadi va eksklyuziv brendlar bilan hamkorlik qilib, oʻzini tezkor yetkazib beruvchi emas, balki ishonchli oziq-ovqat doʻkoni sifatida namoyon etmoqda.

Hozirda startapning yillik yalpi savdo hajmi (GMV) 50 million dollarga yetgan. Mijozlar oyiga oʻrtacha toʻrtdan koʻp buyurtma berishadi va har bir xaridning oʻrtacha qiymati 13 dollarni tashkil qiladi. Qizigʻi shundaki, platformada eng koʻp sotiladigan mahsulotlar qatorida anʻanaviy sabzavotlar emas, balki avokado, xurmo va Modi olmalari kabi premium mahsulotlar joy olgan. Bu esa Hindistonda sifatli va sogʻlom oziq-ovqat uchun koʻproq pul toʻlashga tayyor qatlam shakllanayotganidan dalolat beradi.

Yangi jalb qilingan mablagʻlar startapning Bengaluru tashqarisiga chiqishi va Haydarobod kabi yirik shaharlarda oʻz oʻrnini mustahkamlashiga yoʻnaltiriladi. Shuningdek, FirstClub oʻz faoliyatini uy va oshxona buyumlari, sovgʻalar va boshqa kundalik ehtiyoj mollari toifasiga ham kengaytirishni rejalashtirmoqda. Peak XV boshqaruvchi direktori GV Ravishankar soʻzlariga koʻra, ixtisoslashgan oziq-ovqat platformalari uchun bozorda katta imkoniyatlar mavjud.

FirstClubStartapInvestitsiyaQuick-commerceHindiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi