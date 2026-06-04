Lovable va Google Cloud hamkorlikni kengaytirish boʻyicha kelishuv imzoladi
Stokgolmda joylashgan va tez surʼatlar bilan oʻsib borayotgan Lovable startapi Google Cloud bilan koʻp yillik strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Ushbu kelishuv doirasida Lovable oʻzining bulutli infratuzilmasi va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini besh baravarga oshirishni rejalashtirmoqda. Garchi shartnomaning moliyaviy tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, insayderlar bu Lovable uchun Google ekotizimida ulkan sakrash boʻlishini taʼkidlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi kelishuvga koʻra, Lovable Anthropic kompaniyasining Claude modellari va Googleʼning shaxsiy Gemini modellaridan kengaytirilgan tartibda foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Ayniqsa, Claude modeliga kirish huquqi dasturlash vazifalarini avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Google avvalroq Anthropic kompaniyasiga katta miqdorda sarmoya kiritgan edi va ushbu hamkorlik har ikki tomon uchun ham foydali boʻlishi kutilmoqda.
Lovable hozirda Yevropaning eng tez rivojlanayotgan startaplaridan biri hisoblanadi. Fevral oyida kompaniyaning yillik daromadi 400 million dollardan oshdi va bor-yoʻgʻi 146 nafar xodim bilan bir oy ichida 100 million dollar qoʻshimcha daromad koʻrildi. Maʼlumotlarga koʻra, Fortune 500 roʻyxatidagi kompaniyalarning yarmidan koʻpi Lovable mahsulotlaridan foydalanadi.
Shuningdek, Lovable oʻzining yangi agentlarini Google Cloudʼning korporativ platformasi — Gemini Enterprise Agent Gallery orqali taqdim etadi. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida kompaniya Google tomonidan 32 milliard dollarga sotib olingan Wiz platformasi bilan integratsiya qilinadi. Bu dasturchilar va sunʼiy intellekt agentlari tomonidan yozilgan kodlardagi xatoliklarni real vaqt rejimida aniqlash va tuzatish imkonini beradi.
Google uchun ushbu bitim strategik ahamiyatga ega, chunki kompaniya joriy yilda kapital xarajatlar uchun 180-190 milliard dollar sarflashni rejalashtirgan. Lovable va Anthropic kabi yirik mijozlarning oʻsishi Google Cloud daromadlarini oshirishga va ulkan texnologik investitsiyalarni qoplashga xizmat qiladi.
…