Lovable va Google Cloud hamkorlikni kengaytirish boʻyicha kelishuv imzoladi

·59·Texno
Lovable va Google Cloud hamkorlikni kengaytirish boʻyicha kelishuv imzoladi
Audio versiyasi

Stokgolmda joylashgan va tez surʼatlar bilan oʻsib borayotgan Lovable startapi Google Cloud bilan koʻp yillik strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Ushbu kelishuv doirasida Lovable oʻzining bulutli infratuzilmasi va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini besh baravarga oshirishni rejalashtirmoqda. Garchi shartnomaning moliyaviy tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, insayderlar bu Lovable uchun Google ekotizimida ulkan sakrash boʻlishini taʼkidlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi kelishuvga koʻra, Lovable Anthropic kompaniyasining Claude modellari va Googleʼning shaxsiy Gemini modellaridan kengaytirilgan tartibda foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Ayniqsa, Claude modeliga kirish huquqi dasturlash vazifalarini avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Google avvalroq Anthropic kompaniyasiga katta miqdorda sarmoya kiritgan edi va ushbu hamkorlik har ikki tomon uchun ham foydali boʻlishi kutilmoqda.

Lovable hozirda Yevropaning eng tez rivojlanayotgan startaplaridan biri hisoblanadi. Fevral oyida kompaniyaning yillik daromadi 400 million dollardan oshdi va bor-yoʻgʻi 146 nafar xodim bilan bir oy ichida 100 million dollar qoʻshimcha daromad koʻrildi. Maʼlumotlarga koʻra, Fortune 500 roʻyxatidagi kompaniyalarning yarmidan koʻpi Lovable mahsulotlaridan foydalanadi.

Shuningdek, Lovable oʻzining yangi agentlarini Google Cloudʼning korporativ platformasi — Gemini Enterprise Agent Gallery orqali taqdim etadi. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida kompaniya Google tomonidan 32 milliard dollarga sotib olingan Wiz platformasi bilan integratsiya qilinadi. Bu dasturchilar va sunʼiy intellekt agentlari tomonidan yozilgan kodlardagi xatoliklarni real vaqt rejimida aniqlash va tuzatish imkonini beradi.

Google uchun ushbu bitim strategik ahamiyatga ega, chunki kompaniya joriy yilda kapital xarajatlar uchun 180-190 milliard dollar sarflashni rejalashtirgan. Lovable va Anthropic kabi yirik mijozlarning oʻsishi Google Cloud daromadlarini oshirishga va ulkan texnologik investitsiyalarni qoplashga xizmat qiladi.

Google CloudLovableSunʼiy IntellektAnthropicGemini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi