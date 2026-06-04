Dushan Vlahovich yaqin kunlarda «Yuventus» klubini rasman tark etadi
Italiya futbolining eng ko‘hna grandlaridan biri hisoblangan Turinning «Yuventus» klubi muxlislari uchun transfer bozoridagi navbatdagi yirik yangilik ma’lum bo‘ldi. Jamoaning afsonaviy himoyachisi, ayni damda esa Turin superklubi direktori sifatida faoliyat yuritayotgan Jorjo Kellini mahoratli serbiyalik hujumchi Dushan Vlahovichning yaqin orada jamoadan ketishini rasman tasdiqladi.
OAVda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, 26 yoshli iqtidorli forvard klub bilan joriy yilning 30 iyun kuni yakuniga yetadigan amaldagi mehnat bitimini uzaytirishdan qat’iyan bosh tortgan.
«U yuqori maosh xohlayapti, Italiyada qolmaydi»
Klub rahbariyati vakili Kellini mazkur kutilmagan va muxlislar uchun biroz mahzun xabar yuzasidan o‘z munosabatini bildirib, futbolchining ketish sabablarini ochiqlab o‘tdi:
«Bu vaziyat shaxsan men uchun juda afsuslanarli holatdir. Biz Dushanning Turinda qolishini va jamoamizning porloq kelajagiga hissa qo‘shishini juda ham istagan edik. Chunki u chin dildan „Yuventus“ klubiga, uning taqdiriga befarq bo‘lmagan futbolchilardan biri. Biroq u yangi shartnomada ancha yuqori maosh talab qilmoqda. Joriy moliyaviy shartlar va Italiya chempionatidagi maoshlar tizimini hisobga olsak, u katta ehtimol bilan faoliyatini A Seriyada davom ettirmaydi», — dedi Jorjo Kellini.
Vlahovichning «Yuventus»dagi faoliyati va statistikasi
Eslatib o‘tamiz, serbiyalik to‘purar Turin grandi safiga 2022 yilning qishki transfer oynasi vaqtida kelib qo‘shilgan edi. U ortda qolgan davr mobaynida jamoaning asosiy hujum qurollaridan biriga aylandi. Uning A Seriyadagi ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Musobaqadagi ishtiroki
Ko‘rsatkich soni
Italiya A Seriyasidagi o‘yinlari
19 ta bahs
Urilgan gollar soni
7 ta gol
Shartnoma yakunlanish sanasi
30 iyun
Ayni paytda Yevropaning bir qator boshqa top-klublari erkin agentga aylanayotgan mahoratli hujumchini o‘z tarkibiga qo‘shib olish uchun jiddiy kurash boshlashgan. Tez orada Vlahovichning yangi jamoasi nomi ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
Italiya A Seriyasi, Yevropadagi eng shov-shuvli transferlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…