Dushan Vlahovich yaqin kunlarda «Yuventus» klubini rasman tark etadi

·143·Sport
Dushan Vlahovich yaqin kunlarda «Yuventus» klubini rasman tark etadi
Audio versiyasi

Italiya futbolining eng ko‘hna grandlaridan biri hisoblangan Turinning «Yuventus» klubi muxlislari uchun transfer bozoridagi navbatdagi yirik yangilik ma’lum bo‘ldi. Jamoaning afsonaviy himoyachisi, ayni damda esa Turin superklubi direktori sifatida faoliyat yuritayotgan Jorjo Kellini mahoratli serbiyalik hujumchi Dushan Vlahovichning yaqin orada jamoadan ketishini rasman tasdiqladi.

OAVda tarqalgan xabarlarga ko‘ra, 26 yoshli iqtidorli forvard klub bilan joriy yilning 30 iyun kuni yakuniga yetadigan amaldagi mehnat bitimini uzaytirishdan qat’iyan bosh tortgan.

«U yuqori maosh xohlayapti, Italiyada qolmaydi»

Klub rahbariyati vakili Kellini mazkur kutilmagan va muxlislar uchun biroz mahzun xabar yuzasidan o‘z munosabatini bildirib, futbolchining ketish sabablarini ochiqlab o‘tdi:

«Bu vaziyat shaxsan men uchun juda afsuslanarli holatdir. Biz Dushanning Turinda qolishini va jamoamizning porloq kelajagiga hissa qo‘shishini juda ham istagan edik. Chunki u chin dildan „Yuventus“ klubiga, uning taqdiriga befarq bo‘lmagan futbolchilardan biri. Biroq u yangi shartnomada ancha yuqori maosh talab qilmoqda. Joriy moliyaviy shartlar va Italiya chempionatidagi maoshlar tizimini hisobga olsak, u katta ehtimol bilan faoliyatini A Seriyada davom ettirmaydi», — dedi Jorjo Kellini.

Vlahovichning «Yuventus»dagi faoliyati va statistikasi

Eslatib o‘tamiz, serbiyalik to‘purar Turin grandi safiga 2022 yilning qishki transfer oynasi vaqtida kelib qo‘shilgan edi. U ortda qolgan davr mobaynida jamoaning asosiy hujum qurollaridan biriga aylandi. Uning A Seriyadagi ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish olgan:

Musobaqadagi ishtiroki

Ko‘rsatkich soni

Italiya A Seriyasidagi o‘yinlari

19 ta bahs

Urilgan gollar soni

7 ta gol

Shartnoma yakunlanish sanasi

30 iyun

Ayni paytda Yevropaning bir qator boshqa top-klublari erkin agentga aylanayotgan mahoratli hujumchini o‘z tarkibiga qo‘shib olish uchun jiddiy kurash boshlashgan. Tez orada Vlahovichning yangi jamoasi nomi ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Italiya A Seriyasi, Yevropadagi eng shov-shuvli transferlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Dusan VlahovicJuventusGiorgio ChielliniTurinItaliyaSerie A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi