Joze Mourino «Real» klubiga Rikkardo Kalafiorini olib kelmoqchi
Yevropa futboli olamida transfer bozori yangi sezilarli shov-shuvlar bilan qizishda davom etmoqda. Madridning «Real» klubi tez orada Londonning «Arsenal» klubi hamda Italiya milliy terma jamoasining mahoratli himoyachisi Rikkardo Kalafiorini o‘z tarkibiga qo‘shib olishi mumkin. Ispaniyalik taniqli insayder va jurnalist Ramon Alvares de Monning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, «qirollik klubi» bilan 2029 yilga qadar uzoq muddatli shartnoma imzolagan portugaliyalik tajribali mutaxassis Joze Mourino klub rahbariyatidan ushbu transfer imkoniyatlarini jiddiy o‘rganib chiqishni iltimos qilgan.
«Maxsus»ga italiyalik futbolchining universalligi yoqmoqda
Joze Mourino yangi mavsum oldidan Madrid superklubining mudofaa chizig‘ini yanada mustahkamlash va taktik jihatdan boyitish niyatida. Portugaliyalik kuchli taktikka 24 yoshli italiyalik himoyachining maydondagi universal harakatlari juda ma’qul kelmoqda:
Markaziy mudofaa: Kalafiori markaziy himoya chizig‘ida ishonchli va sovuqqon o‘yin namoyish eta oladi.
Chap qanot himoyasi: U zarurat tug‘ilganda chap qanot mudofaasida ham faol harakat qilib, hujumlarni qo‘llab-quvvatlash salohiyatiga ega.
Aynan mana shu jihatlar Mourinoning e’tiborini tortgan va u rahbariyatdan iqtidorli futbolchini Madridga olib kelishni so‘ragan.
Kalafiorining Angliyadagi barqaror statistikasi
Rikkardo Kalafiori ortda qolgan futbol mavsumida dunyoning eng shiddatli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida (APL) «kanonirlar» safida ancha mazmunli va barqaror o‘yin ko‘rsatishga ulgurdi:
Musobaqadagi ishtiroki
Ko‘rsatkich soni
APLda o‘tkazilgan o‘yinlar
26 ta uchrashuv
Urilgan gollar soni
1 ta gol
Spingli (golli) uzatmalar
2 ta samarali pas
Katta marralar sari: Agar ushbu yirik transfer amalga oshsa, Joze Mourino «Real Madrid» klubida o‘zi istagan temirdek mustahkam va universal himoya chizig‘ini shakllantirish yo‘lida ulkan qadam tashlagan bo‘ladi. Londonliklar esa o‘z navbatida o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yubormasligi aniq, bu esa transfer oynasida katta kurashdan darak beradi.
Yevropa futbolining eng so‘nggi transfer bombalari, kutilmagan kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarinda biz bilan birga kuzatib boring!
…