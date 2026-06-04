Joze Mourino «Real» klubiga Rikkardo Kalafiorini olib kelmoqchi

·407·Sport
Joze Mourino «Real» klubiga Rikkardo Kalafiorini olib kelmoqchi
Audio versiyasi

Yevropa futboli olamida transfer bozori yangi sezilarli shov-shuvlar bilan qizishda davom etmoqda. Madridning «Real» klubi tez orada Londonning «Arsenal» klubi hamda Italiya milliy terma jamoasining mahoratli himoyachisi Rikkardo Kalafiorini o‘z tarkibiga qo‘shib olishi mumkin. Ispaniyalik taniqli insayder va jurnalist Ramon Alvares de Monning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, «qirollik klubi» bilan 2029 yilga qadar uzoq muddatli shartnoma imzolagan portugaliyalik tajribali mutaxassis Joze Mourino klub rahbariyatidan ushbu transfer imkoniyatlarini jiddiy o‘rganib chiqishni iltimos qilgan.

«Maxsus»ga italiyalik futbolchining universalligi yoqmoqda

Joze Mourino yangi mavsum oldidan Madrid superklubining mudofaa chizig‘ini yanada mustahkamlash va taktik jihatdan boyitish niyatida. Portugaliyalik kuchli taktikka 24 yoshli italiyalik himoyachining maydondagi universal harakatlari juda ma’qul kelmoqda:

  • Markaziy mudofaa: Kalafiori markaziy himoya chizig‘ida ishonchli va sovuqqon o‘yin namoyish eta oladi.

  • Chap qanot himoyasi: U zarurat tug‘ilganda chap qanot mudofaasida ham faol harakat qilib, hujumlarni qo‘llab-quvvatlash salohiyatiga ega.

Aynan mana shu jihatlar Mourinoning e’tiborini tortgan va u rahbariyatdan iqtidorli futbolchini Madridga olib kelishni so‘ragan.

Kalafiorining Angliyadagi barqaror statistikasi

Rikkardo Kalafiori ortda qolgan futbol mavsumida dunyoning eng shiddatli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida (APL) «kanonirlar» safida ancha mazmunli va barqaror o‘yin ko‘rsatishga ulgurdi:

Musobaqadagi ishtiroki

Ko‘rsatkich soni

APLda o‘tkazilgan o‘yinlar

26 ta uchrashuv

Urilgan gollar soni

1 ta gol

Spingli (golli) uzatmalar

2 ta samarali pas

Katta marralar sari: Agar ushbu yirik transfer amalga oshsa, Joze Mourino «Real Madrid» klubida o‘zi istagan temirdek mustahkam va universal himoya chizig‘ini shakllantirish yo‘lida ulkan qadam tashlagan bo‘ladi. Londonliklar esa o‘z navbatida o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yubormasligi aniq, bu esa transfer oynasida katta kurashdan darak beradi.

Yevropa futbolining eng so‘nggi transfer bombalari, kutilmagan kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarinda biz bilan birga kuzatib boring!

Jose MourinhoRiccardo CalafioriReal MadridArsenalRamon Alvarez de Mon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi