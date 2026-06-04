Isroil soliq idorasi kriptovalyuta boʻyicha ixtiyoriy hisobotlardan norozi

·63·Iqtisodiyot
Isroil soliq idorasi kriptovalyuta boʻyicha ixtiyoriy hisobotlardan norozi
Audio versiyasi

Isroil soliq organi kriptovalyutalardan olingan foydani ixtiyoriy ravishda deklaratsiya qilish jarayoni kutilgan natijani bermayotganidan xavotirda. Hukumat hisobotlarini toʻgʻrilagan shaxslarga jinoiy javobgarlikdan daxlsizlik huquqini bergan boʻlsa-da, soliq toʻlovchilarning faolligi pastligicha qolmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Globes nashrining xabar berishicha, Isroil rasmiylari 2025-yil avgustigacha amal qiladigan “ixtiyoriy oshkor qilish” siyosati doirasida 1 milliard dollargacha soliq tushumini kutishgan edi. Biroq, hozirgi kunga qadar kripto-kapitaldan olingan daromadlar boʻyicha hisobotlar kutilgan summaning juda kichik qismini tashkil etmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, soliq idorasi jami 50 million dollarlik kripto aktivlar haqida hisobot olgan, vaholanki, hisobot berilmagan mablagʻlar miqdori milliardlab dollarni tashkil etishi mumkin.

Soliq boʻyicha mutaxassis Iftach Simhonyning soʻzlariga koʻra, jarayonda anonimlikning yoʻqligi asosiy toʻsiq boʻlmoqda. Agar soliq toʻlovchilar uchun xavf darajasi yuqori boʻlmasa va tartib-taomil boshlangʻich bosqichda aniqlik yoki anonimlikni kafolatlamasa, ixtiyoriy ravishda maʼlumot berishga boʻlgan ragʻbat susayadi. Hozirga qadar faqat 58 nafar shaxs ushbu tartibdan foydalangan holda oʻz soliq hisobotlarini tuzatishga uringan.

Isroil bankining 2024-yilning birinchi yarmi uchun moliyaviy barqarorlik hisobotiga koʻra, mamlakat fuqarolari taxminan 1 milliard dollar qiymatidagi kripto aktivlarga egalik qiladi. Shu bilan birga, AQSH Kongressi aʼzolari ham kichik kripto tranzaksiyalarini IRSga hisobot berishdan ozod qilishni nazarda tutuvchi PARITY Act qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdalar.

KriptovalyutaIsroilSoliqBitcoinInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi