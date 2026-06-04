Yulduzlararo kometalar Somon yoʻli massasining yarmini tashkil qilishi mumkin

·59·Texno
Yulduzlararo kometalar Somon yoʻli massasining yarmini tashkil qilishi mumkin
Audio versiyasi

Xalqaro tadqiqotchilar guruhi Somon yoʻlining "yetishmayotgan massasi"ning salmoqli qismi qorongʻu materiya bilan emas, balki yulduzlararo fazoda erkin harakatlanuvchi obektlar — kometa va asteroidlar bilan bogʻliq boʻlishi mumkinligi haqidagi gipotezani ilgari surdi. arXiv portalida eʼlon qilingan ushbu tadqiqot anʼanaviy qorongʻu materiya nazariyasiga muqobil yondashuvni taklif etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Odatda, Galaktikadagi qorongʻu materiyaning mavjudligi yulduzlarning aylanish tezligi tahlilidan kelib chiqib xulosa qilinadi. Kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, Galaktika chekkasidagi yulduzlar koʻrinadigan massa (yulduzlar va gaz) asosida kutilganidan tezroq aylanadi. Bu tafovut elektromagnit nurlanish bilan oʻzaro taʼsirga kirishmaydigan, ammo gravitatsiya orqali namoyon boʻladigan koʻrinmas massa bilan tushuntiriladi.

Yangi ishda yulduzlararo obektlarning (interstellar objects, ISO) umumiy hissasi koʻrib chiqildi. Bunga avvalroq qayd etilgan 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov va 3I/ATLAS kabi boshqa yulduz tizimlaridan kelgan noyob mehmonlar misol boʻladi. Tadqiqotchilarning fikricha, har bir obektning massasi kichik boʻlsa-da, ularning Galaktikadagi umumiy soni tasavvur qilib boʻlmas darajada koʻp boʻlishi mumkin.

Puasson taqsimotiga asoslangan statistik modeldan foydalangan holda oʻtkazilgan hisob-kitoblar shuni koʻrsatdiki, yulduzlararo obektlarning umumiy massasi qorongʻu materiyaga tegishli deb hisoblanadigan "yetishmayotgan massa"ning 13 foizidan 45 foizigacha boʻlgan qismini tushuntirishi mumkin. Bu esa bunday obektlarning gravitatsion dinamikadagi roli sezilarli boʻlishi mumkinligini anglatadi.

Biroq, mualliflar ushbu hisob-kitoblar juda kichik tanlanma (asosan 3I/ATLAS obekti) asosida amalga oshirilganini taʼkidlashmoqda. Kelgusi yillarda yangi osmon sharhi loyihalari koʻproq yulduzlararo obektlarni aniqlashi kutilmoqda. Bu maʼlumotlar kometalarning haqiqatan ham Galaktika massasi muammosini hal qila olishi yoki ularning roli ikkinchi darajali ekanligini aniqlashga yordam beradi.

Somon YoʻliQorongʻu MateriyaAstronomiyaKometaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi