Yulduzlararo kometalar Somon yoʻli massasining yarmini tashkil qilishi mumkin
Xalqaro tadqiqotchilar guruhi Somon yoʻlining "yetishmayotgan massasi"ning salmoqli qismi qorongʻu materiya bilan emas, balki yulduzlararo fazoda erkin harakatlanuvchi obektlar — kometa va asteroidlar bilan bogʻliq boʻlishi mumkinligi haqidagi gipotezani ilgari surdi. arXiv portalida eʼlon qilingan ushbu tadqiqot anʼanaviy qorongʻu materiya nazariyasiga muqobil yondashuvni taklif etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Odatda, Galaktikadagi qorongʻu materiyaning mavjudligi yulduzlarning aylanish tezligi tahlilidan kelib chiqib xulosa qilinadi. Kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, Galaktika chekkasidagi yulduzlar koʻrinadigan massa (yulduzlar va gaz) asosida kutilganidan tezroq aylanadi. Bu tafovut elektromagnit nurlanish bilan oʻzaro taʼsirga kirishmaydigan, ammo gravitatsiya orqali namoyon boʻladigan koʻrinmas massa bilan tushuntiriladi.
Yangi ishda yulduzlararo obektlarning (interstellar objects, ISO) umumiy hissasi koʻrib chiqildi. Bunga avvalroq qayd etilgan 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov va 3I/ATLAS kabi boshqa yulduz tizimlaridan kelgan noyob mehmonlar misol boʻladi. Tadqiqotchilarning fikricha, har bir obektning massasi kichik boʻlsa-da, ularning Galaktikadagi umumiy soni tasavvur qilib boʻlmas darajada koʻp boʻlishi mumkin.
Puasson taqsimotiga asoslangan statistik modeldan foydalangan holda oʻtkazilgan hisob-kitoblar shuni koʻrsatdiki, yulduzlararo obektlarning umumiy massasi qorongʻu materiyaga tegishli deb hisoblanadigan "yetishmayotgan massa"ning 13 foizidan 45 foizigacha boʻlgan qismini tushuntirishi mumkin. Bu esa bunday obektlarning gravitatsion dinamikadagi roli sezilarli boʻlishi mumkinligini anglatadi.
Biroq, mualliflar ushbu hisob-kitoblar juda kichik tanlanma (asosan 3I/ATLAS obekti) asosida amalga oshirilganini taʼkidlashmoqda. Kelgusi yillarda yangi osmon sharhi loyihalari koʻproq yulduzlararo obektlarni aniqlashi kutilmoqda. Bu maʼlumotlar kometalarning haqiqatan ham Galaktika massasi muammosini hal qila olishi yoki ularning roli ikkinchi darajali ekanligini aniqlashga yordam beradi.
…