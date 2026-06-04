Revolut AQSHda oʻz bankini ochib steyblkoinlar chiqarishni rejalashtirmoqda
Fintex giganti Revolut oʻzining AQSHdagi boʻlajak banki orqali steyblkoinlarni taklif qilishni rejalashtirmoqda. Kompaniyaning AQSHdagi bosh direktori Cetin Duransoyning soʻzlariga koʻra, kelasi yili ishga tushishi kutilayotgan bank mijozlari FDIC tomonidan sugʻurtalangan hisob raqamlari, koʻp valyutali depozitlar, aksiya savdosi va kriptovalyuta xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Revolut dastlab xalqaro bank xizmatlariga ehtiyoji bor chakana va biznes mijozlarini jalb qilishni maqsad qilgan. Mart oyida kompaniya AQSH milliy bank litsenziyasini olish uchun ariza topshirdi. Bu litsenziya Revolut kompaniyasiga yagona federal tartibga solish doirasida butun mamlakat boʻylab sugʻurtalangan bank mahsulotlarini taklif qilish imkonini beradi.
Hozirda steyblkoinlar bozori jadal oʻsib bormoqda va DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, uning hajmi oʻtgan yilgi 247 milliard dollardan 319,5 milliard dollargacha yetdi. Revolut allaqachon AQSHdan tashqarida oʻz mijozlariga bank kartalari orqali USDT va USDC steyblkoinlarida toʻlovlarni amalga oshirish imkoniyatini taqdim etgan.
Sohadagi faollik faqat Revolut bilan cheklanib qolmayapti. SoFi banki Ethereum va Solana tarmoqlarida ishlovchi SoFiUSD tokenini chiqargan boʻlsa, MoneyGram kompaniyasi Stripe platformasi bilan hamkorlikda MGUSD steyblkoinini taqdim etdi. Shuningdek, Nubank va Crypto.com kabi kompaniyalar ham AQSHda milliy banklar tashkil etish uchun shartli ruxsatnomalarni qoʻlga kiritishgan.
…