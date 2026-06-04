Revolut AQSHda oʻz bankini ochib steyblkoinlar chiqarishni rejalashtirmoqda

·53·Iqtisodiyot
Revolut AQSHda oʻz bankini ochib steyblkoinlar chiqarishni rejalashtirmoqda
Audio versiyasi

Fintex giganti Revolut oʻzining AQSHdagi boʻlajak banki orqali steyblkoinlarni taklif qilishni rejalashtirmoqda. Kompaniyaning AQSHdagi bosh direktori Cetin Duransoyning soʻzlariga koʻra, kelasi yili ishga tushishi kutilayotgan bank mijozlari FDIC tomonidan sugʻurtalangan hisob raqamlari, koʻp valyutali depozitlar, aksiya savdosi va kriptovalyuta xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Revolut dastlab xalqaro bank xizmatlariga ehtiyoji bor chakana va biznes mijozlarini jalb qilishni maqsad qilgan. Mart oyida kompaniya AQSH milliy bank litsenziyasini olish uchun ariza topshirdi. Bu litsenziya Revolut kompaniyasiga yagona federal tartibga solish doirasida butun mamlakat boʻylab sugʻurtalangan bank mahsulotlarini taklif qilish imkonini beradi.

Hozirda steyblkoinlar bozori jadal oʻsib bormoqda va DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, uning hajmi oʻtgan yilgi 247 milliard dollardan 319,5 milliard dollargacha yetdi. Revolut allaqachon AQSHdan tashqarida oʻz mijozlariga bank kartalari orqali USDT va USDC steyblkoinlarida toʻlovlarni amalga oshirish imkoniyatini taqdim etgan.

Sohadagi faollik faqat Revolut bilan cheklanib qolmayapti. SoFi banki Ethereum va Solana tarmoqlarida ishlovchi SoFiUSD tokenini chiqargan boʻlsa, MoneyGram kompaniyasi Stripe platformasi bilan hamkorlikda MGUSD steyblkoinini taqdim etdi. Shuningdek, Nubank va Crypto.com kabi kompaniyalar ham AQSHda milliy banklar tashkil etish uchun shartli ruxsatnomalarni qoʻlga kiritishgan.

RevolutSteyblkoinAQSHBankKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi