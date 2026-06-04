Luis Suares faoliyatini «Fenerbahche»da davom ettirishga yaqin turibdi
Turkiya va Yevropa futboli olamida transfer bozori qizigandan qizimoqda. Lissabonning «Sporting» klubi hujumchisi Luis Suares tez orada Istanbul grandi — «Fenerbahche» a’zosiga aylanishi mumkin. Ushbu kutilayotgan yirik transfer haqida dunyoga mashhur va ishonchli insayder Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali xabar tarqatdi.
Kolumbiyalik mahoratli to‘purar iqtidori va sermahsulligi bilan ko‘plab grandlar e’tiborini tortib kelmoqda.
Shaxsiy kelishuv tayyor, ammo so‘nggi so‘z rahbariyatda
28 yoshli tajribali kolumbiyalik forvard «sariq kanareykalar» vakillari bilan uchrashib, bo‘lajak mehnat shartnomasining barcha shaxsiy bandlarini batafsil kelishib olgan. Shunday bo‘lsa-da, ushbu o‘tishning yakuniy nuqtasi hali qo‘yilgani yo‘q. Transferning muvaffaqiyatli yakunlanishi Istanbul klubida bo‘lib o‘tadigan ichki prezidentlik saylovlari natijasiga hamda klublar o‘rtasidagi transfer bahosi bo‘yicha yakuniy moliyaviy to‘xtamga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.
Suaresning yakunlangan mavsumdagi fenomenal statistikasi
Luis Suares ortda qolgan futbol yilida «Sporting» safida haqiqiy sermahsullik shov-shuvini ko‘rsatdi. Uning qayd etgan ko‘rsatkichlari har qanday grand jamoani hayratga soladi:
Musobaqalardagi ishtiroki
Ko‘rsatkich soni
Jami o‘tkazilgan o‘yinlar
53 ta bahs
Urilgan gollar
38 ta gol
Golli uzatmalar (assist)
9 ta samarali pas
Yuqori maqsadlar sari: Turkiya Superligasining ortda qolgan mavsumini ikkinchi o‘rinda yakunlagan «Fenerbahche» klubi kelasi mavsumda nufuzli YEVROPA Chempionlar ligasining saralash bosqichida ishtirok etadi. Aynan mana shunday nufuzli musobaqa oldidan Suaresdek dahshatli to‘purarning tarkibga kelib qo‘shilishi, jamoaning Yevrokuboklardagi zafarli yurishiga katta yordam berishi shubhasiz.
Turkiya Superligasi, Yevropaning eng qaynoq transfer bombalari va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…