Luis Suares faoliyatini «Fenerbahche»da davom ettirishga yaqin turibdi

·244·Sport
Luis Suares faoliyatini «Fenerbahche»da davom ettirishga yaqin turibdi
Audio versiyasi

Turkiya va Yevropa futboli olamida transfer bozori qizigandan qizimoqda. Lissabonning «Sporting» klubi hujumchisi Luis Suares tez orada Istanbul grandi — «Fenerbahche» a’zosiga aylanishi mumkin. Ushbu kutilayotgan yirik transfer haqida dunyoga mashhur va ishonchli insayder Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali xabar tarqatdi.

Kolumbiyalik mahoratli to‘purar iqtidori va sermahsulligi bilan ko‘plab grandlar e’tiborini tortib kelmoqda.

Shaxsiy kelishuv tayyor, ammo so‘nggi so‘z rahbariyatda

28 yoshli tajribali kolumbiyalik forvard «sariq kanareykalar» vakillari bilan uchrashib, bo‘lajak mehnat shartnomasining barcha shaxsiy bandlarini batafsil kelishib olgan. Shunday bo‘lsa-da, ushbu o‘tishning yakuniy nuqtasi hali qo‘yilgani yo‘q. Transferning muvaffaqiyatli yakunlanishi Istanbul klubida bo‘lib o‘tadigan ichki prezidentlik saylovlari natijasiga hamda klublar o‘rtasidagi transfer bahosi bo‘yicha yakuniy moliyaviy to‘xtamga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.

Suaresning yakunlangan mavsumdagi fenomenal statistikasi

Luis Suares ortda qolgan futbol yilida «Sporting» safida haqiqiy sermahsullik shov-shuvini ko‘rsatdi. Uning qayd etgan ko‘rsatkichlari har qanday grand jamoani hayratga soladi:

Musobaqalardagi ishtiroki

Ko‘rsatkich soni

Jami o‘tkazilgan o‘yinlar

53 ta bahs

Urilgan gollar

38 ta gol

Golli uzatmalar (assist)

9 ta samarali pas

Yuqori maqsadlar sari: Turkiya Superligasining ortda qolgan mavsumini ikkinchi o‘rinda yakunlagan «Fenerbahche» klubi kelasi mavsumda nufuzli YEVROPA Chempionlar ligasining saralash bosqichida ishtirok etadi. Aynan mana shunday nufuzli musobaqa oldidan Suaresdek dahshatli to‘purarning tarkibga kelib qo‘shilishi, jamoaning Yevrokuboklardagi zafarli yurishiga katta yordam berishi shubhasiz.

Turkiya Superligasi, Yevropaning eng qaynoq transfer bombalari va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng tezkor, ishonchli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Luis SuárezFenerbahçeSporting LisbonFabrizio RomanoIstanbulUEFA Champions League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi