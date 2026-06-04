«Bavariya» klubi UYEFAning yangilangan reytingida birinchi o‘rinni egalladi

·203·Sport
«Bavariya» klubi UYEFAning yangilangan reytingida birinchi o‘rinni egalladi
Audio versiyasi

Yevropa yashil maydonlarida kuchli klublar o‘rtasidagi shiddatli bahslar va mavsum yakunlari sarhisob qilinishi davom etmoqda. Futbol olamining bosh boshqaruv organi hisoblangan UYEFA tashkiloti Yevropa qit’asining eng kuchli klublari yangilangan rasmiy reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Myunxenning «Bavariya» klubi barcha raqiblarini ortda qoldirgan holda, bo‘lajak 2026/2027 yilgi yangi mavsum oldidan qit’aning eng kuchli jamoasi sifatida ro‘yxat yetakchisiga aylandi.

Nufuzli ro‘yxatning ikkinchi pog‘onasini Ispaniya grandi Madridning «Real» klubi band etgan bo‘lsa, kuchli uchlikni Fransiya chempioni «PSJ» jamoasi yakunlab berdi.

Myunxenliklarning barqaror muvaffaqiyati siri nimada?

Mazkur reyting shunchaki bir yillik natija emas, balki klublarning 2021/2022 yilgi futbol mavsumidan boshlab Yevropa maydonlarida ko‘rsatgan umumiy o‘yinlari asosida shakllantirilgan. «Bavariya»ning ushbu yuksak cho‘qqini band etishiga ularning Yevrokuboklardagi hayratlanarli barqarorligi sabab bo‘ldi:

  • Nemis mashinasi so‘nggi besh mavsumning har birida nufuzli Yevropa Chempionlar Ligasining (YECHL) chorak final bosqichigacha yetib borishni uddaladi.

  • Ushbu davr ichida jamoa ikki marotaba yarim finalning shiddatli bahslarida ham ishtirok etdi. Ayni mana shu yuqori va barqaror natijalar Myunxen klubiga katta ochkolar taqdim etdi.

«Arsenal»ning shiddati va «Aston Villa»dan ulkan sakrash

Ortda qolgan 2025/2026 yilgi futbol mavsumida qit’ada eng ko‘p ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘lgan Londonning «Arsenal» klubi umumiy besh yillik hisob-kitoblarga ko‘ra reytingda 7-o‘rinni band etdi.

Mavsum sensatsiyasi: Reytingda eng hayratlanarli va ulkan yuksalishni Angliyaning boshqa bir vakili — «Aston Villa» jamoasi amalga oshirdi. Birmingemliklar biryo‘la 29 pog‘onaga yuqorilab, Yevropaning eng kuchli klublari orasida 17-o‘ringa ko‘tarilib olishdi.

Yevropa futbolidagi qiziqarli tahlillar, yangi reytinglar va sevimli jamoalaringizning qit’a maydonlaridagi zafarli yurishlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bayern MunichUEFAReal MadridParis Saint-GermainArsenalAston Villa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi