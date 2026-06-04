«Bavariya» klubi UYEFAning yangilangan reytingida birinchi o‘rinni egalladi
Yevropa yashil maydonlarida kuchli klublar o‘rtasidagi shiddatli bahslar va mavsum yakunlari sarhisob qilinishi davom etmoqda. Futbol olamining bosh boshqaruv organi hisoblangan UYEFA tashkiloti Yevropa qit’asining eng kuchli klublari yangilangan rasmiy reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Myunxenning «Bavariya» klubi barcha raqiblarini ortda qoldirgan holda, bo‘lajak 2026/2027 yilgi yangi mavsum oldidan qit’aning eng kuchli jamoasi sifatida ro‘yxat yetakchisiga aylandi.
Nufuzli ro‘yxatning ikkinchi pog‘onasini Ispaniya grandi Madridning «Real» klubi band etgan bo‘lsa, kuchli uchlikni Fransiya chempioni «PSJ» jamoasi yakunlab berdi.
Myunxenliklarning barqaror muvaffaqiyati siri nimada?
Mazkur reyting shunchaki bir yillik natija emas, balki klublarning 2021/2022 yilgi futbol mavsumidan boshlab Yevropa maydonlarida ko‘rsatgan umumiy o‘yinlari asosida shakllantirilgan. «Bavariya»ning ushbu yuksak cho‘qqini band etishiga ularning Yevrokuboklardagi hayratlanarli barqarorligi sabab bo‘ldi:
Nemis mashinasi so‘nggi besh mavsumning har birida nufuzli Yevropa Chempionlar Ligasining (YECHL) chorak final bosqichigacha yetib borishni uddaladi.
Ushbu davr ichida jamoa ikki marotaba yarim finalning shiddatli bahslarida ham ishtirok etdi. Ayni mana shu yuqori va barqaror natijalar Myunxen klubiga katta ochkolar taqdim etdi.
«Arsenal»ning shiddati va «Aston Villa»dan ulkan sakrash
Ortda qolgan 2025/2026 yilgi futbol mavsumida qit’ada eng ko‘p ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘lgan Londonning «Arsenal» klubi umumiy besh yillik hisob-kitoblarga ko‘ra reytingda 7-o‘rinni band etdi.
Mavsum sensatsiyasi: Reytingda eng hayratlanarli va ulkan yuksalishni Angliyaning boshqa bir vakili — «Aston Villa» jamoasi amalga oshirdi. Birmingemliklar biryo‘la 29 pog‘onaga yuqorilab, Yevropaning eng kuchli klublari orasida 17-o‘ringa ko‘tarilib olishdi.
Yevropa futbolidagi qiziqarli tahlillar, yangi reytinglar va sevimli jamoalaringizning qit’a maydonlaridagi zafarli yurishlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…