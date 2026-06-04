Jahon chempionati oldidan Niderlandiya o‘z uyida Jazoirga mag‘lub bo‘ldi...
Futbol bo‘yicha yaqinlashib kelayotgan dunyo birinchiligi arafasida xalqaro maydonda terma jamoalar ishtirokidagi shiddatli bahslar qizg‘in pallasiga kirdi. Ayni paytda milliy terma jamoalar mundial starti oldidan yuzaga kelgan qisqa tanaffusdan unumli foydalangan holda, o‘z tarkiblarini sinovdan o‘tkazish maqsadida nazorat uchrashuvlarida maydonga tushishmoqda. Mana shunday yirik tayyorgarlik o‘yinlaridan biri Yevropa yashil maydonlarida kutilmagan natija bilan yakunlandi.
Rotterdamdagi kutilmagan mag‘lubiyat
Bo‘lajak Jahon chempionatiga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan Yevropaning kuchli grandlaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasi o‘z maydonida Afrikaning nomdor va xavfli vakillaridan biri hisoblangan Jazoir termasini qabul qildi. Muxlislar bilan lim-limo to‘lgan stadionda kechgan o‘yin kutilmaganda mezbonlarning kichik 0:1 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakun topdi.
Uchrashuv davomida har ikki jamoa ustozlari tarkibni deyarli to‘liq yangilab, ko‘plab futbolchilarni sinovdan o‘tkazishdi. Bahsning taqdirini esa uchrashuv yakunlanishi arafasida, ya’ni 86-daqiqada jazoirliklar mahoratli futbolchisi Haj Musa tomonidan kiritilgan yagona va zafarli gol hal qildi.
Jamoalarning uchrashuvdagi to‘liq tarkiblari
Murabbiylar shtabi ushbu nazorat bahsida quyidagi futbolchilar xizmatidan foydalanishdi:
Niderlandiya: Vebryuggen (Rufs, 46), Viffer (Gertryuyda, 69), van Hekke (Brobbi, 88), van Deyk (Ake, 46), van de Ven (Hato, 46), Gravenberh (Depay, 46), de Yong (K.Timber, 69), Reynders (de Ron, 69), Sammervill (Klyuyvert, 46), Gakpo (Veghorst, 81), Malen (Kopmeyners, 69).
Jazoir: Zidan, Abada (Belgali, 46), Mandi (Haj Musa, 46), Belaid, Ait-Nuri (Hajam, 46), Zerruki (Tugay, 46), Bintolib, Auar (Fares, 46), Mahrez (Maza, 46), Amura (Bulbina, 69), Guiri (Binbuali, 63).
Murabbiylar xulosasi: To‘g‘ri, bu shunchaki o‘rtoqlik maqomidagi uchrashuv bo‘lsa-da, ushbu natija Niderlandiya terma jamoasi ustozlari uchun mundial oldidan himoya va hujum chizig‘idagi kamchiliklarni ko‘rib olish uchun yaxshigina dars bo‘ldi. Jazoir esa o‘z navbatida Yevropada mazmunli o‘yin ko‘rsatib, muxlislarini xushnud etdi.
Jahon chempionati oldidan o‘tkazilayotgan barcha nazorat bahslari, terma jamoalardagi eng so‘nggi o‘zgarishlar va futbol yulduzlari ishtirokidagi qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…