Jahon chempionati oldidan Niderlandiya o‘z uyida Jazoirga mag‘lub bo‘ldi...

·152·Sport
Jahon chempionati oldidan Niderlandiya o‘z uyida Jazoirga mag‘lub bo‘ldi...
Audio versiyasi

Futbol bo‘yicha yaqinlashib kelayotgan dunyo birinchiligi arafasida xalqaro maydonda terma jamoalar ishtirokidagi shiddatli bahslar qizg‘in pallasiga kirdi. Ayni paytda milliy terma jamoalar mundial starti oldidan yuzaga kelgan qisqa tanaffusdan unumli foydalangan holda, o‘z tarkiblarini sinovdan o‘tkazish maqsadida nazorat uchrashuvlarida maydonga tushishmoqda. Mana shunday yirik tayyorgarlik o‘yinlaridan biri Yevropa yashil maydonlarida kutilmagan natija bilan yakunlandi.

Rotterdamdagi kutilmagan mag‘lubiyat

Bo‘lajak Jahon chempionatiga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan Yevropaning kuchli grandlaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasi o‘z maydonida Afrikaning nomdor va xavfli vakillaridan biri hisoblangan Jazoir termasini qabul qildi. Muxlislar bilan lim-limo to‘lgan stadionda kechgan o‘yin kutilmaganda mezbonlarning kichik 0:1 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakun topdi.

Uchrashuv davomida har ikki jamoa ustozlari tarkibni deyarli to‘liq yangilab, ko‘plab futbolchilarni sinovdan o‘tkazishdi. Bahsning taqdirini esa uchrashuv yakunlanishi arafasida, ya’ni 86-daqiqada jazoirliklar mahoratli futbolchisi Haj Musa tomonidan kiritilgan yagona va zafarli gol hal qildi.

Jamoalarning uchrashuvdagi to‘liq tarkiblari

Murabbiylar shtabi ushbu nazorat bahsida quyidagi futbolchilar xizmatidan foydalanishdi:

Niderlandiya: Vebryuggen (Rufs, 46), Viffer (Gertryuyda, 69), van Hekke (Brobbi, 88), van Deyk (Ake, 46), van de Ven (Hato, 46), Gravenberh (Depay, 46), de Yong (K.Timber, 69), Reynders (de Ron, 69), Sammervill (Klyuyvert, 46), Gakpo (Veghorst, 81), Malen (Kopmeyners, 69).

Jazoir: Zidan, Abada (Belgali, 46), Mandi (Haj Musa, 46), Belaid, Ait-Nuri (Hajam, 46), Zerruki (Tugay, 46), Bintolib, Auar (Fares, 46), Mahrez (Maza, 46), Amura (Bulbina, 69), Guiri (Binbuali, 63).

Murabbiylar xulosasi: To‘g‘ri, bu shunchaki o‘rtoqlik maqomidagi uchrashuv bo‘lsa-da, ushbu natija Niderlandiya terma jamoasi ustozlari uchun mundial oldidan himoya va hujum chizig‘idagi kamchiliklarni ko‘rib olish uchun yaxshigina dars bo‘ldi. Jazoir esa o‘z navbatida Yevropada mazmunli o‘yin ko‘rsatib, muxlislarini xushnud etdi.

Jahon chempionati oldidan o‘tkazilayotgan barcha nazorat bahslari, terma jamoalardagi eng so‘nggi o‘zgarishlar va futbol yulduzlari ishtirokidagi qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

NiderlandiyaJazoirRotterdamFIFAHadj Moussa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi