O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi raqibi Daniya bilan durang o‘ynadi
Futbol bo‘yicha yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati oldidan xalqaro maydonda terma jamoalar ishtirokidagi nazorat uchrashuvlari qizg‘in pallasiga kirdi. Ayni paytda milliy terma jamoalar mundial startiga qadar yuzaga kelgan qisqa tanaffusdan unumli foydalangan holda, o‘z tarkiblari va taktik sxemalarini sinovdan o‘tkazishmoqda. Mana shunday muhim tayyorgarlik o‘yinlaridan biri Polsha yashil maydonlarida bo‘lib o‘tdi.
Hamyurtlarimizning raqibidan mazmunli o‘yin
Bo‘lajak Jahon chempionati final bosqichida O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan bir guruhdan joy olgan Kongo DR terma jamoasi Yevropaning nomdor va xavfli vakillaridan biri hisoblangan Daniya termasiga qarshi maydonga tushdi. Polsha mezbonlik qilgan ushbu shiddatli va murosasiz kechgan bahsda darvozalarga gol urilmadi va uchrashuv 0:0 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi.
Uchrashuv davomida har ikki jamoa ustozlari tarkibni yangilab, ko‘plab futbolchilarni sinovdan o‘tkazishdi. Kongoliklar tarkibida taniqli himoyachi Aaron Van-Bissakaning ham zaxiradan maydonga tushgani jamoaning mudofaa chizig‘i ancha baquvvat ekanligidan darak beradi.
Jamoalarning uchrashuvdagi to‘liq tarkiblari
Murabbiylar shtabi ushbu nazorat bahsida quyidagi futbolchilar xizmatidan foydalanishdi:
Kongo DR: Mpasi-Nzau, Kalulu (Van-Bissaka, 87), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Mukau (Pikel, 70), Mutussami, E.Kayembe (Sodiqi, 55), Vissa (Mbukyu, 87), Masuaku (J.Kayembe, 55), Bakambu (Banza, 70).
Daniya: Yorgensen, Kristensen, Provstgaard (Hogsberg, 81), Kristensen (Andersen, 57), Mele, Yensen, Hyoyberg (Froholdt, 57), Eriksen (Gronbek, 74), Dagim, Dorgu (Osula, 46), Hoylund (Hyog, 74).
Muxlislar uchun muhim: To‘g‘ri, bu shunchaki o‘rtoqlik maqomidagi uchrashuv bo‘lsa-da, bo‘lajak mundialda milliy terma jamoamizga raqiblik qiluvchi Kongo DRning Daniya kabi kuchli Yevropa terma jamoasini to‘xtata olgani, Fabio Kannavaro shogirdlarini oldinda o‘ta jiddiy va mas’uliyatli o‘yinlar kutayotganidan dalolat beradi.
Jahon chempionati oldidan o‘tkazilayotgan barcha nazorat bahslari, terma jamoamizdagi eng so‘nggi o‘zgarishlar va futbol yulduzlari ishtirokidagi qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…