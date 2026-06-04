O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi raqibi Daniya bilan durang o‘ynadi

·129·Sport
O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi raqibi Daniya bilan durang o‘ynadi
Audio versiyasi

Futbol bo‘yicha yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati oldidan xalqaro maydonda terma jamoalar ishtirokidagi nazorat uchrashuvlari qizg‘in pallasiga kirdi. Ayni paytda milliy terma jamoalar mundial startiga qadar yuzaga kelgan qisqa tanaffusdan unumli foydalangan holda, o‘z tarkiblari va taktik sxemalarini sinovdan o‘tkazishmoqda. Mana shunday muhim tayyorgarlik o‘yinlaridan biri Polsha yashil maydonlarida bo‘lib o‘tdi.

Hamyurtlarimizning raqibidan mazmunli o‘yin

Bo‘lajak Jahon chempionati final bosqichida O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan bir guruhdan joy olgan Kongo DR terma jamoasi Yevropaning nomdor va xavfli vakillaridan biri hisoblangan Daniya termasiga qarshi maydonga tushdi. Polsha mezbonlik qilgan ushbu shiddatli va murosasiz kechgan bahsda darvozalarga gol urilmadi va uchrashuv 0:0 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi.

Uchrashuv davomida har ikki jamoa ustozlari tarkibni yangilab, ko‘plab futbolchilarni sinovdan o‘tkazishdi. Kongoliklar tarkibida taniqli himoyachi Aaron Van-Bissakaning ham zaxiradan maydonga tushgani jamoaning mudofaa chizig‘i ancha baquvvat ekanligidan darak beradi.

Jamoalarning uchrashuvdagi to‘liq tarkiblari

Murabbiylar shtabi ushbu nazorat bahsida quyidagi futbolchilar xizmatidan foydalanishdi:

  • Kongo DR: Mpasi-Nzau, Kalulu (Van-Bissaka, 87), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Mukau (Pikel, 70), Mutussami, E.Kayembe (Sodiqi, 55), Vissa (Mbukyu, 87), Masuaku (J.Kayembe, 55), Bakambu (Banza, 70).

  • Daniya: Yorgensen, Kristensen, Provstgaard (Hogsberg, 81), Kristensen (Andersen, 57), Mele, Yensen, Hyoyberg (Froholdt, 57), Eriksen (Gronbek, 74), Dagim, Dorgu (Osula, 46), Hoylund (Hyog, 74).

Muxlislar uchun muhim: To‘g‘ri, bu shunchaki o‘rtoqlik maqomidagi uchrashuv bo‘lsa-da, bo‘lajak mundialda milliy terma jamoamizga raqiblik qiluvchi Kongo DRning Daniya kabi kuchli Yevropa terma jamoasini to‘xtata olgani, Fabio Kannavaro shogirdlarini oldinda o‘ta jiddiy va mas’uliyatli o‘yinlar kutayotganidan dalolat beradi.

Jahon chempionati oldidan o‘tkazilayotgan barcha nazorat bahslari, terma jamoamizdagi eng so‘nggi o‘zgarishlar va futbol yulduzlari ishtirokidagi qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonDR KongoDaniyaPolshaAaron Wan-BissakaFabio KannavaroFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi