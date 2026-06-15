Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqda
Rossiyaning koinotdagi faoliyatini taʼminlovchi asosiy infratuzilmalardan biri hisoblangan “Luch” retranslyatsiya tizimi yangi bosqichga koʻtarilmoqda. “Reshetnev” kompaniyasi tizimni yanada takomillashtirish maqsadida modernizatsiya qilingan “Luch-5VM” rusumidagi ikkinchi va uchinchi raqamli sunʼiy yoʻldoshlarni yaratishga kirishdi. Bu haqda “Roskosmos” davlat korporatsiyasi rasmiy maʼlumot eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu loyiha koinotdagi aloqa sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Yangi qurilmalarning asosiy texnik ustunligi ularning bortidagi retranslyatsiya majmuasining oʻtkazuvchanlik quvvati sezilarli darajada oshirilganidir. Bu esa orbitadan yerga va teskari yoʻnalishda uzatiladigan maʼlumotlar hajmini koʻpaytirish hamda tizimning umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va vazifalar“Luch” tizimi asosan past orbitali kosmik apparatlar bilan real vaqt rejimida aloqa oʻrnatish va maʼlumot almashish uchun xizmat qiladi. ixbt.com nashrining yozishicha, modernizatsiya qilingan apparatlar nafaqat tezkor aloqani, balki murakkab ilmiy va meteorologik vazifalarni ham bajaradi. Xususan, “Rosgidromet” sunʼiy yoʻldoshlaridan maʼlumotlarni qabul qilish va ularni qayta ishlash markazlariga yoʻnaltirish ushbu tizim zimmasiga yuklatilgan.
Bundan tashqari, “Luch-5VM” apparatlari favqulodda vaziyatlarda hayotiy muhim ahamiyatga ega. Tizim koinotdan kelayotgan avariya radiobuyoqlarining signallarini qabul qilish funksiyasini ham bajaradi. Bu esa qidiruv-qutqaruv ishlarining tezkorligini taʼminlashda asosiy boʻgʻin boʻlib xizmat qiladi.
Oʻzbekiston va mintaqaviy kontekstda bunday texnologiyalarning rivojlanishi ob-havo prognozlarining aniqligi va koinotni tadqiq etishda xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Chunki meteorologik maʼlumotlar almashinuvi global miqyosda amalga oshiriladi va zamonaviy retranslyatorlar bu jarayonni tezlashtiradi.
Hozirgi vaqtda “Reshetnev” mutaxassislari loyihaning texnik hujjatlari va butlovchi qismlari ustida ish olib bormoqda. Kelgusida ushbu sunʼiy yoʻldoshlarning orbitaga chiqarilishi Rossiyaning koinotdagi mustaqil aloqa tizimini yanada barqarorlashtiradi va maʼlumotlar uzatishdagi uzilishlarning oldini oladi.
…