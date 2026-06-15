Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqda

·13·Texno
Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqda

Rossiyaning koinotdagi faoliyatini taʼminlovchi asosiy infratuzilmalardan biri hisoblangan “Luch” retranslyatsiya tizimi yangi bosqichga koʻtarilmoqda. “Reshetnev” kompaniyasi tizimni yanada takomillashtirish maqsadida modernizatsiya qilingan “Luch-5VM” rusumidagi ikkinchi va uchinchi raqamli sunʼiy yoʻldoshlarni yaratishga kirishdi. Bu haqda “Roskosmos” davlat korporatsiyasi rasmiy maʼlumot eʼlon qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu loyiha koinotdagi aloqa sifatini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Yangi qurilmalarning asosiy texnik ustunligi ularning bortidagi retranslyatsiya majmuasining oʻtkazuvchanlik quvvati sezilarli darajada oshirilganidir. Bu esa orbitadan yerga va teskari yoʻnalishda uzatiladigan maʼlumotlar hajmini koʻpaytirish hamda tizimning umumiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va vazifalar

“Luch” tizimi asosan past orbitali kosmik apparatlar bilan real vaqt rejimida aloqa oʻrnatish va maʼlumot almashish uchun xizmat qiladi. ixbt.com nashrining yozishicha, modernizatsiya qilingan apparatlar nafaqat tezkor aloqani, balki murakkab ilmiy va meteorologik vazifalarni ham bajaradi. Xususan, “Rosgidromet” sunʼiy yoʻldoshlaridan maʼlumotlarni qabul qilish va ularni qayta ishlash markazlariga yoʻnaltirish ushbu tizim zimmasiga yuklatilgan.

Bundan tashqari, “Luch-5VM” apparatlari favqulodda vaziyatlarda hayotiy muhim ahamiyatga ega. Tizim koinotdan kelayotgan avariya radiobuyoqlarining signallarini qabul qilish funksiyasini ham bajaradi. Bu esa qidiruv-qutqaruv ishlarining tezkorligini taʼminlashda asosiy boʻgʻin boʻlib xizmat qiladi.

Oʻzbekiston va mintaqaviy kontekstda bunday texnologiyalarning rivojlanishi ob-havo prognozlarining aniqligi va koinotni tadqiq etishda xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Chunki meteorologik maʼlumotlar almashinuvi global miqyosda amalga oshiriladi va zamonaviy retranslyatorlar bu jarayonni tezlashtiradi.

Hozirgi vaqtda “Reshetnev” mutaxassislari loyihaning texnik hujjatlari va butlovchi qismlari ustida ish olib bormoqda. Kelgusida ushbu sunʼiy yoʻldoshlarning orbitaga chiqarilishi Rossiyaning koinotdagi mustaqil aloqa tizimini yanada barqarorlashtiradi va maʼlumotlar uzatishdagi uzilishlarning oldini oladi.

RoskosmosLuch-5VMKoinotTexnologiyaSunʼy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiNeft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiBugun, 16:56Ulefone RugOne Xever 8: Batareyani oʻchirmasdan almashtirish imkoniyati taqdim etildiUlefone RugOne Xever 8: Batareyani oʻchirmasdan almashtirish imkoniyati taqdim etildiBugun, 16:24Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiAmazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiBugun, 15:58Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaBugun, 15:50Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus