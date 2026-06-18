Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildi
Elektr transport vositalari ishlab chiqaruvchi Amerika kompaniyasi Rivian oʻzining R1T pikapi va R1S yoʻltanlamas modellarining avtonom boshqaruv imkoniyatlari haqida notoʻgʻri maʼlumot tarqatganlikda ayblanib, jamoaviy sud daʼvosiga duch keldi. Kaliforniya markaziy okrugi sudiga taqdim etilgan shikoyatda kompaniya oʻz mijozlarini chalgʻitganligi va vaʼda qilingan texnologiyalarni yetkazib bermaganligi taʼkidlanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Daʼvo arizasiga koʻra, Rivian birinchi avlod R1 modellarini sotishda ushbu flagman avtomobillar "qoʻllarsiz va nigohsiz" (hands-free, eyes-off) boshqaruv tizimiga ega boʻlishini reklama qilgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bu SAE tasnifi boʻyicha 3-darajali avtonomlikni anglatadi, yaʼni maʼlum sharoitlarda haydovchi yoʻlga qaramasligi va rulni ushlamasligi mumkin edi.
Texnik imkoniyatlar va marketing yolgʻonlariDaʼvogarlar besh yil davomida olib borilgan milliy marketing kampaniyasi va Rivian bosh direktori RJ Scaringeʼning turli anjumanlardagi chiqishlarini dalil sifatida keltirmoqda. Xususan, 2022-yilda oʻtkazilgan TechCrunch Disrupt tadbirida kompaniya rahbari Driver+ tizimi barcha avtomobillarda standart boʻlishi va kelajakda toʻliq avtonomlikka erishishini taʼkidlagan edi.
Biroq, sudga taqdim etilgan hujjatlarda aytilishicha, hech qanday dasturiy taʼminot yangilanishi birinchi avlod Rivian avtomobillarini vaʼda qilingan darajada boshqara olmaydi. Daʼvo arizasida "Rivian birinchi avlod modellari hech qachon 3-darajali avtonomlikka ega boʻlmasligini bilsa-da, isteʼmolchilarni xaridga undash uchun bu xususiyatlarni targʻib qilishda davom etgan", deb yoziladi.
Bugungi kunda avtopilot texnologiyalari Oʻzbekiston bozorida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Garchi Rivian mahsulotlari mintaqamizda Tesla kabi keng tarqalmagan boʻlsa-da, elektromobillar segmentidagi bunday huquqiy nizolar global brendlarning ishonchliligiga taʼsir koʻrsatadi. Hozirda birinchi avlod R1T va R1S egalari vaʼda qilingan "qoʻllarsiz" boshqaruv imkoniyatidan mahrum boʻlib qolishgan.
Kompaniyaning moliyaviy va huquqiy muammolariRivian vakillari davom etayotgan sud jarayoni sababli izoh berishdan bosh tortishdi. Daʼvo arizasi firibgarlik, ehtiyotsizlik tufayli notoʻgʻri maʼlumot berish va asossiz boyib ketish kabi bandlarni oʻz ichiga oladi. Jabrlanuvchilar manfaatlarini himoya qilayotgan yuridik firmalar hakamlar hayʼati ishtirokida sud oʻtkazilishini talab qilmoqda.
Bu Rivian uchun birinchi yirik sud mojarosi emas. Oʻtgan yili kompaniya 2022-yilda avtomobillar narxini kutilmaganda oshirib yuborgani uchun aksiyadorlarga 250 million dollar tovon puli toʻlashga rozi boʻlgan edi. Yangi avlod (2024-yilda yangilangan) Rivian modellari esa kuchliroq sensorlar va 11 ta kamera bilan jihozlangan boʻlib, ular haqiqatdan ham yuqori darajadagi avtonomlikni qoʻllab-quvvatlaydi, biroq bu eski model egalari uchun yechim boʻla olmaydi.
…