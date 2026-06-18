Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildi

·23·Texno
Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildi

Elektr transport vositalari ishlab chiqaruvchi Amerika kompaniyasi Rivian oʻzining R1T pikapi va R1S yoʻltanlamas modellarining avtonom boshqaruv imkoniyatlari haqida notoʻgʻri maʼlumot tarqatganlikda ayblanib, jamoaviy sud daʼvosiga duch keldi. Kaliforniya markaziy okrugi sudiga taqdim etilgan shikoyatda kompaniya oʻz mijozlarini chalgʻitganligi va vaʼda qilingan texnologiyalarni yetkazib bermaganligi taʼkidlanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Daʼvo arizasiga koʻra, Rivian birinchi avlod R1 modellarini sotishda ushbu flagman avtomobillar "qoʻllarsiz va nigohsiz" (hands-free, eyes-off) boshqaruv tizimiga ega boʻlishini reklama qilgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bu SAE tasnifi boʻyicha 3-darajali avtonomlikni anglatadi, yaʼni maʼlum sharoitlarda haydovchi yoʻlga qaramasligi va rulni ushlamasligi mumkin edi.

Texnik imkoniyatlar va marketing yolgʻonlari

Daʼvogarlar besh yil davomida olib borilgan milliy marketing kampaniyasi va Rivian bosh direktori RJ Scaringeʼning turli anjumanlardagi chiqishlarini dalil sifatida keltirmoqda. Xususan, 2022-yilda oʻtkazilgan TechCrunch Disrupt tadbirida kompaniya rahbari Driver+ tizimi barcha avtomobillarda standart boʻlishi va kelajakda toʻliq avtonomlikka erishishini taʼkidlagan edi.

Biroq, sudga taqdim etilgan hujjatlarda aytilishicha, hech qanday dasturiy taʼminot yangilanishi birinchi avlod Rivian avtomobillarini vaʼda qilingan darajada boshqara olmaydi. Daʼvo arizasida "Rivian birinchi avlod modellari hech qachon 3-darajali avtonomlikka ega boʻlmasligini bilsa-da, isteʼmolchilarni xaridga undash uchun bu xususiyatlarni targʻib qilishda davom etgan", deb yoziladi.

Bugungi kunda avtopilot texnologiyalari Oʻzbekiston bozorida ham katta qiziqish uygʻotmoqda. Garchi Rivian mahsulotlari mintaqamizda Tesla kabi keng tarqalmagan boʻlsa-da, elektromobillar segmentidagi bunday huquqiy nizolar global brendlarning ishonchliligiga taʼsir koʻrsatadi. Hozirda birinchi avlod R1T va R1S egalari vaʼda qilingan "qoʻllarsiz" boshqaruv imkoniyatidan mahrum boʻlib qolishgan.

Kompaniyaning moliyaviy va huquqiy muammolari

Rivian vakillari davom etayotgan sud jarayoni sababli izoh berishdan bosh tortishdi. Daʼvo arizasi firibgarlik, ehtiyotsizlik tufayli notoʻgʻri maʼlumot berish va asossiz boyib ketish kabi bandlarni oʻz ichiga oladi. Jabrlanuvchilar manfaatlarini himoya qilayotgan yuridik firmalar hakamlar hayʼati ishtirokida sud oʻtkazilishini talab qilmoqda.

Bu Rivian uchun birinchi yirik sud mojarosi emas. Oʻtgan yili kompaniya 2022-yilda avtomobillar narxini kutilmaganda oshirib yuborgani uchun aksiyadorlarga 250 million dollar tovon puli toʻlashga rozi boʻlgan edi. Yangi avlod (2024-yilda yangilangan) Rivian modellari esa kuchliroq sensorlar va 11 ta kamera bilan jihozlangan boʻlib, ular haqiqatdan ham yuqori darajadagi avtonomlikni qoʻllab-quvvatlaydi, biroq bu eski model egalari uchun yechim boʻla olmaydi.

RivianElektromobilAvtopilotSudTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiKecha, 18:25Honor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranHonor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi