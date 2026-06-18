O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdi

·29·Sport
O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdi

Dunyo nigohi qaratilgan JCH-2026 musobaqasi qizg‘in davom etayotgan bir paytda, okean ortidan yurtimiz futbol ishqibozlari uchun juda yoqimli va tarixiy xabarlar kelishda davom etmoqda. Mamlakatimiz bosh jamoasini ulug‘vor Mundialda bevosita stadiondan turib ruhiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash maqsadida Meksikaga yetib borgan O‘zbekiston sport delegatsiyasi rahbarlari xalqaro futbol olamining eng nufuzli shaxsi — FIFA prezidenti Janni Infantino bilan rasmiy uchrashuv o‘tkazishdi.

Ushbu nufuzli va samimiy muloqot futbol dunyosining ramzlaridan biri bo‘lmish afsonaviy «Atsteka» stadionida tashkil etildi. Suhbat davomida jahon futboli rahbari yurtimiz vakillarini alohida ehtirom bilan qarshi oldi.

O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdi

Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali okean ortida o‘tgan mazkur oliy darajadagi uchrashuv tafsilotlari, ishtirokchilar va muzokaralarning bosh mavzulari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Uchrashuv manzili va joyi

O‘zbekiston tomonidan ishtirokchilar

Muzokaralarda ta’kidlangan asosiy mavzular

Meksika, Mexiko shahri


• Afsonaviy «Atsteka» sport arenasi VIP lojasi.

• Sport vazirligi


• Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ)


• Milliy Paralimpiya qo‘mitasi


• O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rahbariyati.

• Janni Infantino O‘zbekistonni tarixiy debyut bilan qutladi.


• Kolumbiya bilan bahs milliy futbolimizda yangi davrni boshlab bergani e’tirof etildi.

Janni Infantinodan yuksak e’tirof va tabrik

Uchrashuv davomida FIFA rahbari Janni Infantino O‘zbekiston milliy terma jamoasining sayyoramizning eng yirik futbol formatidagi tarixiy ilk qadamini yuqori baholadi. U o‘zbek futbolining so‘nggi yillardagi o‘sish sur’atlarini kuzatib borayotganini bildirib, futbolchilarimizga guruh bosqichidagi keyingi mas’uliyatli bahslarda ulkan zafarlar tiladi.

O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdi

O‘z navbatida, yurtimiz sport tizimi mutasaddilari xalqaro futbol tashkiloti tomonidan O‘zbekistonga ko‘rsatilayotgan doimiy diqqat-e’tibor, yuksak ishonch hamda cheksiz qo‘llab-quvvatlov uchun FIFA prezidentiga o‘zlarining chuqur minnatdorchiliklarini izhor etishdi. Muloqotda Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechgan shiddatli uchrashuv natijasidan qat’i nazar, bu o‘yin mamlakatimiz sporti solnomasida yangi sahifa va ulkan yuksalish bosqichini boshlab bergan muhim voqelik bo‘lgani yakdil ta’kidlandi.

Ramon Xesurunga ehtirom va esdalik sovg‘alari

Meksikadagi ushbu tarixiy uchrashuvlar faqatgina FIFA rahbari bilan cheklanib qolmadi. O‘zbekiston delegatsiyasi a’zolari Kolumbiya futbol federatsiyasi prezidenti hamda FIFA Kengashining ta’sir doirasiga ega a’zosi Ramon Xesurun bilan ham ko‘rishishdi.

O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdi

Vakillarimiz kolumbiyalik hamkasblarini qo‘lga kiritilgan dastlabki g‘alaba bilan samimiy muborakbod etib, ularga o‘zlarining yuksak hurmat-ehtiromlarini bildirishdi. Uchrashuv yakunida Ramon Xesurunga o‘zbek xalqining milliy an’analari va mehmondo‘stligi ramzi sifatida O‘zbekiston tomonining maxsus esdalik sovg‘alari tantanali ravishda topshirildi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Milliy jamoamiz JCH-2026 guruh bosqichining dastlabki turida Kolumbiya termasiga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, maydonda namoyish etilgan mazmunli o‘yin xalqaro ekspertlarning e’tiborini tortdi. Ayniqsa, yosh yulduzimiz Abbosbek Fayzullayev tomonidan raqib darvozasiga kiritilgan to‘p yurtimizning Jahon chempionatlari tarixidagi eng birinchi tarixiy goli sifatida muhrlandi. Sport mutasaddilarining xalqaro maydondagi bunday oliy darajadagi uchrashuvlari o‘zbek futbolining dunyodagi nufuzi tobora yuksalib borayotganidan yaqqol dalolat beradi. Keyingi o‘yinlarda vakillarimizga faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilaymiz!

Jahon chempionatining Mexikodagi eng qaynoq kundaliklari, FIFA rahbariyati bilan uchrashuvlar tafsiloti va terma jamoamizning g‘alabali odimlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonJanni InfantinoMexikaFIFAMexiko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiInfantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiBugun, 19:36Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiLiverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiBugun, 19:31Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiBugun, 19:13Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiJud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiKecha, 18:52Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiHusanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiKecha, 18:48Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiLionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiKecha, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi