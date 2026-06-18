O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdi
Dunyo nigohi qaratilgan JCH-2026 musobaqasi qizg‘in davom etayotgan bir paytda, okean ortidan yurtimiz futbol ishqibozlari uchun juda yoqimli va tarixiy xabarlar kelishda davom etmoqda. Mamlakatimiz bosh jamoasini ulug‘vor Mundialda bevosita stadiondan turib ruhiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash maqsadida Meksikaga yetib borgan O‘zbekiston sport delegatsiyasi rahbarlari xalqaro futbol olamining eng nufuzli shaxsi — FIFA prezidenti Janni Infantino bilan rasmiy uchrashuv o‘tkazishdi.
Ushbu nufuzli va samimiy muloqot futbol dunyosining ramzlaridan biri bo‘lmish afsonaviy «Atsteka» stadionida tashkil etildi. Suhbat davomida jahon futboli rahbari yurtimiz vakillarini alohida ehtirom bilan qarshi oldi.
Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali okean ortida o‘tgan mazkur oliy darajadagi uchrashuv tafsilotlari, ishtirokchilar va muzokaralarning bosh mavzulari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Uchrashuv manzili va joyi
O‘zbekiston tomonidan ishtirokchilar
Muzokaralarda ta’kidlangan asosiy mavzular
• Meksika, Mexiko shahri
• Afsonaviy «Atsteka» sport arenasi VIP lojasi.
• Sport vazirligi
• Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ)
• Milliy Paralimpiya qo‘mitasi
• O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rahbariyati.
• Janni Infantino O‘zbekistonni tarixiy debyut bilan qutladi.
• Kolumbiya bilan bahs milliy futbolimizda yangi davrni boshlab bergani e’tirof etildi.
Janni Infantinodan yuksak e’tirof va tabrik
Uchrashuv davomida FIFA rahbari Janni Infantino O‘zbekiston milliy terma jamoasining sayyoramizning eng yirik futbol formatidagi tarixiy ilk qadamini yuqori baholadi. U o‘zbek futbolining so‘nggi yillardagi o‘sish sur’atlarini kuzatib borayotganini bildirib, futbolchilarimizga guruh bosqichidagi keyingi mas’uliyatli bahslarda ulkan zafarlar tiladi.
O‘z navbatida, yurtimiz sport tizimi mutasaddilari xalqaro futbol tashkiloti tomonidan O‘zbekistonga ko‘rsatilayotgan doimiy diqqat-e’tibor, yuksak ishonch hamda cheksiz qo‘llab-quvvatlov uchun FIFA prezidentiga o‘zlarining chuqur minnatdorchiliklarini izhor etishdi. Muloqotda Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechgan shiddatli uchrashuv natijasidan qat’i nazar, bu o‘yin mamlakatimiz sporti solnomasida yangi sahifa va ulkan yuksalish bosqichini boshlab bergan muhim voqelik bo‘lgani yakdil ta’kidlandi.
Ramon Xesurunga ehtirom va esdalik sovg‘alari
Meksikadagi ushbu tarixiy uchrashuvlar faqatgina FIFA rahbari bilan cheklanib qolmadi. O‘zbekiston delegatsiyasi a’zolari Kolumbiya futbol federatsiyasi prezidenti hamda FIFA Kengashining ta’sir doirasiga ega a’zosi Ramon Xesurun bilan ham ko‘rishishdi.
Vakillarimiz kolumbiyalik hamkasblarini qo‘lga kiritilgan dastlabki g‘alaba bilan samimiy muborakbod etib, ularga o‘zlarining yuksak hurmat-ehtiromlarini bildirishdi. Uchrashuv yakunida Ramon Xesurunga o‘zbek xalqining milliy an’analari va mehmondo‘stligi ramzi sifatida O‘zbekiston tomonining maxsus esdalik sovg‘alari tantanali ravishda topshirildi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Milliy jamoamiz JCH-2026 guruh bosqichining dastlabki turida Kolumbiya termasiga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, maydonda namoyish etilgan mazmunli o‘yin xalqaro ekspertlarning e’tiborini tortdi. Ayniqsa, yosh yulduzimiz Abbosbek Fayzullayev tomonidan raqib darvozasiga kiritilgan to‘p yurtimizning Jahon chempionatlari tarixidagi eng birinchi tarixiy goli sifatida muhrlandi. Sport mutasaddilarining xalqaro maydondagi bunday oliy darajadagi uchrashuvlari o‘zbek futbolining dunyodagi nufuzi tobora yuksalib borayotganidan yaqqol dalolat beradi. Keyingi o‘yinlarda vakillarimizga faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilaymiz!
Jahon chempionatining Mexikodagi eng qaynoq kundaliklari, FIFA rahbariyati bilan uchrashuvlar tafsiloti va terma jamoamizning g‘alabali odimlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…