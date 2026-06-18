Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldi
Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubi yarim himoyachisi Jud Bellingem 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi Xorvatiyaga qarshi bahsdan soʻng oʻziga nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Uchrashuvda inglizlarning 4:2 hisobidagi gʻalabasiga katta hissa qoʻshgan futbolchi, soʻnggi oylarda uning atrofida yuzaga kelgan shov-shuvlar va bosimga qaramay, bor eʻtiborini jamoaviy natijaga qaratganini taʻkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Bellingham oʻyin yakunlanganidan soʻng jurnalistlar bilan suhbatda oʻzining maydondagi harakatlari va tanqidchilarning fikrlariga toʻxtalib oʻtgan. Futbolchi baʻzida tanqidlarga loyiq oʻyin koʻrsatishini ochiq tan olib, bu zamonaviy futbolning ajralmas qismi ekanini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, tashqi bosim uning vataniga xizmat qilish sharafini his etishiga toʻsqinlik qila olmaydi.
Tanqidlar va masʻuliyat hissi"Shaxsan men uchun barcha shov-shuvlarni chetga surib, mamlakatim va jamoadoshlarimga gʻalaba qozonish uchun qanchalik sodiq ekanimni koʻrsatish yoqimli boʻldi. Terma jamoaga yordam berish — men uchun eng oliy sharaf va tashqaridagi gap-soʻzlar buni oʻzgartira olmaydi", — dedi Jud Bellingem uchrashuvdan soʻng bergan intervyusida.
Real Madrid safidagi yorqin oʻyinlari sababli Bellinghamga nisbatan talablar va kutishlar darajasi juda yuqori. Bu esa koʻpincha uning har bir xatosi keng muhokama qilinishiga sabab boʻladi. Futbolchi bu holatni tushunishini va hech kimga nisbatan gina saqlamasligini bildirdi. "Men futbolchi boʻlish nimaligini bilaman. Menga yomon gap aytganlardan xafa emasman, chunki baʻzida bunga loyiqman. Bugun esa odamlarga kimligimni eslatib qoʻyish yaxshi boʻldi", deya qoʻshimcha qildi u.
Dallasda boʻlib oʻtgan mazkur bahsda Bellingham nafaqat gol urishi, balki maydonning barcha nuqtalarida faollik koʻrsatgani bilan ham ajralib turdi. Uning toʻpsiz harakatlanishi va himoyadagi intizomi Angliya terma jamoasiga markazda toʻliq nazoratni oʻrnatishga imkon berdi. Bu esa uning taktik intizomiga shubha bilan qaragan mutaxassislar uchun munosib javob boʻldi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Bellinghamning ushbu iqrori diqqatga sazovordir. Zero, dunyo darajasidagi yulduzlarning oʻz ustida ishlashi va tanqidni toʻgʻri qabul qilishi yosh oʻyinchilar uchun oʻrnak hisoblanadi. Real Madrid yarim himoyachisi turnirning keyingi bosqichlarida ham jamoasining asosiy yetakchisi boʻlib qolishi kutilmoqda.
…