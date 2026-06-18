Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldi

·48·Sport
Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldi

Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubi yarim himoyachisi Jud Bellingem 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi Xorvatiyaga qarshi bahsdan soʻng oʻziga nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Uchrashuvda inglizlarning 4:2 hisobidagi gʻalabasiga katta hissa qoʻshgan futbolchi, soʻnggi oylarda uning atrofida yuzaga kelgan shov-shuvlar va bosimga qaramay, bor eʻtiborini jamoaviy natijaga qaratganini taʻkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Bellingham oʻyin yakunlanganidan soʻng jurnalistlar bilan suhbatda oʻzining maydondagi harakatlari va tanqidchilarning fikrlariga toʻxtalib oʻtgan. Futbolchi baʻzida tanqidlarga loyiq oʻyin koʻrsatishini ochiq tan olib, bu zamonaviy futbolning ajralmas qismi ekanini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, tashqi bosim uning vataniga xizmat qilish sharafini his etishiga toʻsqinlik qila olmaydi.

Tanqidlar va masʻuliyat hissi

"Shaxsan men uchun barcha shov-shuvlarni chetga surib, mamlakatim va jamoadoshlarimga gʻalaba qozonish uchun qanchalik sodiq ekanimni koʻrsatish yoqimli boʻldi. Terma jamoaga yordam berish — men uchun eng oliy sharaf va tashqaridagi gap-soʻzlar buni oʻzgartira olmaydi", — dedi Jud Bellingem uchrashuvdan soʻng bergan intervyusida.

Real Madrid safidagi yorqin oʻyinlari sababli Bellinghamga nisbatan talablar va kutishlar darajasi juda yuqori. Bu esa koʻpincha uning har bir xatosi keng muhokama qilinishiga sabab boʻladi. Futbolchi bu holatni tushunishini va hech kimga nisbatan gina saqlamasligini bildirdi. "Men futbolchi boʻlish nimaligini bilaman. Menga yomon gap aytganlardan xafa emasman, chunki baʻzida bunga loyiqman. Bugun esa odamlarga kimligimni eslatib qoʻyish yaxshi boʻldi", deya qoʻshimcha qildi u.

Dallasda boʻlib oʻtgan mazkur bahsda Bellingham nafaqat gol urishi, balki maydonning barcha nuqtalarida faollik koʻrsatgani bilan ham ajralib turdi. Uning toʻpsiz harakatlanishi va himoyadagi intizomi Angliya terma jamoasiga markazda toʻliq nazoratni oʻrnatishga imkon berdi. Bu esa uning taktik intizomiga shubha bilan qaragan mutaxassislar uchun munosib javob boʻldi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Bellinghamning ushbu iqrori diqqatga sazovordir. Zero, dunyo darajasidagi yulduzlarning oʻz ustida ishlashi va tanqidni toʻgʻri qabul qilishi yosh oʻyinchilar uchun oʻrnak hisoblanadi. Real Madrid yarim himoyachisi turnirning keyingi bosqichlarida ham jamoasining asosiy yetakchisi boʻlib qolishi kutilmoqda.

Jude BellinghamAngliyaReal MadridJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiInfantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiBugun, 19:36Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiBugun, 19:13Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiHusanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiKecha, 18:48O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiO‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiKecha, 18:43Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiLionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiKecha, 18:10Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiChexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiKecha, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi