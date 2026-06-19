Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladi

·0·Sport
Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari butun dunyo ahlining diqqat-e’tiborida turibdi. Milliy terma jamoamizning ushbu nufuzli musobaqadagi tarixiy ishtiroki nafaqat vatandoshlarimiz, balki xalqaro futbol jamoatchiligi tomonidan ham yuksak e’tirof etilmoqda. Xususan, mundial voqealarini jonli ravishda yoritib borayotgan yetakchi xalqaro ommaviy axborot vositalari Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantinoning o‘zbek futboli sha’niga yo‘llagan samimiy va tarixiy tabrigini keng ommaga e’lon qildi.

Dunyo futboli rahbari o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali O‘zbekiston milliy terma jamoasining sayyoramizning eng yirik futbol forumidagi ilk qadamini alohida ehtirom bilan tilga oldi.

Janni Infantino o‘zining «Instagram»dagi rasmiy sahifasida milliy jamoamizning debyut o‘yiniga to‘xtalar ekan, quyidagi iliq va ruhlantiruvchi so‘zlarni yozib qoldirdi:

«Har bir jahon chempionati o‘zining yangi va takrorlanmas hikoyalarini yaratadi. Mana endi, Mexiko tuprog‘ida O‘zbekiston ham o‘z futbol tarixining buyuk sahifasini yoza boshladi. Bu — yurtingizda avlodlar davomida millionlab insonlar tomonidan orzu qilingan, intiqlik bilan kutilgan unutilmas palladir. Nufuzli Mundial ochilishida Kolumbiyadek kuchli jamoaga qarshi mardonavor maydonga tushish, qolaversa, jahon chempionatlari final bosqichi tarixida O‘zbekistonning ilk rasmiy golini urish — bularning barchasi har bir fidoiy futbolchi, mahoratli murabbiy va ushbu kunning kelishiga chin dildan ishongan barcha muxlislarning umumiy yutug‘idir. Ushbu tarixiy safarning har bir onidan, har bir soniyasidan zavqlaning va bahra oling».

Eslatib o‘tish joizki, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk Jahon chempionati uchrashuvini go‘zal Meksika davlatida o‘tkazdi. Mexiko shahrida joylashgan, dunyo futbolining chinakam maqbarasi hisoblangan afsonaviy va muhtasham «Atsteka» stadionida kechgan «K» guruhining dastlabki bahsi Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar»ning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakunlangan edi. Shunga qaramay, vakillarimiz tomonidan namoyish etilgan qo‘rqmas va mazmunli futbol FIFA rahbariyatining ham yuksak tahsiniga sabab bo‘ldi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

FIFA prezidenti Janni Infantino tomonidan bildirilgan ushbu yuksak e’tirof va samimiy so‘zlar O‘zbekistonning jahon futbol xaritasida o‘z o‘rniga ega bo‘layotganidan yaqqol dalolat beradi. Birinchi o‘yindagi mag‘lubiyat yigitlarimizni aslo sindira olmaydi, aksincha, bunday xalqaro darajadagi qo‘llab-quvvatlov ularga Portugaliya va Kongo DR terma jamoalariga qarshi kechadigan bo‘lajak hayot-mamot bahslarida qo‘shimcha kuch va kuchli motivatsiya bag‘ishlaydi. Tarix yozilishda davom etadi, biz yigitlarimizga oxirigacha ishonamiz!

Jahon chempionatining Meksika va AQSH yashil maydonlaridan olinayotgan eng issiq eksklyuziv xabarlari, FIFA rahbarlarining bayonotlari va terma jamoamiz kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiBugun, 19:13Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiJud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiKecha, 18:52Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiHusanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiKecha, 18:48O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiO‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiKecha, 18:43Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiLionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiKecha, 18:10Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiChexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiKecha, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi