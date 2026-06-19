Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari butun dunyo ahlining diqqat-e’tiborida turibdi. Milliy terma jamoamizning ushbu nufuzli musobaqadagi tarixiy ishtiroki nafaqat vatandoshlarimiz, balki xalqaro futbol jamoatchiligi tomonidan ham yuksak e’tirof etilmoqda. Xususan, mundial voqealarini jonli ravishda yoritib borayotgan yetakchi xalqaro ommaviy axborot vositalari Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantinoning o‘zbek futboli sha’niga yo‘llagan samimiy va tarixiy tabrigini keng ommaga e’lon qildi.
Dunyo futboli rahbari o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali O‘zbekiston milliy terma jamoasining sayyoramizning eng yirik futbol forumidagi ilk qadamini alohida ehtirom bilan tilga oldi.
Janni Infantino o‘zining «Instagram»dagi rasmiy sahifasida milliy jamoamizning debyut o‘yiniga to‘xtalar ekan, quyidagi iliq va ruhlantiruvchi so‘zlarni yozib qoldirdi:
«Har bir jahon chempionati o‘zining yangi va takrorlanmas hikoyalarini yaratadi. Mana endi, Mexiko tuprog‘ida O‘zbekiston ham o‘z futbol tarixining buyuk sahifasini yoza boshladi. Bu — yurtingizda avlodlar davomida millionlab insonlar tomonidan orzu qilingan, intiqlik bilan kutilgan unutilmas palladir. Nufuzli Mundial ochilishida Kolumbiyadek kuchli jamoaga qarshi mardonavor maydonga tushish, qolaversa, jahon chempionatlari final bosqichi tarixida O‘zbekistonning ilk rasmiy golini urish — bularning barchasi har bir fidoiy futbolchi, mahoratli murabbiy va ushbu kunning kelishiga chin dildan ishongan barcha muxlislarning umumiy yutug‘idir. Ushbu tarixiy safarning har bir onidan, har bir soniyasidan zavqlaning va bahra oling».
Eslatib o‘tish joizki, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk Jahon chempionati uchrashuvini go‘zal Meksika davlatida o‘tkazdi. Mexiko shahrida joylashgan, dunyo futbolining chinakam maqbarasi hisoblangan afsonaviy va muhtasham «Atsteka» stadionida kechgan «K» guruhining dastlabki bahsi Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar»ning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakunlangan edi. Shunga qaramay, vakillarimiz tomonidan namoyish etilgan qo‘rqmas va mazmunli futbol FIFA rahbariyatining ham yuksak tahsiniga sabab bo‘ldi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
FIFA prezidenti Janni Infantino tomonidan bildirilgan ushbu yuksak e’tirof va samimiy so‘zlar O‘zbekistonning jahon futbol xaritasida o‘z o‘rniga ega bo‘layotganidan yaqqol dalolat beradi. Birinchi o‘yindagi mag‘lubiyat yigitlarimizni aslo sindira olmaydi, aksincha, bunday xalqaro darajadagi qo‘llab-quvvatlov ularga Portugaliya va Kongo DR terma jamoalariga qarshi kechadigan bo‘lajak hayot-mamot bahslarida qo‘shimcha kuch va kuchli motivatsiya bag‘ishlaydi. Tarix yozilishda davom etadi, biz yigitlarimizga oxirigacha ishonamiz!
Jahon chempionatining Meksika va AQSH yashil maydonlaridan olinayotgan eng issiq eksklyuziv xabarlari, FIFA rahbarlarining bayonotlari va terma jamoamiz kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!
…