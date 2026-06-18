Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqda

·34·Texno
Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqda

Dunyoning eng yirik bulutli xizmatlar provayderi boʻlgan Amazon Web Services (AWS) yarimoʻtkazgichlar bozorida NVIDIA hukmronligiga qarshi jiddiy kurash boshlashni rejalashtirmoqda. Kompaniya oʻzi ishlab chiqqan Trainium chiplarini nafaqat oʻz serverlari uchun saqlab qolish, balki ularni boshqa kompaniyalarga ham sotish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam global texnologiya bozorida kuchlar nisbatini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashri xabariga koʻra, AWS sunʼiy intellekt boʻlimi rahbari Peter DeSantis ayni paytda Trainium chiplarini maʼlumotlar markazlarida foydalanish uchun boshqa kompaniyalarga sotish boʻyicha muzokaralar olib borilayotganini tasdiqlagan. Hozircha ushbu chiplarning potensial xaridorlari kim ekanligi ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu jarayon Amazon kompaniyasining apparat taʼminoti bozoridagi ambitsiyalari naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur tashabbus Amazon bosh direktori Andy Jassy tomonidan aprel oyida aksiyadorlarga yoʻllangan yillik maktubida ham tilga olingan edi. Jassyning taʼkidlashicha, kompaniyaning xususiy chiplariga boʻlgan talab shu qadar yuqoriki, ularni alohida biznes sifatida yuritish yillik 50 milliard dollar atrofida daromad keltirishi mumkin. Bu koʻrsatkich Intel kabi gigantlarning yillik daromadiga tengdir.

NVIDIA uchun yangi raqib

Hozirda NVIDIA sunʼiy intellekt chiplari bozorida mutlaq yetakchi boʻlib, uning yillik daromad koʻrsatkichi 326 milliard dollarga yetgan. Shunga qaramay, Amazon oʻzining 50 milliard dollarlik potensialga ega chiplari bilan bozorning sezilarli qismini egallashi kutilmoqda. Bu nafaqat raqobatni kuchaytiradi, balki sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish xarajatlarini ham kamaytirishi mumkin.

Shu vaqtga qadar AWS oʻz chiplarini sotishdan tiyilib kelayotgan edi. Buning asosiy sababi — kompaniya oʻz chiplari orqali mijozlarni oʻzining bulutli ekotizimiga bogʻlab qoʻyishni afzal koʻrardi. Yaʼni, mijozlar chiplardan foydalanish bilan birga maʼlumotlarni saqlash, xavfsizlik va tarmoq xizmatlari uchun ham haq toʻlashga majbur boʻlgan. Endilikda strategiyaning oʻzgarishi Amazon uchun yangi daromad manbalarini ochadi.

Biroq, bu rejalarni amalga oshirishda maʼlum qiyinchiliklar mavjud. Andy Jassyning soʻzlariga koʻra, hozirgi Trainium chiplari va hatto kelasi yili chiqishi kutilayotgan Trainium4 chiplari uchun quvvatlar allaqachon toʻliq band qilib boʻlingan. Bu degani, chiplarni tashqi bozorga chiqarish uchun Amazon ishlab chiqarish hajmini keskin oshirishi talab etiladi.

Ishlab chiqarish va bozor talabi

Amazon oʻz chiplarini ishlab chiqarishda TSMC kabi yirik hamkorlarga tayanadi. Ammo TSMC quvvatlari uchun kurashda NVIDIA va Apple kabi gigantlar bilan raqobatlashish oson boʻlmaydi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, AWS vakili Doron Aronson kelajakda boshqa kompaniyalarga butun boshli server tizimlarini (rack) sotish ehtimoli yuqori ekanligini tasdiqlagan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-kompaniyalar uchun bu yangilik global bulutli xizmatlar narxining pasayishiga xizmat qilishi mumkin. NVIDIA chiplarining tanqisligi va qimmatligi sharoitida Amazon taklif qiladigan muqobil yechimlar sunʼiy intellekt loyihalarini arzonlashtirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, Amazon nafaqat dasturiy taʼminot va bulutli xizmatlar, balki yarimoʻtkazgichlar bozorida ham asosiy oʻyinchiga aylanishni maqsad qilgan. NVIDIA rahbari Jensen Huang oʻz kompaniyasi uchun yangi 200 milliard dollarlik bozorni koʻrayotgan bir paytda, Amazon ham oʻzining 50 milliard dollarlik ulushini olish uchun jiddiy qadamlar tashlamoqda.

AmazonNVIDIAAWSSunʼiy IntellektTrainium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiKecha, 18:25Honor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranHonor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi