Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqda
Dunyoning eng yirik bulutli xizmatlar provayderi boʻlgan Amazon Web Services (AWS) yarimoʻtkazgichlar bozorida NVIDIA hukmronligiga qarshi jiddiy kurash boshlashni rejalashtirmoqda. Kompaniya oʻzi ishlab chiqqan Trainium chiplarini nafaqat oʻz serverlari uchun saqlab qolish, balki ularni boshqa kompaniyalarga ham sotish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam global texnologiya bozorida kuchlar nisbatini sezilarli darajada oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashri xabariga koʻra, AWS sunʼiy intellekt boʻlimi rahbari Peter DeSantis ayni paytda Trainium chiplarini maʼlumotlar markazlarida foydalanish uchun boshqa kompaniyalarga sotish boʻyicha muzokaralar olib borilayotganini tasdiqlagan. Hozircha ushbu chiplarning potensial xaridorlari kim ekanligi ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu jarayon Amazon kompaniyasining apparat taʼminoti bozoridagi ambitsiyalari naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Mazkur tashabbus Amazon bosh direktori Andy Jassy tomonidan aprel oyida aksiyadorlarga yoʻllangan yillik maktubida ham tilga olingan edi. Jassyning taʼkidlashicha, kompaniyaning xususiy chiplariga boʻlgan talab shu qadar yuqoriki, ularni alohida biznes sifatida yuritish yillik 50 milliard dollar atrofida daromad keltirishi mumkin. Bu koʻrsatkich Intel kabi gigantlarning yillik daromadiga tengdir.
NVIDIA uchun yangi raqibHozirda NVIDIA sunʼiy intellekt chiplari bozorida mutlaq yetakchi boʻlib, uning yillik daromad koʻrsatkichi 326 milliard dollarga yetgan. Shunga qaramay, Amazon oʻzining 50 milliard dollarlik potensialga ega chiplari bilan bozorning sezilarli qismini egallashi kutilmoqda. Bu nafaqat raqobatni kuchaytiradi, balki sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish xarajatlarini ham kamaytirishi mumkin.
Shu vaqtga qadar AWS oʻz chiplarini sotishdan tiyilib kelayotgan edi. Buning asosiy sababi — kompaniya oʻz chiplari orqali mijozlarni oʻzining bulutli ekotizimiga bogʻlab qoʻyishni afzal koʻrardi. Yaʼni, mijozlar chiplardan foydalanish bilan birga maʼlumotlarni saqlash, xavfsizlik va tarmoq xizmatlari uchun ham haq toʻlashga majbur boʻlgan. Endilikda strategiyaning oʻzgarishi Amazon uchun yangi daromad manbalarini ochadi.
Biroq, bu rejalarni amalga oshirishda maʼlum qiyinchiliklar mavjud. Andy Jassyning soʻzlariga koʻra, hozirgi Trainium chiplari va hatto kelasi yili chiqishi kutilayotgan Trainium4 chiplari uchun quvvatlar allaqachon toʻliq band qilib boʻlingan. Bu degani, chiplarni tashqi bozorga chiqarish uchun Amazon ishlab chiqarish hajmini keskin oshirishi talab etiladi.
Ishlab chiqarish va bozor talabiAmazon oʻz chiplarini ishlab chiqarishda TSMC kabi yirik hamkorlarga tayanadi. Ammo TSMC quvvatlari uchun kurashda NVIDIA va Apple kabi gigantlar bilan raqobatlashish oson boʻlmaydi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, AWS vakili Doron Aronson kelajakda boshqa kompaniyalarga butun boshli server tizimlarini (rack) sotish ehtimoli yuqori ekanligini tasdiqlagan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-kompaniyalar uchun bu yangilik global bulutli xizmatlar narxining pasayishiga xizmat qilishi mumkin. NVIDIA chiplarining tanqisligi va qimmatligi sharoitida Amazon taklif qiladigan muqobil yechimlar sunʼiy intellekt loyihalarini arzonlashtirishga yordam beradi.
Xulosa qilib aytganda, Amazon nafaqat dasturiy taʼminot va bulutli xizmatlar, balki yarimoʻtkazgichlar bozorida ham asosiy oʻyinchiga aylanishni maqsad qilgan. NVIDIA rahbari Jensen Huang oʻz kompaniyasi uchun yangi 200 milliard dollarlik bozorni koʻrayotgan bir paytda, Amazon ham oʻzining 50 milliard dollarlik ulushini olish uchun jiddiy qadamlar tashlamoqda.
…