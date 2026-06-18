Angliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindi

·80·Dunyo
Angliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindi

Angliyaning markaziy qismida joylashgan hayvonot bog‘ida sodir bo‘lgan hodisa jamoatchilik e’tiborini tortdi. Uch yoshli bola timsohlar saqlanadigan hududga tushib ketib, og‘ir jarohat oldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea Hantingdon shahri yaqinidagi hayvonot bog‘ida sodir bo‘lgan. Hodisa haqida xabar kelib tushishi bilan huquq-tartibot idoralari va tezkor xizmatlar zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan.

Jarohatlangan bola shoshilinch ravishda shifoxonaga olib ketilgan. Shifokorlar uning ahvolini og‘ir, biroq barqaror deya baholamoqda.

Tergov organlari mazkur voqea yuzasidan 30 yoshli erkakni qo‘lga olgan. Unga nisbatan og‘ir jinoyat gumoni bilan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hibsga olingan shaxs bilan bola o‘rtasida avvaldan tanishlik bo‘lmagan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqea vaqtida hayvonot bog‘ida bo‘lgan guvohlarni so‘roq qilmoqda. Shuningdek, bolaning jarohat olishida hayvonlar ishtirok etgan-etmagani ham o‘rganilmoqda.

Ayni paytda mutaxassislar hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlash ustida ish olib bormoqda. Voqea atrofidagi savollarga javob topish uchun tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldiMarkaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldiKecha, 14:30Erini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiErini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiKecha, 11:52AQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiKecha, 10:40AQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiKecha, 08:29Rossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandiRossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandiKecha, 08:27Moskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiMoskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiKecha, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi