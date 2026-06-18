Angliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindi
Angliyaning markaziy qismida joylashgan hayvonot bog‘ida sodir bo‘lgan hodisa jamoatchilik e’tiborini tortdi. Uch yoshli bola timsohlar saqlanadigan hududga tushib ketib, og‘ir jarohat oldi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea Hantingdon shahri yaqinidagi hayvonot bog‘ida sodir bo‘lgan. Hodisa haqida xabar kelib tushishi bilan huquq-tartibot idoralari va tezkor xizmatlar zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan.
Jarohatlangan bola shoshilinch ravishda shifoxonaga olib ketilgan. Shifokorlar uning ahvolini og‘ir, biroq barqaror deya baholamoqda.
Tergov organlari mazkur voqea yuzasidan 30 yoshli erkakni qo‘lga olgan. Unga nisbatan og‘ir jinoyat gumoni bilan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hibsga olingan shaxs bilan bola o‘rtasida avvaldan tanishlik bo‘lmagan.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqea vaqtida hayvonot bog‘ida bo‘lgan guvohlarni so‘roq qilmoqda. Shuningdek, bolaning jarohat olishida hayvonlar ishtirok etgan-etmagani ham o‘rganilmoqda.
Ayni paytda mutaxassislar hodisaning barcha tafsilotlarini aniqlash ustida ish olib bormoqda. Voqea atrofidagi savollarga javob topish uchun tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
…