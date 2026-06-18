Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildi
Bugungi kunda smartfon ekraniga soatlab termulib qolish yoki "doomscrolling" (salbiy xabarlarni toʻxtovsiz kuzatish) zamonaviy jamiyatning eng jiddiy muammolaridan biriga aylandi. Koʻpchilik foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda vaqt qanday oʻtib ketganini sezmay qolishadi. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida bozorga yangicha yondashuvga ega Mivo Scrolling ilovasi chiqdi. U anʼanaviy cheklovchi dasturlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchini jazolash emas, balki unda ongli munosabatni shakllantirishga eʼtibor qaratadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining maʼlumotiga koʻra, Mivo Scrolling oʻtgan oyda ishga tushirilgan boʻlib, u foydalanuvchining ekran vaqtini kuzatadi va kundalik odatlar haqida tahliliy maʼlumotlar taqdim etadi. Biroq uning asosiy farqi "aybdorlik hissisiz" boshqaruv uslubidadir. Ilova foydalanuvchini texnologiyalardan butunlay uzib qoʻyish oʻrniga, ulardan foydalanish vaqtini oldindan rejalashtirishni taklif qiladi.
Ongli ravishda foydalanish falsafasiMivo Scrolling foydalanuvchilarga ijtimoiy tarmoqlar uchun maxsus vaqt oraligʻini belgilash imkonini beradi. Masalan, kuniga ikki marta bir soatdan vaqt ajratib, aynan qaysi ilovalarga kirishni tanlash mumkin. Belgilangan vaqt tugagach, ekranda qattiq taqiq emas, balki doʻstona eslatma paydo boʻladi. U foydalanuvchidan hozir nima uchun ijtimoiy tarmoqda oʻtirganini soʻraydi: zerikishdanmi, chalgʻish uchunmi yoki shunchaki dam olish maqsadidami?
Ilova yaratuvchisi Pranshu Raithatha tushuntirishicha, koʻplab vositalar odat shakllanib boʻlgach cheklov qoʻyadi. Mivo esa foydalanuvchi ijtimoiy tarmoqni ochgan zahoti kichik mulohaza lahzasini qoʻshadi. Bu insonning avtomatik ravishda lentani aylantirish (scrolling) jarayoniga tushib qolmasidan oldin oʻziga savol berishiga yordam beradi.
Texnik imkoniyatlar va monitoringIlovada bir qator foydali funksiyalar mavjud boʻlib, ular raqamli gigiyenani yaxshilashga xizmat qiladi:
- Har 2, 3 yoki 5 daqiqada qisqa tanaffuslar qilish haqida eslatmalar;
- Ijtimoiy tarmoqdan foydalanib boʻlgach, sarflangan vaqt foydali boʻlgani yoki yoʻqligi haqida soʻrovnoma;
- Asosiy ekranda kundalik statistika va keyingi seans vaqtini koʻrsatuvchi vidjet.
Hozirda Mivo Scrolling ilovasi App Store platformasida bepul yuklab olish uchun ochiq. Dastur "slowtech" (sekin texnologiya) harakatining bir qismi boʻlib, inson va gadjet oʻrtasidagi munosabatlarni qayta koʻrib chiqishni maqsad qilgan. Bu shunchaki taqiq emas, balki oʻz harakatlarini nazorat qilishni oʻrganish uchun samarali vositadir.
…