Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildi

·30·Texno
Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildi

Bugungi kunda smartfon ekraniga soatlab termulib qolish yoki "doomscrolling" (salbiy xabarlarni toʻxtovsiz kuzatish) zamonaviy jamiyatning eng jiddiy muammolaridan biriga aylandi. Koʻpchilik foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda vaqt qanday oʻtib ketganini sezmay qolishadi. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida bozorga yangicha yondashuvga ega Mivo Scrolling ilovasi chiqdi. U anʼanaviy cheklovchi dasturlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchini jazolash emas, balki unda ongli munosabatni shakllantirishga eʼtibor qaratadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining maʼlumotiga koʻra, Mivo Scrolling oʻtgan oyda ishga tushirilgan boʻlib, u foydalanuvchining ekran vaqtini kuzatadi va kundalik odatlar haqida tahliliy maʼlumotlar taqdim etadi. Biroq uning asosiy farqi "aybdorlik hissisiz" boshqaruv uslubidadir. Ilova foydalanuvchini texnologiyalardan butunlay uzib qoʻyish oʻrniga, ulardan foydalanish vaqtini oldindan rejalashtirishni taklif qiladi.

Ongli ravishda foydalanish falsafasi

Mivo Scrolling foydalanuvchilarga ijtimoiy tarmoqlar uchun maxsus vaqt oraligʻini belgilash imkonini beradi. Masalan, kuniga ikki marta bir soatdan vaqt ajratib, aynan qaysi ilovalarga kirishni tanlash mumkin. Belgilangan vaqt tugagach, ekranda qattiq taqiq emas, balki doʻstona eslatma paydo boʻladi. U foydalanuvchidan hozir nima uchun ijtimoiy tarmoqda oʻtirganini soʻraydi: zerikishdanmi, chalgʻish uchunmi yoki shunchaki dam olish maqsadidami?

Ilova yaratuvchisi Pranshu Raithatha tushuntirishicha, koʻplab vositalar odat shakllanib boʻlgach cheklov qoʻyadi. Mivo esa foydalanuvchi ijtimoiy tarmoqni ochgan zahoti kichik mulohaza lahzasini qoʻshadi. Bu insonning avtomatik ravishda lentani aylantirish (scrolling) jarayoniga tushib qolmasidan oldin oʻziga savol berishiga yordam beradi.

Texnik imkoniyatlar va monitoring

Ilovada bir qator foydali funksiyalar mavjud boʻlib, ular raqamli gigiyenani yaxshilashga xizmat qiladi:

  • Har 2, 3 yoki 5 daqiqada qisqa tanaffuslar qilish haqida eslatmalar;
  • Ijtimoiy tarmoqdan foydalanib boʻlgach, sarflangan vaqt foydali boʻlgani yoki yoʻqligi haqida soʻrovnoma;
  • Asosiy ekranda kundalik statistika va keyingi seans vaqtini koʻrsatuvchi vidjet.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu ilova dolzarb ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Instagram, TikTok va Telegram kabi platformalarda oʻtkazilayotgan vaqt koʻrsatkichi yuqori ekanligini hisobga olsak, Mivo kabi yordamchilar yoshlar orasida sogʻlom raqamli turmush tarzini targʻib qilishda qoʻl kelishi mumkin.

Hozirda Mivo Scrolling ilovasi App Store platformasida bepul yuklab olish uchun ochiq. Dastur "slowtech" (sekin texnologiya) harakatining bir qismi boʻlib, inson va gadjet oʻrtasidagi munosabatlarni qayta koʻrib chiqishni maqsad qilgan. Bu shunchaki taqiq emas, balki oʻz harakatlarini nazorat qilishni oʻrganish uchun samarali vositadir.

Mivo ScrollingScreen TimeIjtimoiy TarmoqlarTexnologiyaApp Store
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28Honor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranHonor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi