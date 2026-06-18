Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy uchrashuv nafaqat maydondagi shiddatli kurashlar, balki undan tashqaridagi go‘zal va ibratli voqealar bilan ham muxlislar tiliga tushdi. Xabaringiz bor, ushbu bahsning birinchi bo‘limida milliy terma jamoamizning yosh va qo‘rqmas himoyachisi Abduqodir Husanov to‘p uchun kechgan keskin kurash epizodlaridan birida o‘zini to‘xtata olmay, maydon chetida uchrashuvni to‘g‘ridan to‘g‘ri tasvirga olayotgan teletranslyatsiya operatori bilan to‘qnashib ketgan va uni ag‘darib yuborgan edi.
Garchi o‘sha lahzada vaziyat ancha xavotirli ko‘rinib, o‘yin qisqa muddatga to‘xtatilgan bo‘lsa-da, vakillarimiz uchrashuv yakunlanganidan keyin ham ushbu voqeani e’tiborsiz qoldirishmadi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, terma jamoamiz rahbariyati va futbolchilar keyinchalik o‘sha jabrlangan teleoperatorning holidan maxsus xabar olishgan.
Shifokorlar nazoratida bo‘lib turgan operator bilan uchrashuv davomida unga kutilmagan va juda yoqimli sovg‘a taqdim etildi. Iqtidorli himoyachimiz Abduqodir Husanov o‘zining shaxsiy imzosi va dastxati tushirilgan milliy terma jamoamizning maxsus brendi ostidagi eksklyuziv futbol formasini operatorga tuhfa qildi. Ushbu kutilmagan sovg‘a va ko‘rsatilgan yuksak e’tibor mahalliy tashkilotchilar hamda xorijlik OAV xodimlari tomonidan juda iliq kutib olindi.
«Iqtidorli markaziy himoyachimiz o‘yin ichidagi tasodifiy to‘qnashuv tufayli jarohat olgan operatorga tezroq sog‘ayib, yana sevimli ishiga qaytishini tiladi va o‘zining eng samimiy, dildan chiqqan tilaklarini yo‘lladi», — deyiladi O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasining rasmiy bayonotida.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Milliy terma jamoamiz vakillari Jahon chempionatidagi har bir harakatlari bilan o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan olijanoblik, mehr-oqibat va yuksak madaniyatni namoyish etishda davom etishmoqda. Maydondagi keskin kurash qanchalik shiddatli bo‘lmasin, undan tashqarida futbolchilarimizning mana shunday insoniylik fazilatlarini saqlab qolishi tahsinga loyiq. Abduqodirning bu namunali qadami Jahon chempionati kundaligidagi eng go‘zal va yoqimli voqealardan biri sifatida tarixda qoladigan bo‘ldi. Barakalla, Abduqodir!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, terma jamoamiz a’zolarining maydon tashqarisidagi hayoti va Mundialdan eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…