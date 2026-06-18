Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildi

·38·Sport
Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy uchrashuv nafaqat maydondagi shiddatli kurashlar, balki undan tashqaridagi go‘zal va ibratli voqealar bilan ham muxlislar tiliga tushdi. Xabaringiz bor, ushbu bahsning birinchi bo‘limida milliy terma jamoamizning yosh va qo‘rqmas himoyachisi Abduqodir Husanov to‘p uchun kechgan keskin kurash epizodlaridan birida o‘zini to‘xtata olmay, maydon chetida uchrashuvni to‘g‘ridan to‘g‘ri tasvirga olayotgan teletranslyatsiya operatori bilan to‘qnashib ketgan va uni ag‘darib yuborgan edi.

Garchi o‘sha lahzada vaziyat ancha xavotirli ko‘rinib, o‘yin qisqa muddatga to‘xtatilgan bo‘lsa-da, vakillarimiz uchrashuv yakunlanganidan keyin ham ushbu voqeani e’tiborsiz qoldirishmadi. O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, terma jamoamiz rahbariyati va futbolchilar keyinchalik o‘sha jabrlangan teleoperatorning holidan maxsus xabar olishgan.

Shifokorlar nazoratida bo‘lib turgan operator bilan uchrashuv davomida unga kutilmagan va juda yoqimli sovg‘a taqdim etildi. Iqtidorli himoyachimiz Abduqodir Husanov o‘zining shaxsiy imzosi va dastxati tushirilgan milliy terma jamoamizning maxsus brendi ostidagi eksklyuziv futbol formasini operatorga tuhfa qildi. Ushbu kutilmagan sovg‘a va ko‘rsatilgan yuksak e’tibor mahalliy tashkilotchilar hamda xorijlik OAV xodimlari tomonidan juda iliq kutib olindi.

«Iqtidorli markaziy himoyachimiz o‘yin ichidagi tasodifiy to‘qnashuv tufayli jarohat olgan operatorga tezroq sog‘ayib, yana sevimli ishiga qaytishini tiladi va o‘zining eng samimiy, dildan chiqqan tilaklarini yo‘lladi», — deyiladi O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasining rasmiy bayonotida.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Milliy terma jamoamiz vakillari Jahon chempionatidagi har bir harakatlari bilan o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan olijanoblik, mehr-oqibat va yuksak madaniyatni namoyish etishda davom etishmoqda. Maydondagi keskin kurash qanchalik shiddatli bo‘lmasin, undan tashqarida futbolchilarimizning mana shunday insoniylik fazilatlarini saqlab qolishi tahsinga loyiq. Abduqodirning bu namunali qadami Jahon chempionati kundaligidagi eng go‘zal va yoqimli voqealardan biri sifatida tarixda qoladigan bo‘ldi. Barakalla, Abduqodir!

Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, terma jamoamiz a’zolarining maydon tashqarisidagi hayoti va Mundialdan eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonKolumbiyaAbdukodir HusanovO'zbekiston futbol assotsiatsiyasiFIFA Jahon kubogi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiInfantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiBugun, 19:36Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiLiverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiBugun, 19:31Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiBugun, 19:13Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiJud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiKecha, 18:52O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiO‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiKecha, 18:43Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiLionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiKecha, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi