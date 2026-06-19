Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdi
Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichidagi ilk oʻyinlaridan soʻng, jamoa sardori va afsonaviy hujumchisi Cristiano Ronaldo atrofidagi bahslar yana avj oldi. Kongo DR bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi durangdan soʻng, koʻplab ekspertlar 41 yoshli yulduzning asosiy tarkibdagi oʻrnini qayta koʻrib chiqish vaqti kelganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gana terma jamoasining sobiq aʼzosi, Milan va Barselona klublarida toʻp surgan Kevin-Prince Boateng SBS Sport telekanaliga bergan intervyusida Ronalduning hozirgi holati jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini ochiq aytdi. Boatengning fikricha, Al-Nassr hujumchisi jamoaviy manfaatlar yoʻlida oʻz oʻrnini yoshroq futbolchilarga boʻshatib berishi va zaxira oʻyinchisi rolini qabul qilishi lozim.
Taktik bosim va jamoaviy oʻyinBoatengning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo maydonda boʻlganida, Portugaliya terma jamoasining boshqa aʼzolari oʻzlarini erkin his qila olishmayapti. Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq futbolchi Ronalduning maydondagi mavjudligi taktik jihatdan oʻziga xos "tortishish kuchi"ni hosil qilishini, natijada jamoadoshlari har qanday vaziyatda toʻpni faqat unga uzatishga majburdek his qilishlarini tushuntirdi.
"Rostini aytsam, agar Ronaldo haqiqiy jamoaviy oʻyinchi boʻlganida, chetga chiqib, yoshlarning porlashiga yoʻl bergan boʻlardi. Portugaliya usiz yaxshiroq oʻynaydigan jamoaga aylanadi. U maydon markazida turganda bosim juda yuqori, chunki hamma unga pas berishni istaydi", — deydi Boateng oʻz intervyusida.
Bu kabi tanqidlar yangilik emas. Qatarda boʻlib oʻtgan 2022-yilgi Jahon chempionatida ham Portugaliya oʻzining eng yorqin oʻyinini aynan Ronaldo zaxirada qoldirilgan Shveytsariyaga qarshi bahsda namoyish etgan edi. Oʻshanda jamoaning hujumkorligi va harakatchanligi sezilarli darajada oshgani kuzatilgandi.
Yangi rol: Zaxiradan tushib oʻyin taqdirini hal qilishKevin-Prince Boateng Ronalduning erishgan yutuqlarini hurmat qilishini, biroq yosh bilan bogʻliq real holatni tan olish kerakligini taʼkidladi. Uning fikricha, Roberto Martinez oʻz sardoridan koʻproq oʻyinning soʻnggi qismida foydalanishi jamoa uchun foydaliroq boʻladi.
"Agar Portugaliya turnirda uzoqroqqa borishni istasa, Ronaldo chetga chiqishi kerak deb hisoblayman. Boshqalarga oʻynash imkonini berib, oʻzi oxirgi 15-20 daqiqada maydonga tushishi va tajribasi evaziga natija keltirishi lozim. U endi avvalgi Ronaldo emas", — deya qoʻshimcha qildi ekspert.
Hozircha Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez ushbu masalada Ronalduni toʻliq qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda. Biroq, Shimoliy Amerikada oʻtadigan navbatdagi mundial yaqinlashgani sayin, 41 yoshli hujumchining jismoniy holati va jamoa oʻyiniga qoʻshayotgan hissasi borasidagi savollar yanada koʻpayishi aniq.
…