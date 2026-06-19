Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdi

·38·Sport
Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdi

Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichidagi ilk oʻyinlaridan soʻng, jamoa sardori va afsonaviy hujumchisi Cristiano Ronaldo atrofidagi bahslar yana avj oldi. Kongo DR bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi durangdan soʻng, koʻplab ekspertlar 41 yoshli yulduzning asosiy tarkibdagi oʻrnini qayta koʻrib chiqish vaqti kelganini taʼkidlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gana terma jamoasining sobiq aʼzosi, Milan va Barselona klublarida toʻp surgan Kevin-Prince Boateng SBS Sport telekanaliga bergan intervyusida Ronalduning hozirgi holati jamoa oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatayotganini ochiq aytdi. Boatengning fikricha, Al-Nassr hujumchisi jamoaviy manfaatlar yoʻlida oʻz oʻrnini yoshroq futbolchilarga boʻshatib berishi va zaxira oʻyinchisi rolini qabul qilishi lozim.

Taktik bosim va jamoaviy oʻyin

Boatengning soʻzlariga koʻra, Cristiano Ronaldo maydonda boʻlganida, Portugaliya terma jamoasining boshqa aʼzolari oʻzlarini erkin his qila olishmayapti. Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq futbolchi Ronalduning maydondagi mavjudligi taktik jihatdan oʻziga xos "tortishish kuchi"ni hosil qilishini, natijada jamoadoshlari har qanday vaziyatda toʻpni faqat unga uzatishga majburdek his qilishlarini tushuntirdi.

"Rostini aytsam, agar Ronaldo haqiqiy jamoaviy oʻyinchi boʻlganida, chetga chiqib, yoshlarning porlashiga yoʻl bergan boʻlardi. Portugaliya usiz yaxshiroq oʻynaydigan jamoaga aylanadi. U maydon markazida turganda bosim juda yuqori, chunki hamma unga pas berishni istaydi", — deydi Boateng oʻz intervyusida.

Bu kabi tanqidlar yangilik emas. Qatarda boʻlib oʻtgan 2022-yilgi Jahon chempionatida ham Portugaliya oʻzining eng yorqin oʻyinini aynan Ronaldo zaxirada qoldirilgan Shveytsariyaga qarshi bahsda namoyish etgan edi. Oʻshanda jamoaning hujumkorligi va harakatchanligi sezilarli darajada oshgani kuzatilgandi.

Yangi rol: Zaxiradan tushib oʻyin taqdirini hal qilish

Kevin-Prince Boateng Ronalduning erishgan yutuqlarini hurmat qilishini, biroq yosh bilan bogʻliq real holatni tan olish kerakligini taʼkidladi. Uning fikricha, Roberto Martinez oʻz sardoridan koʻproq oʻyinning soʻnggi qismida foydalanishi jamoa uchun foydaliroq boʻladi.

"Agar Portugaliya turnirda uzoqroqqa borishni istasa, Ronaldo chetga chiqishi kerak deb hisoblayman. Boshqalarga oʻynash imkonini berib, oʻzi oxirgi 15-20 daqiqada maydonga tushishi va tajribasi evaziga natija keltirishi lozim. U endi avvalgi Ronaldo emas", — deya qoʻshimcha qildi ekspert.

Hozircha Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez ushbu masalada Ronalduni toʻliq qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda. Biroq, Shimoliy Amerikada oʻtadigan navbatdagi mundial yaqinlashgani sayin, 41 yoshli hujumchining jismoniy holati va jamoa oʻyiniga qoʻshayotgan hissasi borasidagi savollar yanada koʻpayishi aniq.

Cristiano RonaldoPortugaliyaFutbolJahon ChempionatiRoberto Martinez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiInfantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiBugun, 19:36Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiLiverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiBugun, 19:31Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiJud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiKecha, 18:52Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiHusanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiKecha, 18:48O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiO‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiKecha, 18:43Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiLionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdiKecha, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi