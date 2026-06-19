AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdi
AQSH Federal energetikani tartibga solish komissiyasi (FERC) mamlakatdagi yirik elektr tarmogʻi operatorlariga sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlari va boshqa yirik isteʼmolchilarni tarmoqqa ulash jarayonini tezlashtirish boʻyicha rasmiy koʻrsatma berdi. Ushbu qaror sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida yuzaga kelgan energetik inqirozni yumshatishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi qoidalarga koʻra, oltita asosiy tarmoq operatori maʼlumotlar markazlarining uzatish tizimiga oʻz vaqtida va tartibli ulanishini taʼminlashi shart. Muhim jihati shundaki, ulanish bilan bogʻliq barcha xarajatlarni maʼlumotlar markazlarining egalari, yaʼni texnologik gigantlar oʻz zimmasiga oladi. Komissiya aʼzolari ushbu qarorni bir ovozdan maʼqullashgan.
Texnologik innovatsiyalar va yangi talablarFERC nafaqat ulanishni tezlashtirishni, balki sohaga startaplarni jalb qilishni ham koʻzda tutmoqda. Operatorlarga "muqobil uzatish texnologiyalari"ni koʻrib chiqish topshirildi. Garchi aniq nomlar keltirilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar bu oʻrinda qattiq jismli transformatorlar va oʻta oʻtkazuvchan uzatish liniyalari haqida gap ketayotganini taʼkidlamoqda.
Tarmoq operatorlariga oʻzlaridagi mavjud zaxira quvvatlari haqida hisobot berish uchun 30 kun, mintaqaviy elektr tariflarini qayta koʻrib chiqish yoki himoya qilish uchun esa 60 kun muddat berildi. Shuningdek, maʼlumotlar markazlari uchun "hisoblagich ortidagi" (behind-the-meter) mustaqil energiya manbalaridan foydalanishga ham kengroq imkoniyatlar yaratiladi.
Energiya tanqisligi va narxlarning oshishiBloomberg maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi besh yil ichida ulgurji elektr energiyasi narxlari baʼzi hududlarda 267 foizgacha koʻtarilgan. Bu holat maʼlumotlar markazlarining energiyaga boʻlgan ochofatligi bilan bogʻliq. Taxminlarga koʻra, 2035-yilga borib ushbu markazlarning elektr isteʼmoli qariyb uch baravarga oshadi.
Vaziyatning murakkabligi shundaki, FERC koʻrsatmalari ulanishni tezlashtirsa-da, generatsiya quvvatlari yetishmovchiligi muammosini hal qilmaydi. 2023-yil oxiriga kelib, yangi elektr stansiyalarini tarmoqqa ulash boʻyicha arizalar hajmi amaldagi barcha stansiyalarning umumiy quvvatidan oshib ketgan. Yaʼni, navbatda turgan loyihalar amaldagi tizim koʻtara oladigan darajadan koʻproqdir.
AQSH Energetika vaziri Chris Wright ushbu masalani hukumat darajasiga olib chiqib, ulanishdagi kechikishlar mamlakatning sunʼiy intellekt sohasidagi raqobatbardoshligiga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Hozirda Google, Microsoft va OpenAI kabi kompaniyalar oʻz maʼlumotlar markazlari uchun barqaror energiya manbalarini topishda katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
…