AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdi

·19·Texno
AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdi

AQSH Federal energetikani tartibga solish komissiyasi (FERC) mamlakatdagi yirik elektr tarmogʻi operatorlariga sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlari va boshqa yirik isteʼmolchilarni tarmoqqa ulash jarayonini tezlashtirish boʻyicha rasmiy koʻrsatma berdi. Ushbu qaror sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida yuzaga kelgan energetik inqirozni yumshatishga qaratilgan muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi qoidalarga koʻra, oltita asosiy tarmoq operatori maʼlumotlar markazlarining uzatish tizimiga oʻz vaqtida va tartibli ulanishini taʼminlashi shart. Muhim jihati shundaki, ulanish bilan bogʻliq barcha xarajatlarni maʼlumotlar markazlarining egalari, yaʼni texnologik gigantlar oʻz zimmasiga oladi. Komissiya aʼzolari ushbu qarorni bir ovozdan maʼqullashgan.

Texnologik innovatsiyalar va yangi talablar

FERC nafaqat ulanishni tezlashtirishni, balki sohaga startaplarni jalb qilishni ham koʻzda tutmoqda. Operatorlarga "muqobil uzatish texnologiyalari"ni koʻrib chiqish topshirildi. Garchi aniq nomlar keltirilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar bu oʻrinda qattiq jismli transformatorlar va oʻta oʻtkazuvchan uzatish liniyalari haqida gap ketayotganini taʼkidlamoqda.

Tarmoq operatorlariga oʻzlaridagi mavjud zaxira quvvatlari haqida hisobot berish uchun 30 kun, mintaqaviy elektr tariflarini qayta koʻrib chiqish yoki himoya qilish uchun esa 60 kun muddat berildi. Shuningdek, maʼlumotlar markazlari uchun "hisoblagich ortidagi" (behind-the-meter) mustaqil energiya manbalaridan foydalanishga ham kengroq imkoniyatlar yaratiladi.

Energiya tanqisligi va narxlarning oshishi

Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi besh yil ichida ulgurji elektr energiyasi narxlari baʼzi hududlarda 267 foizgacha koʻtarilgan. Bu holat maʼlumotlar markazlarining energiyaga boʻlgan ochofatligi bilan bogʻliq. Taxminlarga koʻra, 2035-yilga borib ushbu markazlarning elektr isteʼmoli qariyb uch baravarga oshadi.

Vaziyatning murakkabligi shundaki, FERC koʻrsatmalari ulanishni tezlashtirsa-da, generatsiya quvvatlari yetishmovchiligi muammosini hal qilmaydi. 2023-yil oxiriga kelib, yangi elektr stansiyalarini tarmoqqa ulash boʻyicha arizalar hajmi amaldagi barcha stansiyalarning umumiy quvvatidan oshib ketgan. Yaʼni, navbatda turgan loyihalar amaldagi tizim koʻtara oladigan darajadan koʻproqdir.

AQSH Energetika vaziri Chris Wright ushbu masalani hukumat darajasiga olib chiqib, ulanishdagi kechikishlar mamlakatning sunʼiy intellekt sohasidagi raqobatbardoshligiga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Hozirda Google, Microsoft va OpenAI kabi kompaniyalar oʻz maʼlumotlar markazlari uchun barqaror energiya manbalarini topishda katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

AQSHSunʼiy IntellektEnergetikaMaʼlumotlar MarkaziTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiOpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiBugun, 19:57Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrY Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrBugun, 19:53Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi