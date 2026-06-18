Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan norozi
Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga kirib borayotgan bir paytda, insoniy munosabatlar va tanishuv masalalarida sunʼiy intellektga (AI) boʻlgan ishonch hali ham pastligicha qolmoqda. Tinder, Hinge va OkCupid kabi mashhur platformalar egasi hisoblangan Match Group kompaniyasi oʻtkazgan tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, foydalanuvchilarning qariyb yarmi ishqiy munosabatlarda AI aralashuviga salbiy munosabatda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻrovnomada ishtirok etgan 18 yoshdan 39 yoshgacha boʻlgan 1000 nafar foydalanuvchining 47 foizi tanishuv jarayonida sunʼiy intellektdan foydalanishni yoqlamasligini bildirgan. Bu koʻrsatkich shuni anglatadiki, odamlar texnologiya insoniy his-tuygʻular oʻrnini egallashidan choʻchimoqda. Match Group hisobotiga koʻra, ayniqsa ayollar oʻrtasida bu boradagi qarshilik kuchliroq — 18-24 yoshli xotin-qizlarning 51 foizi AI hamroh-ilovalaridan foydalanadigan inson bilan uchrashishni rad etishini maʼlum qilgan.
Texnologik yordam va insoniy samimiylik chegarasiShunga qaramay, foydalanuvchilar sunʼiy intellektni butunlay inkor etayotgani yoʻq. Tadqiqot ishtirokchilarining 64 foizi AI ularning tanishuv jarayonini osonlashtirishi mumkinligini tan olgan. Foydalanuvchilar texnologiyadan koʻproq texnik masalalarda, masalan, profil uchun eng yaxshi suratlarni tanlash yoki qiziqarliroq tavsif yozishda yordam kutishmoqda. Yaʼni, odamlar "qiyin qismlarni" texnikaga topshirib, muloqotning samimiy va insoniy qismini oʻzlarida saqlab qolishni istashadi.
Hozirda Tinder kabi ilovalar AI vositalarini joriy etish uchun katta mablagʻ sarflamoqda, Bumble esa Bee deb nomlangan maxsus raqamli yordamchini ishga tushirgan. Hatto baʼzi startaplar foydalanuvchilar oʻrniga bir-biri bilan gaplashadigan "shaxsiy botlar" gʻoyasini ilgari surmoqda. Biroq Match Group mutaxassislari bu kabi yondashuvlar jamiyat tomonidan qabul qilinmasligi, chunki "botlarimiz kelishib qoldi" degan ibora hech qachon romantik uchrashuv uchun asos boʻla olmasligini taʼkidlamoqda.
Oʻzbekiston bozoridagi holat va tendensiyalarOʻzbekistonda ham Tinder va Mamba kabi xalqaro platformalar, shuningdek, mahalliy tanishuv xizmatlari ommalashib bormoqda. Garchi bizda bunday keng koʻlamli tadqiqotlar oʻtkazilmagan boʻlsa-da, global tendensiyalar mahalliy auditoriyaga ham taʼsir koʻrsatishi tabiiy. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham muloqotdagi samimiylik va suhbatdoshning haqiqiyligi birlamchi ahamiyatga ega boʻlib qolmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, tanishuv ilovalari ishlab chiquvchilari uchun asosiy xulosa aniq: odamlar robot bilan ishqiy munosabat qurishni yoki texnologiya haddan tashqari koʻp aralashgan sunʼiy tajribani istashmaydi. AI faqat yordamchi vosita boʻlib qolishi, muloqot va hissiyotlar esa inson ixtiyorida qolishi shart.
…