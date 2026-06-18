Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan norozi

·19·Texno
Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan norozi

Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga kirib borayotgan bir paytda, insoniy munosabatlar va tanishuv masalalarida sunʼiy intellektga (AI) boʻlgan ishonch hali ham pastligicha qolmoqda. Tinder, Hinge va OkCupid kabi mashhur platformalar egasi hisoblangan Match Group kompaniyasi oʻtkazgan tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, foydalanuvchilarning qariyb yarmi ishqiy munosabatlarda AI aralashuviga salbiy munosabatda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻrovnomada ishtirok etgan 18 yoshdan 39 yoshgacha boʻlgan 1000 nafar foydalanuvchining 47 foizi tanishuv jarayonida sunʼiy intellektdan foydalanishni yoqlamasligini bildirgan. Bu koʻrsatkich shuni anglatadiki, odamlar texnologiya insoniy his-tuygʻular oʻrnini egallashidan choʻchimoqda. Match Group hisobotiga koʻra, ayniqsa ayollar oʻrtasida bu boradagi qarshilik kuchliroq — 18-24 yoshli xotin-qizlarning 51 foizi AI hamroh-ilovalaridan foydalanadigan inson bilan uchrashishni rad etishini maʼlum qilgan.

Texnologik yordam va insoniy samimiylik chegarasi

Shunga qaramay, foydalanuvchilar sunʼiy intellektni butunlay inkor etayotgani yoʻq. Tadqiqot ishtirokchilarining 64 foizi AI ularning tanishuv jarayonini osonlashtirishi mumkinligini tan olgan. Foydalanuvchilar texnologiyadan koʻproq texnik masalalarda, masalan, profil uchun eng yaxshi suratlarni tanlash yoki qiziqarliroq tavsif yozishda yordam kutishmoqda. Yaʼni, odamlar "qiyin qismlarni" texnikaga topshirib, muloqotning samimiy va insoniy qismini oʻzlarida saqlab qolishni istashadi.

Hozirda Tinder kabi ilovalar AI vositalarini joriy etish uchun katta mablagʻ sarflamoqda, Bumble esa Bee deb nomlangan maxsus raqamli yordamchini ishga tushirgan. Hatto baʼzi startaplar foydalanuvchilar oʻrniga bir-biri bilan gaplashadigan "shaxsiy botlar" gʻoyasini ilgari surmoqda. Biroq Match Group mutaxassislari bu kabi yondashuvlar jamiyat tomonidan qabul qilinmasligi, chunki "botlarimiz kelishib qoldi" degan ibora hech qachon romantik uchrashuv uchun asos boʻla olmasligini taʼkidlamoqda.

Oʻzbekiston bozoridagi holat va tendensiyalar

Oʻzbekistonda ham Tinder va Mamba kabi xalqaro platformalar, shuningdek, mahalliy tanishuv xizmatlari ommalashib bormoqda. Garchi bizda bunday keng koʻlamli tadqiqotlar oʻtkazilmagan boʻlsa-da, global tendensiyalar mahalliy auditoriyaga ham taʼsir koʻrsatishi tabiiy. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham muloqotdagi samimiylik va suhbatdoshning haqiqiyligi birlamchi ahamiyatga ega boʻlib qolmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, tanishuv ilovalari ishlab chiquvchilari uchun asosiy xulosa aniq: odamlar robot bilan ishqiy munosabat qurishni yoki texnologiya haddan tashqari koʻp aralashgan sunʼiy tajribani istashmaydi. AI faqat yordamchi vosita boʻlib qolishi, muloqot va hissiyotlar esa inson ixtiyorida qolishi shart.

Match GroupTinderSunʼiy IntellektTexnologiyaTanishuv Ilovalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlarga qaramlikka qarshi yangi yechim: Mivo Scrolling ilovasi taqdim etildiKecha, 18:25Honor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranHonor Watch 6 taqdim etildi: 35 kungacha yetadigan quvvat va 3000 nitli AMOLED ekranKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi