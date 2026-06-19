Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildi

·20·Texno
Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildi

AQSHning elektromobillar ishlab chiqaruvchi mashhur Rivian kompaniyasi oʻzining R1T pikapi va R1S yoʻltanlamas modellarining avtonom boshqaruv imkoniyatlari haqida notoʻgʻri maʼlumot berganlikda ayblanmoqda. Kaliforniya markaziy okrugi sudiga taqdim etilgan jamoaviy daʼvo arizasida kompaniya birinchi avlod avtomobillari egalarini chalgʻitganlikda va amalga oshirib boʻlmaydigan vaʼdalar berganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Daʼvogarlarning taʼkidlashicha, Rivian besh yil davomida olib borilgan marketing kampaniyalari davomida ushbu flagman modellar "qoʻllarsiz va nigohsiz" boshqaruv tizimiga ega boʻlishini vaʼda qilgan. Bu texnik tilda SAE tasnifi boʻyicha 3-darajali avtonomlikni anglatadi. Bunday tizim maʼlum sharoitlarda, masalan, magistral yoʻllarda haydovchining bevosita ishtirokisiz rul boshqaruvi, tezlanish va tormozlanishni toʻliq nazorat qilishi kerak edi.

Amalga oshmas vaʼdalar va texnik cheklovlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, daʼvo arizasida Rivian kompaniyasining Driver+ tizimi har bir ishlab chiqarilgan avtomobilda standart funksiya sifatida taqdim etilishi haqidagi vaʼdalari yolgʻon ekani aytiladi. Hujjatda keltirilishicha, hatto eng mukammal dasturiy taʼminot yangilanishi ham birinchi avlod (Gen 1) modellariga vaʼda qilingan funksiyalarni bera olmaydi, chunki ularning texnik bazasi bunga mos emas.

Sud hujjatlarida Rivian rahbari RJ Scaringe tomonidan 2022-yilda TechCrunch Disrupt konferensiyasida berilgan bayonotlar ham dalil sifatida keltirilgan. Daʼvogarlar kompaniya oʻz avtomobillarining texnik jihatdan 3-darajali avtonomlikka hech qachon erisha olmasligini bila turib, xaridorlarni jalb qilish uchun ushbu xususiyatlarni targʻib qilishda davom etganini daʼvo qilmoqda.

Hozirda Rivian ushbu holat boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortdi. Kompaniya vakillari davom etayotgan sud jarayonlari sababli sukut saqlashni afzal koʻrmoqda. Daʼvo arizasi uch nafar asosiy daʼvogar tomonidan kiritilgan boʻlib, ular kompaniyani firibgarlik, ehtiyotsizlik oqibatida notoʻgʻri maʼlumot tarqatish va asossiz boyib ketishda ayblab, hakamlar hayʼati ishtirokida sud oʻtkazilishini talab qilmoqda.

Ikkinchi avlod va avvalgi sud jarayonlari

Qizigʻi shundaki, Rivian 2024-yilda taqdim etgan ikkinchi avlod modellarida haqiqatan ham avtonom boshqaruv platformasini tubdan yangiladi. Yangi tizim 11 ta kamera, 5 ta radar va avvalgisidan 10 barobar kuchliroq kompyuter bilan jihozlangan. Bu esa birinchi avlod egalarining eʼtirozlarini yanada kuchaytirmoqda, chunki ularning avtomobillari apparat darajasida eskirgan boʻlib chiqdi.

Bu Rivian uchun birinchi yirik sud mojarosi emas. Oʻtgan yili kompaniya aksiyadorlarning jamoaviy daʼvosini hal qilish uchun 250 million dollar toʻlashga rozi boʻlgan edi. Oʻshanda nizo 2022-yilda avtomobillar narxining kutilmaganda keskin oshirilishi sababli kelib chiqqandi. Yangi sud jarayoni kompaniyaning obroʻsiga va moliyaviy holatiga yana bir jiddiy zarba boʻlishi mumkin.

Oʻzbekiston bozorida Rivian modellari rasman sotilmasa-da, xususiy import orqali olib kelingan bir nechta nusxalar mavjud. Shuningdek, jahon bozoridagi bunday sud jarayonlari elektromobillar sohasida reklama vaʼdalari va real imkoniyatlar oʻrtasidagi farqni tartibga solishda muhim pretsedent boʻlib xizmat qiladi.

RivianElektromobilAvtopilotSudTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiOpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiBugun, 19:57Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrY Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrBugun, 19:53AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi