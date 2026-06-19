Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildi
AQSHning elektromobillar ishlab chiqaruvchi mashhur Rivian kompaniyasi oʻzining R1T pikapi va R1S yoʻltanlamas modellarining avtonom boshqaruv imkoniyatlari haqida notoʻgʻri maʼlumot berganlikda ayblanmoqda. Kaliforniya markaziy okrugi sudiga taqdim etilgan jamoaviy daʼvo arizasida kompaniya birinchi avlod avtomobillari egalarini chalgʻitganlikda va amalga oshirib boʻlmaydigan vaʼdalar berganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Daʼvogarlarning taʼkidlashicha, Rivian besh yil davomida olib borilgan marketing kampaniyalari davomida ushbu flagman modellar "qoʻllarsiz va nigohsiz" boshqaruv tizimiga ega boʻlishini vaʼda qilgan. Bu texnik tilda SAE tasnifi boʻyicha 3-darajali avtonomlikni anglatadi. Bunday tizim maʼlum sharoitlarda, masalan, magistral yoʻllarda haydovchining bevosita ishtirokisiz rul boshqaruvi, tezlanish va tormozlanishni toʻliq nazorat qilishi kerak edi.
Amalga oshmas vaʼdalar va texnik cheklovlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, daʼvo arizasida Rivian kompaniyasining Driver+ tizimi har bir ishlab chiqarilgan avtomobilda standart funksiya sifatida taqdim etilishi haqidagi vaʼdalari yolgʻon ekani aytiladi. Hujjatda keltirilishicha, hatto eng mukammal dasturiy taʼminot yangilanishi ham birinchi avlod (Gen 1) modellariga vaʼda qilingan funksiyalarni bera olmaydi, chunki ularning texnik bazasi bunga mos emas.
Sud hujjatlarida Rivian rahbari RJ Scaringe tomonidan 2022-yilda TechCrunch Disrupt konferensiyasida berilgan bayonotlar ham dalil sifatida keltirilgan. Daʼvogarlar kompaniya oʻz avtomobillarining texnik jihatdan 3-darajali avtonomlikka hech qachon erisha olmasligini bila turib, xaridorlarni jalb qilish uchun ushbu xususiyatlarni targʻib qilishda davom etganini daʼvo qilmoqda.
Hozirda Rivian ushbu holat boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortdi. Kompaniya vakillari davom etayotgan sud jarayonlari sababli sukut saqlashni afzal koʻrmoqda. Daʼvo arizasi uch nafar asosiy daʼvogar tomonidan kiritilgan boʻlib, ular kompaniyani firibgarlik, ehtiyotsizlik oqibatida notoʻgʻri maʼlumot tarqatish va asossiz boyib ketishda ayblab, hakamlar hayʼati ishtirokida sud oʻtkazilishini talab qilmoqda.
Ikkinchi avlod va avvalgi sud jarayonlariQizigʻi shundaki, Rivian 2024-yilda taqdim etgan ikkinchi avlod modellarida haqiqatan ham avtonom boshqaruv platformasini tubdan yangiladi. Yangi tizim 11 ta kamera, 5 ta radar va avvalgisidan 10 barobar kuchliroq kompyuter bilan jihozlangan. Bu esa birinchi avlod egalarining eʼtirozlarini yanada kuchaytirmoqda, chunki ularning avtomobillari apparat darajasida eskirgan boʻlib chiqdi.
Bu Rivian uchun birinchi yirik sud mojarosi emas. Oʻtgan yili kompaniya aksiyadorlarning jamoaviy daʼvosini hal qilish uchun 250 million dollar toʻlashga rozi boʻlgan edi. Oʻshanda nizo 2022-yilda avtomobillar narxining kutilmaganda keskin oshirilishi sababli kelib chiqqandi. Yangi sud jarayoni kompaniyaning obroʻsiga va moliyaviy holatiga yana bir jiddiy zarba boʻlishi mumkin.
Oʻzbekiston bozorida Rivian modellari rasman sotilmasa-da, xususiy import orqali olib kelingan bir nechta nusxalar mavjud. Shuningdek, jahon bozoridagi bunday sud jarayonlari elektromobillar sohasida reklama vaʼdalari va real imkoniyatlar oʻrtasidagi farqni tartibga solishda muhim pretsedent boʻlib xizmat qiladi.
…