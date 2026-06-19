Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalari

·0·Texno
Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalari

Maishiy texnika bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Narwal kompaniyasi nam va quruq tozalashga moʻljallangan yangi avlod vertikal changyutkichlarini namoyish etdi. Narwal S20, S30 va S20 Pro modellaridan iborat ushbu liniya nafaqat yuqori quvvati, balki sunʼiy intellekt yordamida ifloslanish darajasini aniqlash tizimi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmalarning asosiy xususiyati shundaki, ular tozalash jarayonini toʻliq avtomatlashtirishga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman hisoblangan S20 Pro modeli 20 000 Pa gacha boʻlgan ulkan soʻrish quvvatiga ega. Bu koʻrsatkich hatto eng ogʻir turdagi chiqindilar va gilamlar orasidagi changlarni ham osonlik bilan tozalash imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt va aqlli tozalash

Narwal S20 Pro modeli AI DirtSense tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u sirtning ifloslanish darajasini real vaqt rejimida tahlil qiladi. Ushbu texnologiya asosida qurilma soʻrish quvvati va suv sarfini mustaqil ravishda sozlaydi. Shuningdek, modelda yuvish vositasini avtomatik ravishda dozalash funksiyasi mavjud boʻlib, bu foydalanuvchining ishini sezilarli darajada yengillashtiradi.

S30 modeli esa oʻziga xos konstruksiyasi bilan diqqatni tortadi. Uning korpusi 180 darajaga bukilish xususiyatiga ega, bu esa krovat, divan va boshqa past mebellar ostini qiyinchiliksiz tozalashga yordam beradi. Quvvat va texnologik jihatdan u flagman modeldan qolishmaydi.

Gidravlik oʻziyurar mexanizm va avtonomlik

Barcha yangi modellar 4000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, bir marta quvvatlanish orqali 60 daqiqagacha uzluksiz ishlashga qodir. Bu vaqt oʻrtacha kattalikdagi xonadonni toʻliq tozalash uchun yetarli hisoblanadi. Bundan tashqari, qurilmalarning oʻziyurar mexanizmi foydalanuvchidan ortiqcha jismoniy kuch talab qilmaydi – changyutkich oʻzi oldinga harakatlanadi.

Tozalash yakunlangach, qurilmalar maxsus bazaviy stansiyaga joylashtiriladi. Stansiya avtomatik ravishda rolikli nasadkalarni yuvadi va issiq havo yordamida quritadi. Bu jarayon yoqimsiz hidlar va mogʻor paydo boʻlishining oldini oladi. Bazaviy S20 modeli biroz kamroq, yaʼni 18 000 Pa quvvatga ega boʻlsa-da, barcha asosiy oʻz-oʻzini tozalash funksiyalarini saqlab qolgan.

Oʻzbekiston bozorida bunday aqlli maishiy texnikalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Narwal brendining yangi mahsulotlari Xiaomi va Dreame kabi raqobatchilar bilan jiddiy kurash olib borishi kutilmoqda. Hozircha qurilmalarning global sotuvga chiqish sanasi va narxlari boʻyicha batafsil maʼlumotlar ochiqlanmagan.

NarwalChangyutkichTexnologiyaSmart HomeYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaSamsung yangi avlod Galaxy M47 5G smartfonini taqdim etishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:26Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI oʻrniga DeepSeek modellaridan foydalanmoqchiKecha, 22:56Qoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaQoradan ham qora: Dunyodagi eng toʻq boʻyoq avtomobil sanoatida inqilob qilishi kutilmoqdaKecha, 22:49Yevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiYevropa koinotda mustaqillikka intilmoqda: Gate Space 6,3 million yevro investitsiya oldiKecha, 22:24Boshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaBoshqariladigan termoyadro sintezi: Energetika inqilobiga milliardlab dollar tikilmoqdaKecha, 21:58Tinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiTinch okeani tubidan 100 million yil avvalgi koinot portlashi izlari topildiKecha, 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi