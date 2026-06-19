Narwal yangi avlod vertikal changyutkichlarini taqdim etdi: S20 va S30 seriyalari
Maishiy texnika bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Narwal kompaniyasi nam va quruq tozalashga moʻljallangan yangi avlod vertikal changyutkichlarini namoyish etdi. Narwal S20, S30 va S20 Pro modellaridan iborat ushbu liniya nafaqat yuqori quvvati, balki sunʼiy intellekt yordamida ifloslanish darajasini aniqlash tizimi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmalarning asosiy xususiyati shundaki, ular tozalash jarayonini toʻliq avtomatlashtirishga qaratilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, flagman hisoblangan S20 Pro modeli 20 000 Pa gacha boʻlgan ulkan soʻrish quvvatiga ega. Bu koʻrsatkich hatto eng ogʻir turdagi chiqindilar va gilamlar orasidagi changlarni ham osonlik bilan tozalash imkonini beradi.
Sunʼiy intellekt va aqlli tozalashNarwal S20 Pro modeli AI DirtSense tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u sirtning ifloslanish darajasini real vaqt rejimida tahlil qiladi. Ushbu texnologiya asosida qurilma soʻrish quvvati va suv sarfini mustaqil ravishda sozlaydi. Shuningdek, modelda yuvish vositasini avtomatik ravishda dozalash funksiyasi mavjud boʻlib, bu foydalanuvchining ishini sezilarli darajada yengillashtiradi.
S30 modeli esa oʻziga xos konstruksiyasi bilan diqqatni tortadi. Uning korpusi 180 darajaga bukilish xususiyatiga ega, bu esa krovat, divan va boshqa past mebellar ostini qiyinchiliksiz tozalashga yordam beradi. Quvvat va texnologik jihatdan u flagman modeldan qolishmaydi.
Gidravlik oʻziyurar mexanizm va avtonomlikBarcha yangi modellar 4000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, bir marta quvvatlanish orqali 60 daqiqagacha uzluksiz ishlashga qodir. Bu vaqt oʻrtacha kattalikdagi xonadonni toʻliq tozalash uchun yetarli hisoblanadi. Bundan tashqari, qurilmalarning oʻziyurar mexanizmi foydalanuvchidan ortiqcha jismoniy kuch talab qilmaydi – changyutkich oʻzi oldinga harakatlanadi.
Tozalash yakunlangach, qurilmalar maxsus bazaviy stansiyaga joylashtiriladi. Stansiya avtomatik ravishda rolikli nasadkalarni yuvadi va issiq havo yordamida quritadi. Bu jarayon yoqimsiz hidlar va mogʻor paydo boʻlishining oldini oladi. Bazaviy S20 modeli biroz kamroq, yaʼni 18 000 Pa quvvatga ega boʻlsa-da, barcha asosiy oʻz-oʻzini tozalash funksiyalarini saqlab qolgan.
Oʻzbekiston bozorida bunday aqlli maishiy texnikalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Narwal brendining yangi mahsulotlari Xiaomi va Dreame kabi raqobatchilar bilan jiddiy kurash olib borishi kutilmoqda. Hozircha qurilmalarning global sotuvga chiqish sanasi va narxlari boʻyicha batafsil maʼlumotlar ochiqlanmagan.
…