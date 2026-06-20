Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildi
Axborot xavfsizligi sohasida sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Positive Technologies kompaniyasi kiberxavfsizlik mutaxassislarining kundalik va murakkab vazifalarini avtomatlashtirishga moʻljallangan PT Naira nomli yangi aqlli yordamchini eʼlon qildi. Ushbu vosita nafaqat tajribali ekspertlar, balki sohadagi yangi xodimlar uchun ham ish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
"Kommersant" nashrining xabar berishicha, yangi tizim maʼlumotlar bilan ishlash va murakkab operatsiyalarni bajarish vaqtini bir necha barobar qisqartirishga qodir. Kompaniya tomonidan oʻtkazilgan sinov loyihalari natijalari shuni koʻrsatdiki, PT Naira yordamida kiberhodisalarni tekshirish tezligi 50–60 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich kiberhujumlar soni ortib borayotgan bugungi kunda tashkilotlar xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
PT Naira tizimining asosiy afzalliklaridan biri — xavfsizlik hodisalarini boshqarish tizimlari (SIEM) uchun qoidalarni tayyorlash jarayonini tezlashtirishidir. Ilgari mutaxassislardan bir necha soat yoki hatto kunlab vaqt talab qilgan ushbu vazifa endilikda bir necha oʻn daqiqa ichida hal etilmoqda. Bu esa inson resurslarini yanada strategik vazifalarga yoʻnaltirish imkonini beradi.
Keng qamrovli tahlil va tavsiyalarAqlli yordamchi PT BlackBox Scanner kabi zaifliklarni aniqlovchi skanerlar hisobotlarini tahlil qilish xususiyatiga ega. U murakkab texnik maʼlumotlarni tushunarli harakatlar rejasiga aylantirib, topilgan muammolarning mohiyatini tushuntiradi va ularni bartaraf etish boʻyicha aniq tavsiyalar beradi. Bu funksiya ayniqsa tizim administratorlari va xavfsizlik xizmati xodimlari oʻrtasidagi aloqani yaxshilashga yordam beradi.
Tizimning yana bir muhim jihati inson omili bilan bogʻliq xavflarni kamaytirishidir. PT Naira tashqi koʻrinishidan qonuniy koʻringan, ammo amalda anomal faollik koʻrsatayotgan jarayonlarni aniqlay oladi. Bu esa kompaniya ichidagi xodimlarning shubhali harakatlarini yoki yashirin insayderlik hujumlarini erta bosqichda toʻxtatishga zamin yaratadi.
Oʻzbekiston bozorida ham raqamli transformatsiya jadallashayotgan bir paytda, bunday sunʼiy intellekt yordamchilari mahalliy IT-kompaniyalar va davlat tashkilotlari uchun dolzarb hisoblanadi. Kiberxavfsizlik sohasida kadrlar tanqisligi sezilayotgan sharoitda, PT Naira kabi yechimlar mutaxassislar samaradorligini oshirishning eng maqbul yoʻlidir.
Xulosa qilib aytganda, Positive Technologies tomonidan taqdim etilgan ushbu ishlanma kiberxavfsizlikni boshqarishni yangi darajaga olib chiqadi. Texnologiyaning rivojlanishi nafaqat hujumlardan himoyalanishni, balki butun xavfsizlik infratuzilmasini intellektual boshqarishni ham taʼminlaydi.
…