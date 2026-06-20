Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildi

·0·Texno
Kiberxavfsizlikda yangi davr: PT Naira aqlli yordamchisi taqdim etildi

Axborot xavfsizligi sohasida sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Positive Technologies kompaniyasi kiberxavfsizlik mutaxassislarining kundalik va murakkab vazifalarini avtomatlashtirishga moʻljallangan PT Naira nomli yangi aqlli yordamchini eʼlon qildi. Ushbu vosita nafaqat tajribali ekspertlar, balki sohadagi yangi xodimlar uchun ham ish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

"Kommersant" nashrining xabar berishicha, yangi tizim maʼlumotlar bilan ishlash va murakkab operatsiyalarni bajarish vaqtini bir necha barobar qisqartirishga qodir. Kompaniya tomonidan oʻtkazilgan sinov loyihalari natijalari shuni koʻrsatdiki, PT Naira yordamida kiberhodisalarni tekshirish tezligi 50–60 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich kiberhujumlar soni ortib borayotgan bugungi kunda tashkilotlar xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

PT Naira tizimining asosiy afzalliklaridan biri — xavfsizlik hodisalarini boshqarish tizimlari (SIEM) uchun qoidalarni tayyorlash jarayonini tezlashtirishidir. Ilgari mutaxassislardan bir necha soat yoki hatto kunlab vaqt talab qilgan ushbu vazifa endilikda bir necha oʻn daqiqa ichida hal etilmoqda. Bu esa inson resurslarini yanada strategik vazifalarga yoʻnaltirish imkonini beradi.

Keng qamrovli tahlil va tavsiyalar

Aqlli yordamchi PT BlackBox Scanner kabi zaifliklarni aniqlovchi skanerlar hisobotlarini tahlil qilish xususiyatiga ega. U murakkab texnik maʼlumotlarni tushunarli harakatlar rejasiga aylantirib, topilgan muammolarning mohiyatini tushuntiradi va ularni bartaraf etish boʻyicha aniq tavsiyalar beradi. Bu funksiya ayniqsa tizim administratorlari va xavfsizlik xizmati xodimlari oʻrtasidagi aloqani yaxshilashga yordam beradi.

Tizimning yana bir muhim jihati inson omili bilan bogʻliq xavflarni kamaytirishidir. PT Naira tashqi koʻrinishidan qonuniy koʻringan, ammo amalda anomal faollik koʻrsatayotgan jarayonlarni aniqlay oladi. Bu esa kompaniya ichidagi xodimlarning shubhali harakatlarini yoki yashirin insayderlik hujumlarini erta bosqichda toʻxtatishga zamin yaratadi.

Oʻzbekiston bozorida ham raqamli transformatsiya jadallashayotgan bir paytda, bunday sunʼiy intellekt yordamchilari mahalliy IT-kompaniyalar va davlat tashkilotlari uchun dolzarb hisoblanadi. Kiberxavfsizlik sohasida kadrlar tanqisligi sezilayotgan sharoitda, PT Naira kabi yechimlar mutaxassislar samaradorligini oshirishning eng maqbul yoʻlidir.

Xulosa qilib aytganda, Positive Technologies tomonidan taqdim etilgan ushbu ishlanma kiberxavfsizlikni boshqarishni yangi darajaga olib chiqadi. Texnologiyaning rivojlanishi nafaqat hujumlardan himoyalanishni, balki butun xavfsizlik infratuzilmasini intellektual boshqarishni ham taʼminlaydi.

Positive TechnologiesPT NairaSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikIT-Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiGoogle Sheets endi oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun yanada aqlli boʻldiBugun, 11:55Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaShvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqdaBugun, 10:57SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiSpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiBugun, 10:20Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiXitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiBugun, 09:56Intel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaIntel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaBugun, 09:21Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiStarlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi