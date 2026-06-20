Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydi

·0·Texno
Android tizimida xavfsizlik inqilobi: Google ilova yaratuvchilarini tekshirishni boshlaydi

Google kompaniyasi Android operatsion tizimi foydalanuvchilarini kiberhujumlar va zararli dasturlardan himoya qilish maqsadida ilova ishlab chiquvchilar uchun majburiy verifikatsiya tizimini joriy etish muddatlarini eʼlon qildi. Ushbu tashabbus smartfonlarga uchinchi tomon manbalaridan shubhali dasturlarni oʻrnatish jarayonini tubdan oʻzgartirib, tizim xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qoidalar birinchi navbatda foydalanuvchilarni nomaʼlum manbalardan yuklab olinadigan xavfli ilovalardan himoya qilishga qaratilgan. Avvalroq Google tekshirilmagan dasturchilarning mahsulotlarini oʻrnatishdan oldin foydalanuvchilarni 24 soat kutishga majbur qiladigan tartibni eʼlon qilgan edi. Endilikda esa ushbu jarayon yanada tizimli koʻrinish oladi.

Islohotlar bosqichi va muddatlari

Yangi tizimni joriy etish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. 2026-yilning iyun oyidan boshlab Android qurilmalarida ilovaning roʻyxatdan oʻtgan ishlab chiquvchiga tegishli ekanligini tekshiruvchi maxsus xizmat ishga tushadi. Ushbu yangilanish Google tizim yangilanishlari orqali avtomatik tarzda smartfonlarga yuklanadi, biroq dastlabki oylarda ilovalarni oʻrnatish jarayoniga sezilarli taʼsir koʻrsatmaydi.

Asosiy oʻzgarishlar 2026-yil 30-sentabrdan kuchga kiradi. Dastlabki bosqichda verifikatsiya talablari Braziliya, Indoneziya, Singapur va Tailand kabi davlatlarda joriy etiladi. Shuningdek, ushbu talablar nafaqat Google Play, balki Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Honor App Market, Oppo App Market hamda V-ivo V-Appstore kabi yirik doʻkonlar orqali tarqatiladigan ilovalarga ham taalluqli boʻladi.

Talabalar va havaskorlar uchun imkoniyatlar

Google yangi qoidalarni joriy etishda yosh dasturchilar va havaskorlarni ham unutgani yoʻq. Kompaniya "cheklangan tarqatish hisob qaydnomasi" (limited distribution account) deb nomlangan yangi turdagi akkauntlarni taqdim etadi. Bu turdagi hisob qaydnomalari talabalar va endigina oʻrganayotganlar uchun moʻljallangan boʻlib, ularga davlat tomonidan berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz ham oʻz ilovalarini 20 tagacha qurilmaga bepul tarqatish imkonini beradi. Bunday akkauntlarga kirish imkoniyati joriy yilning iyul oyidan ochiladi.

Tajribali foydalanuvchilar uchun esa Google "kengaytirilgan oqim" (advanced flow) tartibini saqlab qoladi. Bu tartib orqali tekshirilmagan manbalardan ilova oʻrnatish imkoniyati qoladi, biroq tizim qoʻshimcha xavfsizlik tekshiruvlarini amalga oshiradi. Bu firibgarlikning oldini olish bilan birga, Android tizimining ochiqlik tamoyilini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Global miqyosda ushbu yangilik 2027-yilda barcha sertifikatlangan Android qurilmalariga tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Bu Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham ilovalar xavfsizligini kafolatlashda muhim qadam boʻladi. Natijada, foydalanuvchilar oʻz smartfonlariga oʻrnatayotgan har bir dastur aniq bir shaxs yoki kompaniya tomonidan masʼuliyat bilan yaratilganiga ishonch hosil qilishlari mumkin boʻladi.

GoogleAndroidXavfsizlikIlovalarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiHuawei Nova 17: 7000 mA•soatli akkumulyator va periskopik kamera bilan jihozlanadiBugun, 17:52Honda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaHonda va QuantumScape hamkorligi: Qattiq tanali akkumulyatorlar davri yaqinlashmoqdaBugun, 17:26Google va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiGoogle va Refik Anadol dunyodagi ilk sunʼiy intellekt muzeyi — Dataland loyihasini taqdim etdiBugun, 16:54Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiPlaymatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradiBugun, 16:33Yer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarYer Quyoshdan maksimal masofaga uzoqlashadi: Afeliy hodisasi haqida tafsilotlarBugun, 16:28Kosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiKosmik poygada mutlaq ustunlik: SpaceX dunyo bozorining qariyb 90 foizini egalladiBugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi