Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?

·27·Texno
Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?

AQSHning amaldagi prezidenti Donald Tramp maʼmuriyati tomonidan Anthropic kompaniyasiga nisbatan kiritilgan cheklovlar sunʼiy intellekt (AI) olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Eksport nazorati boʻyicha chiqarilgan buyruq tufayli kompaniya oʻzining eng yangi ikki modeli — Fable 5 va Mythos 5 platformalarini oflayn rejimga oʻtkazishga majbur boʻldi. Ushbu qaror nafaqat texnologik gigantlar oʻrtasidagi raqobatni, balki raqamli suverenitet va milliy xavfsizlik masalalarini ham kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining Equity podkastida taʼkidlanishicha, Anthropic va Oq uy oʻrtasidagi munosabatlar boshqa AI laboratoriyalariga qaraganda ancha sovuqroq kechmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, hukumat ushbu modellardan xorijiy davlatlar vakillari foydalanishi mumkinligidan xavotirda. Biroq, Anthropic vakillari foydalanuvchilarning fuqaroligini aniqlash texnik jihatdan imkonsiz ekanini, hatto kompaniyaning oʻz xodimlari orasida ham xorijliklar koʻpligini roʻkach qilib, modellarni butunlay oʻchirib qoʻyishni maʼqul koʻrgan.

Xavfsizlikmi yoki raqobatdagi ayyorlik?

Qiziqarli jihati shundaki, ushbu vaziyatga Amazon kompaniyasining aralashuvi sabab boʻlgani aytilmoqda. Xabarlarga koʻra, Amazon tadqiqotchilari Fable 5 modelining xavfsizlik tizimini chetlab oʻtish yoʻlini topishgan va bu haqda Amazon bosh direktori Andy Jassy shaxsan Oq uyga maʼlum qilgan. Shundan soʻng voqealar rivoji tezlashib, juma kuni kechqurun Anthropic kompaniyasiga modellarni toʻxtatish haqida koʻrsatma berilgan.

Kiberxavfsizlik boʻyicha yetakchi mutaxassislar allaqachon Donald Trampga ochiq xat bilan murojaat qilib, ushbu buyruqni bekor qilishni soʻrashmoqda. Ularning fikricha, ilgʻor kiberxavfsizlik imkoniyatlariga ega modellarni bozordan olib tashlash AQSHning ichki mudofaa tizimlariga zarar yetkazishi mumkin. Chunki ushbu texnologiyalar nafaqat hujum, balki tarmoqlarni himoya qilish uchun ham juda muhim hisoblanadi.

Bozordagi oʻzgarishlar va oqibatlar

Ushbu ziddiyatdan kim manfaatdor degan savol koʻpchilikni oʻylantirmoqda. Bir tomondan, OpenAI va Google kabi raqobatchilar Anthropicʼning vaqtinchalik chekinishidan foydalanib qolishi mumkin. Boshqa tomondan, ushbu "taqiq" Anthropic uchun oʻziga xos reklama vazifasini ham oʻtamoqda. Ekspertlar "hamma yomon bolalarni yaxshi koʻradi" degan iborani qoʻllab, bu holat kompaniyaning nufuzini oshirishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli. Global miqyosdagi bunday cheklovlar sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanishda hududiy cheklovlar yanada kuchayishi mumkinligidan dalolat beradi. Hozircha Anthropic modellari qachon qaytishi yoki Tramp maʼmuriyati oʻz talablarini yumshatishi nomaʼlumligicha qolmoqda.

AnthropicDonald TrumpSunʼiy IntellektAmazonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrDassault Falcon 10X ilk parvozini amalga oshirdi: Biznes-aviatsiya olamida yangi davrBugun, 20:50Tesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiTesla avtopiloti yana bir fojia sababchisi boʻldi: Texasda elektromobil uyga bostirib kirdiBugun, 20:25iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?iPhone foydalanuvchilari uchun iOS 27: Siri’dan tashqari yana qanday AI imkoniyatlar bor?Bugun, 19:51Litiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiLitiy uchun «supermagistral»: Bor nitridi nanotrubkalari ionlar harakatini 30 baravar tezlatdiBugun, 19:22AMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoAMD Ryzen 9 9900X protsessori kutilmaganda "shishib" qoldi: yangi texnik muammoBugun, 18:54Kosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiKosmik kemalar uchun 3D-printer: Divergent kompaniyasi Monolith One tizimini taqdim etdiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi