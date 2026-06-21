Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat: Sunʼiy intellekt bozorida nimalar boʻlmoqda?
AQSHning amaldagi prezidenti Donald Tramp maʼmuriyati tomonidan Anthropic kompaniyasiga nisbatan kiritilgan cheklovlar sunʼiy intellekt (AI) olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Eksport nazorati boʻyicha chiqarilgan buyruq tufayli kompaniya oʻzining eng yangi ikki modeli — Fable 5 va Mythos 5 platformalarini oflayn rejimga oʻtkazishga majbur boʻldi. Ushbu qaror nafaqat texnologik gigantlar oʻrtasidagi raqobatni, balki raqamli suverenitet va milliy xavfsizlik masalalarini ham kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining Equity podkastida taʼkidlanishicha, Anthropic va Oq uy oʻrtasidagi munosabatlar boshqa AI laboratoriyalariga qaraganda ancha sovuqroq kechmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, hukumat ushbu modellardan xorijiy davlatlar vakillari foydalanishi mumkinligidan xavotirda. Biroq, Anthropic vakillari foydalanuvchilarning fuqaroligini aniqlash texnik jihatdan imkonsiz ekanini, hatto kompaniyaning oʻz xodimlari orasida ham xorijliklar koʻpligini roʻkach qilib, modellarni butunlay oʻchirib qoʻyishni maʼqul koʻrgan.
Xavfsizlikmi yoki raqobatdagi ayyorlik?Qiziqarli jihati shundaki, ushbu vaziyatga Amazon kompaniyasining aralashuvi sabab boʻlgani aytilmoqda. Xabarlarga koʻra, Amazon tadqiqotchilari Fable 5 modelining xavfsizlik tizimini chetlab oʻtish yoʻlini topishgan va bu haqda Amazon bosh direktori Andy Jassy shaxsan Oq uyga maʼlum qilgan. Shundan soʻng voqealar rivoji tezlashib, juma kuni kechqurun Anthropic kompaniyasiga modellarni toʻxtatish haqida koʻrsatma berilgan.
Kiberxavfsizlik boʻyicha yetakchi mutaxassislar allaqachon Donald Trampga ochiq xat bilan murojaat qilib, ushbu buyruqni bekor qilishni soʻrashmoqda. Ularning fikricha, ilgʻor kiberxavfsizlik imkoniyatlariga ega modellarni bozordan olib tashlash AQSHning ichki mudofaa tizimlariga zarar yetkazishi mumkin. Chunki ushbu texnologiyalar nafaqat hujum, balki tarmoqlarni himoya qilish uchun ham juda muhim hisoblanadi.
Bozordagi oʻzgarishlar va oqibatlarUshbu ziddiyatdan kim manfaatdor degan savol koʻpchilikni oʻylantirmoqda. Bir tomondan, OpenAI va Google kabi raqobatchilar Anthropicʼning vaqtinchalik chekinishidan foydalanib qolishi mumkin. Boshqa tomondan, ushbu "taqiq" Anthropic uchun oʻziga xos reklama vazifasini ham oʻtamoqda. Ekspertlar "hamma yomon bolalarni yaxshi koʻradi" degan iborani qoʻllab, bu holat kompaniyaning nufuzini oshirishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli. Global miqyosdagi bunday cheklovlar sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanishda hududiy cheklovlar yanada kuchayishi mumkinligidan dalolat beradi. Hozircha Anthropic modellari qachon qaytishi yoki Tramp maʼmuriyati oʻz talablarini yumshatishi nomaʼlumligicha qolmoqda.
…