Braziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladi

·25·Texno
Braziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladi

AQSHning Honeywell korporatsiyasi Braziliyaning Baiya shtatida ulkan bioyoqilgʻi majmuasini qurish boʻyicha Acelen Renewables kompaniyasi bilan kelishuvga erishdi. Ushbu loyiha aviatsiya sohasida uglerod chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan boʻlib, u ekologik toza aviatsiya yoqilgʻisi (SAF) va qayta tiklanadigan dizel ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi eng yirik maydonchalardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sanoat tahlilchilarining prognozlariga koʻra, yaqin oʻn yil ichida dunyo boʻylab SAF yoqilgʻisiga boʻlgan talab sutkasiga 500 ming barrelga yetishi mumkin. Honeywell kompaniyasining ixbt.com sayti tomonidan keltirilgan maʼlumotlariga koʻra, tayyor texnologik yechimlarning joriy etilishi yangi quvvatlarni ishga tushirishni tezlashtirish bilan birga, qurilish xarajatlari va muddatlarini qatʼiy nazorat qilish imkonini beradi.

Modulli yondashuv va innovatsion texnologiyalar

Loyihaning oʻziga xos jihati uning modulli tuzilishidir. Texnologik bloklar bevosita qurilish maydonida emas, balki zavod sharoitida yigʻilib, sinovdan oʻtkaziladi, soʻngra tayyor modullar koʻrinishida Baiyaga yetkaziladi. Bunday sxema qurilish muddatini sezilarli darajada qisqartirish va kapital xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Bu Braziliya uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, mamlakatning qayta tiklanadigan energiya sohasida jahon yetakchisiga aylanish ambitsiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Yangi zavod asosi sifatida Honeywell UOP va Italiyaning Eni SpA kompaniyasi tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan Ecofining texnologiyasi tanlangan. Ushbu jarayon chiqindi yogʻlar, oʻsimlik moylari va boshqa biologik qoldiqlarni yuqori sifatli, past uglerodli yoqilgʻiga aylantirish imkonini beradi. Shuningdek, oziq-ovqat ekinlari bilan raqobatlashmaslik uchun yaroqsiz yerlarda yetishtiriladigan makayuba moyidan foydalanish ham rejalashtirilgan.

Ekologik samaradorlik va raqamli boshqaruv

Ishlab chiquvchilarning baholashicha, SAF yoqilgʻisini anʼanaviy aviakerosin bilan aralashtirilgan holda qoʻllash issiqxona gazlari chiqindilarini 80 foizgacha kamaytirishga yordam beradi. Bu global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda aviatsiya sanoati uchun hal qiluvchi qadam boʻlishi mumkin. Honeywell loyihaga nafaqat texnologik qurilmalar, balki nasos va kompressor uskunalari hamda sanoat xavfsizligi tizimlarini ham yetkazib beradi.

Majmuaning butun raqamli infratuzilmasi Experion PKS platformasida quriladi. Bu tizim ishlab chiqarishni boshqarish, xavfsizlik va bashoratli tahlil vositalarini birlashtiradi. Honeywell Process Solutions rahbari Ken Vestning taʼkidlashicha, avtomatlashtirish va modulli yechimlarning uygʻunligi "yashil" yoqilgʻi tannarxini pasaytirishning asosiy omilidir, busiz uni jahon aviatsiyasida ommaviy joriy etish qiyin boʻlar edi.

HoneywellBioyoqilgʻiEkologiyaBraziliyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaNASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaBugun, 05:57Fiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiFiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiBugun, 05:26Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaErkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaBugun, 04:28Oydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiOydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiBugun, 03:51Atom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiAtom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiBugun, 03:26AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiAQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiBugun, 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi