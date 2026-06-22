Braziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladi
AQSHning Honeywell korporatsiyasi Braziliyaning Baiya shtatida ulkan bioyoqilgʻi majmuasini qurish boʻyicha Acelen Renewables kompaniyasi bilan kelishuvga erishdi. Ushbu loyiha aviatsiya sohasida uglerod chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan boʻlib, u ekologik toza aviatsiya yoqilgʻisi (SAF) va qayta tiklanadigan dizel ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi eng yirik maydonchalardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sanoat tahlilchilarining prognozlariga koʻra, yaqin oʻn yil ichida dunyo boʻylab SAF yoqilgʻisiga boʻlgan talab sutkasiga 500 ming barrelga yetishi mumkin. Honeywell kompaniyasining ixbt.com sayti tomonidan keltirilgan maʼlumotlariga koʻra, tayyor texnologik yechimlarning joriy etilishi yangi quvvatlarni ishga tushirishni tezlashtirish bilan birga, qurilish xarajatlari va muddatlarini qatʼiy nazorat qilish imkonini beradi.
Modulli yondashuv va innovatsion texnologiyalarLoyihaning oʻziga xos jihati uning modulli tuzilishidir. Texnologik bloklar bevosita qurilish maydonida emas, balki zavod sharoitida yigʻilib, sinovdan oʻtkaziladi, soʻngra tayyor modullar koʻrinishida Baiyaga yetkaziladi. Bunday sxema qurilish muddatini sezilarli darajada qisqartirish va kapital xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Bu Braziliya uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, mamlakatning qayta tiklanadigan energiya sohasida jahon yetakchisiga aylanish ambitsiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Yangi zavod asosi sifatida Honeywell UOP va Italiyaning Eni SpA kompaniyasi tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan Ecofining texnologiyasi tanlangan. Ushbu jarayon chiqindi yogʻlar, oʻsimlik moylari va boshqa biologik qoldiqlarni yuqori sifatli, past uglerodli yoqilgʻiga aylantirish imkonini beradi. Shuningdek, oziq-ovqat ekinlari bilan raqobatlashmaslik uchun yaroqsiz yerlarda yetishtiriladigan makayuba moyidan foydalanish ham rejalashtirilgan.
Ekologik samaradorlik va raqamli boshqaruvIshlab chiquvchilarning baholashicha, SAF yoqilgʻisini anʼanaviy aviakerosin bilan aralashtirilgan holda qoʻllash issiqxona gazlari chiqindilarini 80 foizgacha kamaytirishga yordam beradi. Bu global iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda aviatsiya sanoati uchun hal qiluvchi qadam boʻlishi mumkin. Honeywell loyihaga nafaqat texnologik qurilmalar, balki nasos va kompressor uskunalari hamda sanoat xavfsizligi tizimlarini ham yetkazib beradi.
Majmuaning butun raqamli infratuzilmasi Experion PKS platformasida quriladi. Bu tizim ishlab chiqarishni boshqarish, xavfsizlik va bashoratli tahlil vositalarini birlashtiradi. Honeywell Process Solutions rahbari Ken Vestning taʼkidlashicha, avtomatlashtirish va modulli yechimlarning uygʻunligi "yashil" yoqilgʻi tannarxini pasaytirishning asosiy omilidir, busiz uni jahon aviatsiyasida ommaviy joriy etish qiyin boʻlar edi.
…