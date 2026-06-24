Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqda
Xiaomi korporatsiyasi prezidenti Lu Veybing oʻzining navbatdagi texnologik yangiligi — Redmi K90 Ultra smartfoni haqidagi muhim tafsilotlarni ochiqladi. Ushbu qurilma shunchaki navbatdagi flagman boʻlib qolmay, balki mobil oʻyinlar olamida yangi standartlarni oʻrnatishga daʼvogarlik qilmoqda. Kompaniya rahbari ushbu modelda oʻyin jarayonini maksimal darajada qulay va unumli qilishga qaratilgan bir qator innovatsion texnologiyalar qoʻllanganini alohida taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilmaning eng asosiy ustunliklaridan biri uning sovutish tizimi boʻladi. Redmi K90 Ultra modeli oʻzidan yuqori turuvchi Redmi K90 Max versiyasida qoʻllaniladigan faol sovutish elementiga ega boʻlishi tasdiqlandi. Bu esa smartfonning eng qizgʻin oʻyin jarayonlarida ham qizib ketmasligini taʼminlaydi.
Sovutish tizimi va oʻziga xos xususiyatlarXiaomi muhandislarining maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangi tizim qurilma haroratini bor-yoʻgʻi 100 soniya ichida 10 darajagacha pasaytirish imkoniyatiga ega. Muhimi shundaki, faol sovutish tizimi ishlash vaqtida deyarli shovqin chiqarmaydi — shovqin darajasi 32 dB dan oshmaydi. Bu esa foydalanuvchiga oʻyin muhitiga toʻliq shoʻngʻish imkonini beradi.
Shuningdek, smartfonda tarmoq ulanishini optimallashtirish boʻyicha maxsus texnologiya joriy etilgan. Bu tizim ayniqsa smartfonni gorizontal holatda ushlab oʻynaganda aloqa sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Koʻpincha foydalanuvchilar telefonni ikki qoʻllab ushlaganda antennalar toʻsilib qolishi natijasida ping koʻtarilishi kuzatiladi, Redmi K90 Ultra esa ushbu muammoni dasturiy va apparat darajasida hal qiladi.
Texnik koʻrsatkichlar borasida ham qurilma hayratlanarli raqamlarni vaʼda qilmoqda. Avvalroq tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon rekord darajadagi 8500 mAch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi. Bunday quvvat manbai 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan birgalikda foydalanuvchiga uzoq vaqt davomida rozetkaga bogʻlanib qolmaslik imkonini beradi.
Yangi protsessor va faol sovutish tizimining kombinatsiyasi Redmi K90 Ultra modeliga bozordagi eng kuchli oʻyin flagmanlari bilan bemalol raqobatlashish imkonini beradi. Xiaomi ushbu model orqali oʻyin smartfonlari segmentida yetakchilikni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi yaqin oʻrtada eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…