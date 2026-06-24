Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqda

·0·Texno
Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqda

Xiaomi korporatsiyasi prezidenti Lu Veybing oʻzining navbatdagi texnologik yangiligi — Redmi K90 Ultra smartfoni haqidagi muhim tafsilotlarni ochiqladi. Ushbu qurilma shunchaki navbatdagi flagman boʻlib qolmay, balki mobil oʻyinlar olamida yangi standartlarni oʻrnatishga daʼvogarlik qilmoqda. Kompaniya rahbari ushbu modelda oʻyin jarayonini maksimal darajada qulay va unumli qilishga qaratilgan bir qator innovatsion texnologiyalar qoʻllanganini alohida taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilmaning eng asosiy ustunliklaridan biri uning sovutish tizimi boʻladi. Redmi K90 Ultra modeli oʻzidan yuqori turuvchi Redmi K90 Max versiyasida qoʻllaniladigan faol sovutish elementiga ega boʻlishi tasdiqlandi. Bu esa smartfonning eng qizgʻin oʻyin jarayonlarida ham qizib ketmasligini taʼminlaydi.

Sovutish tizimi va oʻziga xos xususiyatlar

Xiaomi muhandislarining maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangi tizim qurilma haroratini bor-yoʻgʻi 100 soniya ichida 10 darajagacha pasaytirish imkoniyatiga ega. Muhimi shundaki, faol sovutish tizimi ishlash vaqtida deyarli shovqin chiqarmaydi — shovqin darajasi 32 dB dan oshmaydi. Bu esa foydalanuvchiga oʻyin muhitiga toʻliq shoʻngʻish imkonini beradi.

Shuningdek, smartfonda tarmoq ulanishini optimallashtirish boʻyicha maxsus texnologiya joriy etilgan. Bu tizim ayniqsa smartfonni gorizontal holatda ushlab oʻynaganda aloqa sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Koʻpincha foydalanuvchilar telefonni ikki qoʻllab ushlaganda antennalar toʻsilib qolishi natijasida ping koʻtarilishi kuzatiladi, Redmi K90 Ultra esa ushbu muammoni dasturiy va apparat darajasida hal qiladi.

Texnik koʻrsatkichlar borasida ham qurilma hayratlanarli raqamlarni vaʼda qilmoqda. Avvalroq tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon rekord darajadagi 8500 mAch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi. Bunday quvvat manbai 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan birgalikda foydalanuvchiga uzoq vaqt davomida rozetkaga bogʻlanib qolmaslik imkonini beradi.

Yangi protsessor va faol sovutish tizimining kombinatsiyasi Redmi K90 Ultra modeliga bozordagi eng kuchli oʻyin flagmanlari bilan bemalol raqobatlashish imkonini beradi. Xiaomi ushbu model orqali oʻyin smartfonlari segmentida yetakchilikni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi yaqin oʻrtada eʼlon qilinishi kutilmoqda.

XiaomiRedmi K90 UltraSmartfonTexnologiyaMobil Oʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57OpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiOpenAI oʻzining ilk protsessorini taqdim etdi: Broadcom bilan hamkorlikda Jalapeño yaratildiBugun, 20:51Logistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiLogistika sohasida inqilob: Samsara yuk oʻgʻriligiga chek qoʻyuvchi aqlli yorliqni taqdim etdiBugun, 20:28Vaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikVaznsizlik holati inson ongini oʻzgartirishi aniqlandi: Psixodelik effekt bilan oʻxshashlikBugun, 20:27Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox oʻzining haydovchisiz robotaksisini yangiladiBugun, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi