Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydi

·49·Texno
Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydi

Rossiyaning Birlashgan aviashosozlik korporatsiyasi (OAK) toʻliq import oʻrnini bosuvchi butlovchi qismlar bilan jihozlangan Tu-214 yoʻlovchi samolyotlarini tijoriy aviakompaniyalarga yetkazib berish muddatini maʼlum qildi. Kompaniya bosh direktori Vadim Badexa bergan bayonotga koʻra, ushbu havo kemalari 2027-yildan boshlab fuqarolik aviatsiyasi parklaridan joy oladi. Bu Rossiya aviatsiya sanoati uchun strategik ahamiyatga ega qadam boʻlib, tashqi sanksiyalar sharoitida ichki bozorni mahalliy texnikalar bilan taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan Tu-214 modellari asosan maxsus buyurtmachilar ehtiyojlari uchun yoʻnaltirilgan. Biroq, kelasi yildan boshlab tijoriy tashuvchilar uchun moʻljallangan ilk samolyotlar yigʻila boshlanishi kutilmoqda. TASS axborot agentligi xabariga koʻra, yangi avlod samolyotlarining birinchi ekspluatanti Red Wings aviakompaniyasi boʻladi. Fuqarolik aviatsiyasini rivojlantirish kompleks dasturi doirasida ushbu tashuvchi dastlabki 11 ta Tu-214 samolyotini qabul qilib oladi.

Ishlab chiqarish hajmi va yangi buyurtmachilar

Aviashosozlik sanoatidagi rejalarga koʻra, 2026-yilda jami toʻrtta Tu-214 samolyotini ishlab chiqarish koʻzda tutilgan. Shundan soʻng, 2027-yildan boshlab yetkazib berish jarayoni keng koʻlamli bosqichga oʻtadi. Loyihaga nafaqat yirik federal kompaniyalar, balki mintaqaviy hukumatlar ham qiziqish bildirmoqda. Masalan, Yoqutiston hukumati 2027–2028-yillar davomida uchta shunday laynerni sotib olishni rejalashtirgan.

Shuningdek, Rossiyaning yirik xususiy aviatashuvchilaridan biri boʻlgan S7 aviakompaniyasi bilan ham muzokaralar olib borilmoqda. Avvalroq S7 rahbariyati oʻz parkini yangilash maqsadida 100 ga yaqin Tu-214 samolyotlarini xarid qilish niyati borligini maʼlum qilgan edi. Bu kabi yirik buyurtmalar Rossiya aviatsiya sanoatining kelajakdagi barqarorligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Texnik imkoniyatlar va mintaqaviy ahamiyati

Tu-214 — bu oʻrta masofaga parvoz qiluvchi, ikki dvigatelli yoʻlovchi samolyoti boʻlib, u 4500 kilometrgacha boʻlgan masofalarni bosib oʻtishga moʻljallangan. Oʻzining texnik xarakteristikalari boʻyicha u xalqaro bozordagi koʻplab analoglari bilan raqobatlasha oladi. Markaziy Osiyo, xususan, Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham Rossiya aviatsiya sanoatidagi bu kabi oʻzgarishlar qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mintaqaviy parvozlar uchun oʻrta masofali samolyotlarga talab doimo yuqori boʻlib qolmoqda.

Loyiha doirasidagi asosiy vazifa samolyot tarkibidagi xorijiy butlovchi qismlarni toʻliq mahalliy detallarga almashtirishdan iborat. Bu jarayonning yakunlanishi Rossiyaga tashqi yetkazib beruvchilarga bogʻliq boʻlmagan holda oʻz aviatsiya texnikasini mustaqil servis qilish va yangilash imkonini beradi. 2027-yil ushbu maqsad yoʻlidagi hal qiluvchi palla boʻlishi kutilmoqda.

AviatsiyaTu-214RossiyaTexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiBugun, 22:58Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiDeezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiBugun, 22:24Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!Bugun, 22:24Facebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdiFacebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdiBugun, 22:20AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaAQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaBugun, 21:58Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Bugun, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi