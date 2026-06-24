Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydi
Rossiyaning Birlashgan aviashosozlik korporatsiyasi (OAK) toʻliq import oʻrnini bosuvchi butlovchi qismlar bilan jihozlangan Tu-214 yoʻlovchi samolyotlarini tijoriy aviakompaniyalarga yetkazib berish muddatini maʼlum qildi. Kompaniya bosh direktori Vadim Badexa bergan bayonotga koʻra, ushbu havo kemalari 2027-yildan boshlab fuqarolik aviatsiyasi parklaridan joy oladi. Bu Rossiya aviatsiya sanoati uchun strategik ahamiyatga ega qadam boʻlib, tashqi sanksiyalar sharoitida ichki bozorni mahalliy texnikalar bilan taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan Tu-214 modellari asosan maxsus buyurtmachilar ehtiyojlari uchun yoʻnaltirilgan. Biroq, kelasi yildan boshlab tijoriy tashuvchilar uchun moʻljallangan ilk samolyotlar yigʻila boshlanishi kutilmoqda. TASS axborot agentligi xabariga koʻra, yangi avlod samolyotlarining birinchi ekspluatanti Red Wings aviakompaniyasi boʻladi. Fuqarolik aviatsiyasini rivojlantirish kompleks dasturi doirasida ushbu tashuvchi dastlabki 11 ta Tu-214 samolyotini qabul qilib oladi.
Ishlab chiqarish hajmi va yangi buyurtmachilarAviashosozlik sanoatidagi rejalarga koʻra, 2026-yilda jami toʻrtta Tu-214 samolyotini ishlab chiqarish koʻzda tutilgan. Shundan soʻng, 2027-yildan boshlab yetkazib berish jarayoni keng koʻlamli bosqichga oʻtadi. Loyihaga nafaqat yirik federal kompaniyalar, balki mintaqaviy hukumatlar ham qiziqish bildirmoqda. Masalan, Yoqutiston hukumati 2027–2028-yillar davomida uchta shunday laynerni sotib olishni rejalashtirgan.
Shuningdek, Rossiyaning yirik xususiy aviatashuvchilaridan biri boʻlgan S7 aviakompaniyasi bilan ham muzokaralar olib borilmoqda. Avvalroq S7 rahbariyati oʻz parkini yangilash maqsadida 100 ga yaqin Tu-214 samolyotlarini xarid qilish niyati borligini maʼlum qilgan edi. Bu kabi yirik buyurtmalar Rossiya aviatsiya sanoatining kelajakdagi barqarorligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.
Texnik imkoniyatlar va mintaqaviy ahamiyatiTu-214 — bu oʻrta masofaga parvoz qiluvchi, ikki dvigatelli yoʻlovchi samolyoti boʻlib, u 4500 kilometrgacha boʻlgan masofalarni bosib oʻtishga moʻljallangan. Oʻzining texnik xarakteristikalari boʻyicha u xalqaro bozordagi koʻplab analoglari bilan raqobatlasha oladi. Markaziy Osiyo, xususan, Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham Rossiya aviatsiya sanoatidagi bu kabi oʻzgarishlar qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mintaqaviy parvozlar uchun oʻrta masofali samolyotlarga talab doimo yuqori boʻlib qolmoqda.
Loyiha doirasidagi asosiy vazifa samolyot tarkibidagi xorijiy butlovchi qismlarni toʻliq mahalliy detallarga almashtirishdan iborat. Bu jarayonning yakunlanishi Rossiyaga tashqi yetkazib beruvchilarga bogʻliq boʻlmagan holda oʻz aviatsiya texnikasini mustaqil servis qilish va yangilash imkonini beradi. 2027-yil ushbu maqsad yoʻlidagi hal qiluvchi palla boʻlishi kutilmoqda.
…