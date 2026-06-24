Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdi

·27·Texno
Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi kofemuxlislar uchun kutilmagan yangilik — Mijia Portable Coffee Machine nomli portativ kofemashinasini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat uyda, balki avtomobilda, tabiat qoʻynida yoki uzoq sayohatlarda ham sevimli ichimlikdan bahra olish imkonini beradi. Ixcham dizayn va yuqori texnologik imkoniyatlar uygʻunligi uni zamonaviy gadjetlar bozorida alohida ajratib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kofemashina balandligi 24,5 santimetrni, ogʻirligi esa bor-yoʻgʻi 1,05 kilogrammni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar qurilmani oddiy ryukzak yoki sumkada olib yurish uchun juda qulay qiladi. Qurilmaning asosiy texnik ustunligi uning 20 bar bosim bera oladigan kuchli pompasidir, bu esa professional kofemashinalar darajasidagi sifatni kafolatlaydi.

Sifat va tezkorlik uygʻunligi

Mijia Portable Coffee Machine universal xususiyatga ega boʻlib, u ham maydalangan kofe, ham maxsus kofe kapsulalari bilan ishlay oladi. Bir porsiya ichimlikni tayyorlash uchun bor-yoʻgʻi 45 soniya vaqt sarflanadi. Bu esa vaqtni qadrlaydigan foydalanuvchilar uchun ayni muddaodir. Shuningdek, qurilma ham issiq, ham sovuq ichimliklarni tayyorlash imkoniyatiga ega.

Sovuq kofe tayyorlash jarayonida suvni oldindan isitish talab etilmaydi, bu esa tayyorlanish vaqtini yanada qisqartiradi. Qurilmaning ichki suv rezervuari 140 ml hajmni tashkil etadi. Bu miqdor bir marta toʻlaqonli kofe ichish uchun yetarli hisoblanadi. Konstruksiyasi esa oson qismlarga ajraladi, bu esa uni yuvish va tozalash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Avtonomlik va quvvatlanish

Qurilmaning avtonom ishlashini har biri 2500 mA·sh sigʻimga ega boʻlgan uchta akkumulyator elementi taʼminlaydi. Zamonaviy USB-C porti orqali 45 W gacha quvvat olish imkoniyati mavjud. Maʼlum qilinishicha, kofemashinani 20 foizdan 80 foizgacha quvvatlash uchun taxminan 30 daqiqa kifoya qiladi, toʻliq quvvatlanish esa 80 daqiqa davom etadi.

Sayohat sharoitlarini hisobga olgan holda, Xiaomi muhandislari qurilmani tashqi akkumulyator (Power Bank) yordamida ham quvvatlash imkoniyatini yaratishgan. Shuningdek, kofemashina IP55 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan. Bu esa uni ochiq havoda yoki namlik yuqori boʻlgan sharoitlarda ham xavfsiz ishlatish imkonini beradi.

Xitoy bozorida ushbu yangilik 25-iyundan boshlab sotuvga chiqishi kutilmoqda. Dastlabki chegirmalar bilan uning narxi taxminan 85 dollar (594 yuan) atrofida boʻladi. Birinchi xaridorlarga mahsulotlarni yetkazib berish 2-iyuldan boshlanishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozoriga ham ushbu gadjet tez orada norasmiy yetkazib beruvchilar va onlayn doʻkonlar orqali kirib kelishi ehtimoli yuqori.

XiaomiMijiaKofemashinaGadjetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiRossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiBugun, 22:24Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiDeezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiBugun, 22:24Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!Bugun, 22:24Facebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdiFacebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdiBugun, 22:20AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaAQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaBugun, 21:58Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Bugun, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi