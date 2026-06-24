Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi kofemuxlislar uchun kutilmagan yangilik — Mijia Portable Coffee Machine nomli portativ kofemashinasini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat uyda, balki avtomobilda, tabiat qoʻynida yoki uzoq sayohatlarda ham sevimli ichimlikdan bahra olish imkonini beradi. Ixcham dizayn va yuqori texnologik imkoniyatlar uygʻunligi uni zamonaviy gadjetlar bozorida alohida ajratib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kofemashina balandligi 24,5 santimetrni, ogʻirligi esa bor-yoʻgʻi 1,05 kilogrammni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar qurilmani oddiy ryukzak yoki sumkada olib yurish uchun juda qulay qiladi. Qurilmaning asosiy texnik ustunligi uning 20 bar bosim bera oladigan kuchli pompasidir, bu esa professional kofemashinalar darajasidagi sifatni kafolatlaydi.
Sifat va tezkorlik uygʻunligiMijia Portable Coffee Machine universal xususiyatga ega boʻlib, u ham maydalangan kofe, ham maxsus kofe kapsulalari bilan ishlay oladi. Bir porsiya ichimlikni tayyorlash uchun bor-yoʻgʻi 45 soniya vaqt sarflanadi. Bu esa vaqtni qadrlaydigan foydalanuvchilar uchun ayni muddaodir. Shuningdek, qurilma ham issiq, ham sovuq ichimliklarni tayyorlash imkoniyatiga ega.
Sovuq kofe tayyorlash jarayonida suvni oldindan isitish talab etilmaydi, bu esa tayyorlanish vaqtini yanada qisqartiradi. Qurilmaning ichki suv rezervuari 140 ml hajmni tashkil etadi. Bu miqdor bir marta toʻlaqonli kofe ichish uchun yetarli hisoblanadi. Konstruksiyasi esa oson qismlarga ajraladi, bu esa uni yuvish va tozalash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Avtonomlik va quvvatlanishQurilmaning avtonom ishlashini har biri 2500 mA·sh sigʻimga ega boʻlgan uchta akkumulyator elementi taʼminlaydi. Zamonaviy USB-C porti orqali 45 W gacha quvvat olish imkoniyati mavjud. Maʼlum qilinishicha, kofemashinani 20 foizdan 80 foizgacha quvvatlash uchun taxminan 30 daqiqa kifoya qiladi, toʻliq quvvatlanish esa 80 daqiqa davom etadi.
Sayohat sharoitlarini hisobga olgan holda, Xiaomi muhandislari qurilmani tashqi akkumulyator (Power Bank) yordamida ham quvvatlash imkoniyatini yaratishgan. Shuningdek, kofemashina IP55 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan. Bu esa uni ochiq havoda yoki namlik yuqori boʻlgan sharoitlarda ham xavfsiz ishlatish imkonini beradi.
Xitoy bozorida ushbu yangilik 25-iyundan boshlab sotuvga chiqishi kutilmoqda. Dastlabki chegirmalar bilan uning narxi taxminan 85 dollar (594 yuan) atrofida boʻladi. Birinchi xaridorlarga mahsulotlarni yetkazib berish 2-iyuldan boshlanishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozoriga ham ushbu gadjet tez orada norasmiy yetkazib beruvchilar va onlayn doʻkonlar orqali kirib kelishi ehtimoli yuqori.
…