AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqda

·0·Texno
AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqda

AQSHning eng yirik kosmik markazlari yaqin oʻn yillik oxiriga borib jiddiy yuklama ostida qolishi mumkin. NASA inspeksiya boshqarmasining yangi hisobotiga koʻra, koinotga uchirilayotgan raketalar sonining keskin ortishi mavjud infratuzilma imkoniyatlarini cheklab qoʻymoqda. Ushbu holat ham davlat, ham xususiy kosmik dasturlarning amalga oshirilishiga toʻsqinlik qilishi xavfi mavjud. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatda taʼkidlanishicha, Floridadagi Kennedi nomidagi kosmik markaz (KSC) va Virjiniyadagi Uollops (Wallops Flight Facility) start majmuasi hozirgi rivojlanish surʼatlaridan ortda qolishni boshlagan. NASA mutaxassislarining prognozlariga koʻra, Uollops kosmodromi 2028-yilda, Kennedi markazi esa 2029-yilga kelib oʻzining maksimal oʻtkazuvchanlik quvvatiga yetadi. Bu esa koinotga parvozlarni rejalashtirishda navbatlar va kechikishlar yuzaga kelishini anglatadi.

Parvozlar soni ikki baravardan koʻproqqa ortadi

Raqamlarga eʼtibor qaratadigan boʻlsak, Kennedi kosmik markazi tomonidan xizmat koʻrsatiladigan parvozlar soni 2025-yildagi 109 tadan 2030-yilga borib 268 taga yetishi kutilmoqda. Uollops majmuasida esa xuddi shu davr mobaynida yillik parvozlar soni 17 tadan 44 taga oshishi bashorat qilinmoqda. Bunday oʻsish surʼati mavjud texnik obʼektlar va xizmat koʻrsatuvchi xodimlar uchun misli koʻrilmagan bosimni yuzaga keltiradi.

Asosiy yuklama nafaqat davlat buyurtmalari, balki xususiy sektor hisobiga ham toʻgʻri kelmoqda. Masalan, Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasi 2030-yilga borib New Glenn raketasini yiliga 50 martadan koʻproq uchirishni rejalashtirgan. 2035-yildan keyin esa bu koʻrsatkichni yiliga 120 tagacha yetkazish maqsad qilingan. Bu kabi ulkan rejalar hozirgi start maydonchalarining imkoniyatlaridan ancha yuqoridir.

Sanoat yetakchilarining xavotirlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, nafaqat NASA, balki SpaceX va United Launch Alliance kabi yetakchi kompaniyalar ham AQSH kosmik infratuzilmasi bunday tezkor oʻsishga tayyor emasligidan bir necha bor ogohlantirgan. Raketalar texnologiyasi shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, ularni uchirish maydonchalari va yer usti xizmat koʻrsatish tizimlari oʻtgan asrning texnik imkoniyatlari darajasida qolib ketayotgani soha mutaxassislarini tashvishga solmoqda.

NASA hisobotida inqirozdan chiqishning bir necha yoʻllari koʻrsatib oʻtilgan. Agentlik ekspertlarining fikricha, vaziyatni oʻnglash uchun quyidagi choralar koʻrilishi zarur:

  • Amaldagi kosmodromlarni keng koʻlamli modernizatsiya qilish;
  • Yangi start maydonchalarini qurish va mavjudlarini kengaytirish;
  • Xususiy kompaniyalar bilan hamkorlikda infratuzilmani rivojlantirishga investitsiya kiritish.
Agar ushbu choralar oʻz vaqtida koʻrilmasa, AQSHning koinotni tadqiq qilish va tijoriy parvozlar boʻyicha jahon bozoridagi yetakchiligi xavf ostida qolishi mumkin. Hozirda kosmik poyga yangi bosqichga chiqqan bir davrda, yer usti infratuzilmasi eng zaif boʻgʻinga aylanib bormoqda.

NASAKosmosRaketaSpaceXBlue Origin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Bugun, 21:57Gumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi Agility Robotics 2,5 mlrd dollarlik shartnoma bilan birjaga chiqmoqdaGumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi Agility Robotics 2,5 mlrd dollarlik shartnoma bilan birjaga chiqmoqdaBugun, 21:53AQSHda Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB maxsus tergov boshladiAQSHda Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB maxsus tergov boshladiBugun, 21:52Xiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaXiaomi oʻyin ixlosmandlari uchun Redmi K90 Ultra modelini tayyorlamoqdaBugun, 21:29Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiBugun, 21:28General Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaGeneral Motors zavodlarida robotlar ishchilarni siqib chiqarmoqda: UAW xavotirdaBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi