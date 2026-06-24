Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindi

·10·Dunyo

Pokistonda politsiya o‘z xotini va farzandlarini 12 yil davomida uyda asirlikda saqlab, ularga muntazam ravishda zo‘ravonlik qilib kelgan erkakni qo‘lga oldi. Bu haqda BBC xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Fransiya fuqarosi Silvi Yasmina turmush o‘rtog‘i tomonidan yillar davomida jismoniy va ruhiy bosimga uchragan. Ayol erkakni o‘ta shafqatsiz inson sifatida ta’riflagan.

Er-xotinning o‘g‘illaridan biri yashirincha uydan chiqib, politsiyaga xabar berishga muvaffaq bo‘lgan. Shundan so‘ng huquq-tartibot idoralari Xayber-Paxtunxva provinsiyasidagi Bara shaharchasida joylashgan xonadonda maxsus reyd o‘tkazgan.

Politsiya Yasmina va uning besh nafar farzandini tor va o‘ta xaroba xonadan topgan. Ularning tanasida ko‘plab jarohatlar va ko‘karish izlari aniqlangan. Hozirda ayol va uning farzandlari Peshovar shahridagi maxsus boshpanaga joylashtirilgan bo‘lib, yaqin kunlarda Fransiyaga qaytishni rejalashtirmoqda.

54 yoshli Yasminaning aytishicha, oila 2014 yilda Avstraliyadan Pokistonga ko‘chib kelgan va o‘sha vaqtdan buyon tashqi dunyodan butunlay uzilib qolgan. Unga hech kim bilan muloqot qilishga ruxsat berilmagan, ikki nafar katta farzandi ta’limdan mahrum bo‘lgan, Pokistonda tug‘ilgan uch nafar kichik farzand esa umuman maktabga bormagan.

“Biz ozodlikdan mahrum edik. Erim bizga er va ota sifatida g‘amxo‘rlik qilmadi. U har kuni bizni kaltaklardi va doimiy bosim o‘tkazardi. Men o‘z kelajagim barbod bo‘lganiga ishongandim, bolalarimning ham taqdiri yo‘qolib ketishidan qo‘rqardim”, deya bildirgan Yasmina.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiNiderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiBugun, 22:48Erkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiErkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiBugun, 22:33Filning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiFilning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiBugun, 22:21Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)Ispaniyada do‘konda janjal: bayroq sabab tortishuv yuz berdi (video)Bugun, 22:16Zelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildiZelenskiyning ultimatumi ish berdimi? Belarusdagi retranslyatorlar o‘chirildiBugun, 22:12133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindi133 marta qo‘ng‘iroq bosgan ayol qamoqqa olindiBugun, 21:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda