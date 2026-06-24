Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!
Har yili bozorga yuzlab yangi Android smartfonlar chiqadi, to‘g‘rimi? Lekin tan olish kerak, ularning birontasini ham «mukammal» deb bo‘lmaydi. Qaysidir modelning ekrani haddan tashqari katta, boshqasida quloqchin ulagichi yo‘q, yana birida esa orqa kamerasi xunuk bo‘rtib chiqib turadi.
Innovatsion g‘oyalari bilan tanilgan Nothing kompaniyasi foydalanuvchilarning barcha istaklarini yig‘ib, o‘sha biz orzu qilgan «ideal smartfon» aslida qanday bo‘lishini ko‘rsatib berishga qaror qildi. Natija esa kutilmaganda juda muvaffaqiyatli chiqdi!
Muxlislar nimani xohlashdi va Nothing nima yaratdi?
Kompaniya auditoriya o‘rtasida katta so‘rovnoma o‘tkazib, zamonaviy smartfonlarda biz sog‘ingan va unutilayotgan barcha funksiyalarni bitta qurilmaga jamladi. Ayniqsa, ekranda hech qanday ortiqcha tirqish qoldirmaydigan suriladigan (pop-up) selfi-kamera yechimi ko‘pchilikka juda ma’qul keldi.
Foydalanuvchilar istagi
Natija (Nothing konsepsiyasi)
Ixcham o‘lcham
6 dyuymdan kichik bo‘lgan qulay ekran
Simli quloqchinlar uchun joy
3.5 mm audio ulagich (Mini-jack) qaytdi!
Xotirani kengaytirish
microSD kartasi uchun maxsus uya (slot)
Chiroyli orqa panel
Mutlaqo tekis, bo‘rtib chiqmagan kamera moduli
Toza dasturiy ta’minot
Ortiqcha va keraksiz (bloatware) ilovalarsiz tizim
Murosasiz bo‘lmadi: Batareya va qalinlik balansi
Albatta, buncha narsani bir joyga jamlash ma’lum bir qurbonliklarni talab qildi. Masalan, foydalanuvchilar istagandek olinadigan batareya o‘rnatildi, ammo uning sig‘imi 3 800 mA·soat bilan cheklandi.
Yaratuvchilar telefon haddan tashqari qalinlashib ketishini istashmagan. Garchi yakuniy konsept baribir hozirgi o‘ta yupqa modellardan ko‘ra biroz gavdalik (yirikroq) chiqqan bo‘lsa-da, unda hech qanday xunuk bo‘rtiqlar yo‘q — telefon stolda mutlaqo tekis turadi.
Uni sotib olsa bo‘ladimi?
Afsuski, yo‘q. Bu «orzudagi smartfon» ommaviy sotuvga chiqarilmaydi. Bu shunchaki foydalanuvchilarning barcha orzu-istaklarini bitta qurilmaga yig‘ish va bunday qurilma real hayotda qanday ko‘rinishda bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatish uchun o‘tkazilgan qiziqarli tajriba edi.
Biroq konsepsiya muxlislarga shu qadar yoqib tushdiki, tarmoqlarda ba’zilar kompaniyaga bo‘lajak Nothing Phone (4b) modeli o‘rniga aynan mana shu qurilmani ishlab chiqishni qat’iy taklif qila boshlashdi. Kim biladi, balki bu tajriba kelajakdagi Android olamini butunlay o‘zgartirib yuborar?
…