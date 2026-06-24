Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!

·41·Texno
Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!

Har yili bozorga yuzlab yangi Android smartfonlar chiqadi, to‘g‘rimi? Lekin tan olish kerak, ularning birontasini ham «mukammal» deb bo‘lmaydi. Qaysidir modelning ekrani haddan tashqari katta, boshqasida quloqchin ulagichi yo‘q, yana birida esa orqa kamerasi xunuk bo‘rtib chiqib turadi.

Innovatsion g‘oyalari bilan tanilgan Nothing kompaniyasi foydalanuvchilarning barcha istaklarini yig‘ib, o‘sha biz orzu qilgan «ideal smartfon» aslida qanday bo‘lishini ko‘rsatib berishga qaror qildi. Natija esa kutilmaganda juda muvaffaqiyatli chiqdi!

Muxlislar nimani xohlashdi va Nothing nima yaratdi?

Kompaniya auditoriya o‘rtasida katta so‘rovnoma o‘tkazib, zamonaviy smartfonlarda biz sog‘ingan va unutilayotgan barcha funksiyalarni bitta qurilmaga jamladi. Ayniqsa, ekranda hech qanday ortiqcha tirqish qoldirmaydigan suriladigan (pop-up) selfi-kamera yechimi ko‘pchilikka juda ma’qul keldi.

Foydalanuvchilar istagi

Natija (Nothing konsepsiyasi)

Ixcham o‘lcham

6 dyuymdan kichik bo‘lgan qulay ekran

Simli quloqchinlar uchun joy

3.5 mm audio ulagich (Mini-jack) qaytdi!

Xotirani kengaytirish

microSD kartasi uchun maxsus uya (slot)

Chiroyli orqa panel

Mutlaqo tekis, bo‘rtib chiqmagan kamera moduli

Toza dasturiy ta’minot

Ortiqcha va keraksiz (bloatware) ilovalarsiz tizim

Murosasiz bo‘lmadi: Batareya va qalinlik balansi

Albatta, buncha narsani bir joyga jamlash ma’lum bir qurbonliklarni talab qildi. Masalan, foydalanuvchilar istagandek olinadigan batareya o‘rnatildi, ammo uning sig‘imi 3 800 mA·soat bilan cheklandi.

Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!

Yaratuvchilar telefon haddan tashqari qalinlashib ketishini istashmagan. Garchi yakuniy konsept baribir hozirgi o‘ta yupqa modellardan ko‘ra biroz gavdalik (yirikroq) chiqqan bo‘lsa-da, unda hech qanday xunuk bo‘rtiqlar yo‘q — telefon stolda mutlaqo tekis turadi.

Uni sotib olsa bo‘ladimi?

Afsuski, yo‘q. Bu «orzudagi smartfon» ommaviy sotuvga chiqarilmaydi. Bu shunchaki foydalanuvchilarning barcha orzu-istaklarini bitta qurilmaga yig‘ish va bunday qurilma real hayotda qanday ko‘rinishda bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatish uchun o‘tkazilgan qiziqarli tajriba edi.

Biroq konsepsiya muxlislarga shu qadar yoqib tushdiki, tarmoqlarda ba’zilar kompaniyaga bo‘lajak Nothing Phone (4b) modeli o‘rniga aynan mana shu qurilmani ishlab chiqishni qat’iy taklif qila boshlashdi. Kim biladi, balki bu tajriba kelajakdagi Android olamini butunlay o‘zgartirib yuborar?

NothingAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiBugun, 22:58Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiRossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiBugun, 22:24Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiDeezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiBugun, 22:24Facebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdiFacebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdiBugun, 22:20AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaAQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaBugun, 21:58Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Bugun, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi