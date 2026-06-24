Facebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdi
Meta korporatsiyasi Facebook tarmogʻidagi kontent yaratuvchilar (kreatorlar) uchun moʻljallangan Creator Studio vositasini tubdan yangilab, uni alohida sunʼiy intellekt hamrohi sifatida taqdim etdi. Ushbu yangi ilova mualliflarga oʻz auditoriyasini kengaytirish, kontent samaradorligini tahlil qilish va obunachilar bilan muloqotni avtomatlashtirishda koʻmaklashadi. Mazkur qadam Facebook platformasining TikTok va YouTube kabi raqobatchilar bilan kurashda oʻz mavqeini mustahkamlashga qaratilgan strategik harakatidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi ilovaning asosiy xususiyati unga oʻrnatilgan Facebook AI yordamchisidir. Ushbu aqlli tizim muallifning uslubi, avvalgi postlarining natijalari va auditoriya qiziqishlaridan kelib chiqib, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar beradi. Meta vakillarining soʻzlariga koʻra, mazkur texnologiya kreatorlarni ChatGPT kabi uchinchi tomon vositalaridan foydalanish ehtiyojidan xalos etishi kutilmoqda. Endilikda gʻoyalar generatsiyasi va tahliliy maʼlumotlar toʻgʻridan-toʻgʻri ekotizim ichida amalga oshiriladi.
Tahlil va muloqotda yangi davrIlova murakkab grafiklar va jadvallarni oʻrganish oʻrniga, oddiy suhbat koʻrinishida maʼlumot olish imkonini beradi. Masalan, foydalanuvchi sunʼiy intellektdan "Postni qachon joylashtirganim maʼqul?" yoki "Izohlarda odamlar asosan nima haqida gapirmoqda?" deb soʻrashi mumkin. Tizim nafaqat savollarga javob beradi, balki auditoriya tarkibi vaqt oʻtishi bilan qanday oʻzgargani haqidagi qoʻshimcha soʻrovlarni ham tahlil qilib beradi.
Bundan tashqari, Creator Studio ilovasi sunʼiy intellekt asosida ishlaydigan izohlar bilan ishlash vositasini ham oʻz ichiga olgan. U eng muhim fikrlarni ajratib koʻrsatadi va muallifning oʻziga xos uslubida javob loyihalarini tayyorlaydi. Kreatorlar ushbu tayyor javoblarni tahrirlashi va tasdiqlaganidan soʻnggina eʼlon qilishi mumkin. Bu esa minglab izohlar orasida muhimlarini oʻtkazib yubormaslikka yordam beradi.
Metaʼdan yangi ilovalar oqimiIlova har kuni foydalanuvchiga asosiy ustuvor vazifalar roʻyxatini taqdim etadi. Bunga quyidagilar kiradi:
- Oxirgi eʼlon qilingan post samaradorligini koʻzdan kechirish;
- Belgilangan maqsadlar sari siljishni kuzatib borish;
- Javob qaytarilishi shart boʻlgan muhim izohlarni belgilash.
Ushbu loyiha Meta kompaniyasining soʻnggi paytlardagi faol kengayish siyosatining bir qismidir. Avvalroq kompaniya Facebook Groups uchun Reddit uslubidagi Forum ilovasini va Instagram doʻstlari bilan yoʻqoluvchi suratlarni ulashish uchun Instants dasturini ishga tushirgan edi. The New York Times xabariga koʻra, kompaniya ayni damda Arena deb nomlangan prognozlar bozoriga oʻxshash yana bir ilova ustida ishlamoqda.
The Wall Street Journal nashrining yozishicha, Mark Zuckerberg xodimlarga sunʼiy intellekt tufayli ish samaradorligi oshishini va bu kompaniyaga tarixdagidan koʻra koʻproq yangi ilovalarni tezroq yaratish imkonini berishini taʼkidlagan. Hozirda yangi AI hamroh ilovasi cheklangan miqdordagi kreatorlar guruhi bilan sinovdan oʻtkazilmoqda va tez orada keng ommaga taqdim etilishi kutilmoqda.
…