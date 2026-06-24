Facebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdi

·28·Texno
Facebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdi

Meta korporatsiyasi Facebook tarmogʻidagi kontent yaratuvchilar (kreatorlar) uchun moʻljallangan Creator Studio vositasini tubdan yangilab, uni alohida sunʼiy intellekt hamrohi sifatida taqdim etdi. Ushbu yangi ilova mualliflarga oʻz auditoriyasini kengaytirish, kontent samaradorligini tahlil qilish va obunachilar bilan muloqotni avtomatlashtirishda koʻmaklashadi. Mazkur qadam Facebook platformasining TikTok va YouTube kabi raqobatchilar bilan kurashda oʻz mavqeini mustahkamlashga qaratilgan strategik harakatidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi ilovaning asosiy xususiyati unga oʻrnatilgan Facebook AI yordamchisidir. Ushbu aqlli tizim muallifning uslubi, avvalgi postlarining natijalari va auditoriya qiziqishlaridan kelib chiqib, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar beradi. Meta vakillarining soʻzlariga koʻra, mazkur texnologiya kreatorlarni ChatGPT kabi uchinchi tomon vositalaridan foydalanish ehtiyojidan xalos etishi kutilmoqda. Endilikda gʻoyalar generatsiyasi va tahliliy maʼlumotlar toʻgʻridan-toʻgʻri ekotizim ichida amalga oshiriladi.

Tahlil va muloqotda yangi davr

Ilova murakkab grafiklar va jadvallarni oʻrganish oʻrniga, oddiy suhbat koʻrinishida maʼlumot olish imkonini beradi. Masalan, foydalanuvchi sunʼiy intellektdan "Postni qachon joylashtirganim maʼqul?" yoki "Izohlarda odamlar asosan nima haqida gapirmoqda?" deb soʻrashi mumkin. Tizim nafaqat savollarga javob beradi, balki auditoriya tarkibi vaqt oʻtishi bilan qanday oʻzgargani haqidagi qoʻshimcha soʻrovlarni ham tahlil qilib beradi.

Bundan tashqari, Creator Studio ilovasi sunʼiy intellekt asosida ishlaydigan izohlar bilan ishlash vositasini ham oʻz ichiga olgan. U eng muhim fikrlarni ajratib koʻrsatadi va muallifning oʻziga xos uslubida javob loyihalarini tayyorlaydi. Kreatorlar ushbu tayyor javoblarni tahrirlashi va tasdiqlaganidan soʻnggina eʼlon qilishi mumkin. Bu esa minglab izohlar orasida muhimlarini oʻtkazib yubormaslikka yordam beradi.

Metaʼdan yangi ilovalar oqimi

Ilova har kuni foydalanuvchiga asosiy ustuvor vazifalar roʻyxatini taqdim etadi. Bunga quyidagilar kiradi:
  • Oxirgi eʼlon qilingan post samaradorligini koʻzdan kechirish;
  • Belgilangan maqsadlar sari siljishni kuzatib borish;
  • Javob qaytarilishi shart boʻlgan muhim izohlarni belgilash.

Ushbu loyiha Meta kompaniyasining soʻnggi paytlardagi faol kengayish siyosatining bir qismidir. Avvalroq kompaniya Facebook Groups uchun Reddit uslubidagi Forum ilovasini va Instagram doʻstlari bilan yoʻqoluvchi suratlarni ulashish uchun Instants dasturini ishga tushirgan edi. The New York Times xabariga koʻra, kompaniya ayni damda Arena deb nomlangan prognozlar bozoriga oʻxshash yana bir ilova ustida ishlamoqda.

The Wall Street Journal nashrining yozishicha, Mark Zuckerberg xodimlarga sunʼiy intellekt tufayli ish samaradorligi oshishini va bu kompaniyaga tarixdagidan koʻra koʻproq yangi ilovalarni tezroq yaratish imkonini berishini taʼkidlagan. Hozirda yangi AI hamroh ilovasi cheklangan miqdordagi kreatorlar guruhi bilan sinovdan oʻtkazilmoqda va tez orada keng ommaga taqdim etilishi kutilmoqda.

FacebookMetaSunʼiy IntellektKontentIlova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiBugun, 22:58Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiRossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiBugun, 22:24Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiDeezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladiBugun, 22:24Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!Bugun, 22:24AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaAQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaBugun, 21:58Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Bugun, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi