Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladi

·40·Texno
Deezer yangi Remix Lab funksiyasini ishga tushirdi: Endi muxlislar qoʻshiqlarni qonuniy remiks qiladi

Global musiqa striming xizmati Deezer oʻzining yangi “Remix Lab” funksiyasini taqdim etdi. Ushbu yangilik muxlislarga oʻzlari yoqtirgan taronalarni ijodiy qayta ishlash (remiks qilish) imkoniyatini beradi. Eng muhimi, bu jarayon original ijrochilar va mualliflik huquqi egalarining roziligi bilan amalga oshiriladi hamda sanʼatkorlar har bir tinglovdan daromad olishda davom etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda koʻplab raqobatchi platformalar, jumladan, YouTube va Spotify sunʼiy intellekt (AI) yordamida remikslar yaratishga urgʻu bermoqda. Biroq Deezer boshqacha yoʻldan borishni afzal koʻrdi. ixbt.com ma‘lumotiga ko‘ra, Remix Lab ilova ichidagi maxsus vositalar orqali ishlaydi. Foydalanuvchilar qoʻshiqning tempini oʻzgartirishi, “reverb” effektini qoʻshishi yoki janr va uslubni butunlay yangilashi mumkin.

Sunʼiy intellektga qarshi kurash va mualliflik huquqi

Deezer uzoq vaqtdan beri musiqa sanoatida sunʼiy intellektning haddan tashqari koʻpayishiga qarshi chiqib kelmoqda. Platforma yaqinda Spotify va Apple Music kabi xizmatlardagi pleylistlarni tahlil qilib, AI tomonidan yaratilgan taronalarni aniqlaydigan vositani ham joriy qilgan edi. Kompaniya bunday treklarni oʻz tavsiyalaridan olib tashlaydigan kam sonli servislar sirasiga kiradi.

“Ushbu remiks vositasi muxlislarga ijodiy jarayonda bevosita ishtirok etish va sevimli musiqalari bilan yanada yaqinroq bogʻlanish imkonini beradi”, deydi Deezer bosh direktori Alexis Lanternier. Uning taʼkidlashicha, barcha funksiyalar sanʼatkorlarning toʻliq ishtiroki va huquqlarini hurmat qilgan holda ishlab chiqilgan boʻlib, har bir trek uchun maksimal daromadni taʼminlaydi.

Hozircha Remix Lab funksiyasi sinov tariqasida Fransiyada ishga tushirildi. Foydalanuvchilar Céline Dion, Alain Souchon, Alonzo va Ronisia kabi taniqli fransuz ijrochilarining asarlarini qayta ishlashlari mumkin. Kelajakda ushbu xizmatni boshqa mamlakatlarda ham joriy etish rejalashtirilgan.

Sanoat uchun yangi yoʻnalish

Musiqa sanoati ekspertlarining fikricha, Deezer taklif qilayotgan ushbu model AI “bosqini”ga qarshi samarali muqobil boʻlishi mumkin. Agar loyiha muvaffaqiyatli chiqsa, boshqa striming platformalari ham mualliflik huquqini saqlagan holda muxlislar bilan muloqot qilishning shunday usulini tanlashi kutilmoqda.

Bundan tashqari, Deezer Club doirasida maxsus tanlovlar ham tashkil etilmoqda. Eng yaxshi remiks mualliflari sentyabr oyi boshida eʼlon qilinadi. Gʻolib boʻlgan treklar Deezer platformasidagi maxsus pleylistga kiritiladi va mualliflar Deezer Purple Door tadbirlariga chiptalar hamda eksklyuziv sovgʻalar bilan taqdirlanadi.

DeezerMusiqaRemix LabSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiBugun, 22:58Rossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiRossiyaning yangi Tu-214 yoʻlovchi samolyotlari 2027-yildan yetkazib berila boshlaydiBugun, 22:24Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!Ideal Android smartfon qidirib: «orzudagi telefon» konsepti taqdim etildi!Bugun, 22:24Facebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdiFacebook kontent yaratuvchilar uchun maxsus sunʼiy intellekt ilovasini taqdim etdiBugun, 22:20AQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaAQSH kosmodromlari inqiroz yoqasida: Raketalar soni infratuzilma imkoniyatidan oshib ketmoqdaBugun, 21:58Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Dunyoning eng kuchli superkompyuteri aniqlandi: Xitoy AQSHni taxtdan ag‘dardi!Bugun, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi