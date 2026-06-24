Filning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan biri foydalanuvchilar e’tiborini tortdi. Unda filning qiyin vaziyatga tushib qolgan jayronga yordam berayotgani aks etgan.
Tasvirlarda fil ehtiyotkorlik bilan harakat qilib, jayronni xavfli holatdan chiqarishga urinayotgani ko‘rinadi. Uning bunday harakati ko‘plab tomoshabinlarni hayratda qoldirib, ijobiy munosabatlarga sabab bo‘ldi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, fillar yuqori darajadagi aql-zakovat va kuchli hamdardlik hissiga ega hayvonlar sirasiga kiradi. Ular nafaqat o‘z podasidagi a’zolarga, balki boshqa jonivorlarga nisbatan ham g‘amxo‘rlik ko‘rsatishi mumkin.
Mazkur video esa yana bir bor tabiatdagi hayvonlar o‘rtasida ham mehr va yordam kabi tuyg‘ular mavjudligini namoyon etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…