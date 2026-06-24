Barselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradi

·52·Sport
Barselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradi

Angliya terma jamoasining Gana bilan boʻlib oʻtgan Jaxon chempionati guruh bosqichidagi nursiz durangidan soʻng, qanot hujumchisi Anthony Gordon jamoatchilik va ekspertlarning keskin tanqidlar markazida qoldi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoaning 0:0 hisobidagi natijasi nafaqat muxlislarni, balki mutaxassislarni ham Gordonning Barselona klubiga amalga oshirgan shov-shuvli transferi borasida shubhalanishga majbur qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan Gordon 65 daqiqa davomida maydonda harakat qildi, biroq raqib himoyasini yorib oʻtishda mutlaqo ojizlik qildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, talkSPORT eksperti Jamie O'Hara futbolchining harakatlarini juda past baholagan. Uning fikricha, Gordonning oʻrniga Marcus Rashford asosiy tarkibda maydonga tushishi shart edi.

"Gordon juda yomon oʻynadi. Kim nima desa desin, u oʻz darajasidan ancha past harakat qildi. Marcus Rashford undan ancha kuchliroq va u maydonga tushganidan soʻng bor-yoʻgʻi 10 daqiqa ichida uchta xavfli vaziyat yarata oldi. Gordon esa zich himoyaga qarshi hech narsa qila olmadi", — deya taʼkidladi O'Hara.

Nyukasl Yunayted uchun foydali bitimmi?

Ekspertlar orasida nafaqat futbolchining oʻyini, balki uning transfer qiymati ham katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Barselona oʻtgan may oyida Anthony Gordon uchun Nyukasl Yunayted klubiga 70 million funt sterling toʻlagan edi. Bugungi kunda ushbu summa oʻzini oqlamayotgani haqida gap-soʻzlar koʻpaymoqda.

Sobiq futbolchi Gabby Agbonlahorning fikricha, Nyukasl bu transferdan eng katta foyda koʻrgan tomon boʻldi. "Agar men Barselona rahbariyati oʻrnida boʻlganimda, shartnomadagi siyoh qurib ulgurganmi-yoʻqmi, tekshirib koʻrgan boʻlardim. 70 million funt Gordon uchun juda koʻp. Nyukasl hozir bu kelishuv ustidan kulayotgan boʻlsa ajab emas", — dedi Agbonlahor.

Mutaxassisning qoʻshimcha qilishicha, Gordon oʻtgan mavsumda ham barqaror oʻyin koʻrsata olmagan. Gana bilan bahsda u tezkor himoyachiga qarshi hech qanday kutilmagan uslub yoki dribling ishlata olmadi. Thomas Tuchel esa oʻyin davomida qanotdagi sustkashlikdan bir necha bor norozi boʻlgani kameralar obyektiviga tushgan.

Endilikda Barselona muxlislari va rahbariyati futbolchining Ispaniya chempionatidagi kelajagidan xavotirga tushmoqda. Agar Gordon yaqin oʻyinlarda oʻzini koʻrsata olmasa, kataloniyaliklarning ushbu sarmoyasi transfer bozoridagi eng muvaffaqiyatsiz yurishlardan biri sifatida baholanishi mumkin. Thomas Tuchel esa keyingi bahslarda hujum chizigʻida jiddiy rotatsiyalarni amalga oshirishi kutilmoqda.

BarselonaAnthony GordonAngliyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandiAtletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandiBugun, 22:37Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Bugun, 22:12Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Bugun, 21:57Argentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiArgentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiBugun, 21:56Harry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaHarry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaBugun, 21:34Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...