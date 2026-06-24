Barselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradi
Angliya terma jamoasining Gana bilan boʻlib oʻtgan Jaxon chempionati guruh bosqichidagi nursiz durangidan soʻng, qanot hujumchisi Anthony Gordon jamoatchilik va ekspertlarning keskin tanqidlar markazida qoldi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoaning 0:0 hisobidagi natijasi nafaqat muxlislarni, balki mutaxassislarni ham Gordonning Barselona klubiga amalga oshirgan shov-shuvli transferi borasida shubhalanishga majbur qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan Gordon 65 daqiqa davomida maydonda harakat qildi, biroq raqib himoyasini yorib oʻtishda mutlaqo ojizlik qildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, talkSPORT eksperti Jamie O'Hara futbolchining harakatlarini juda past baholagan. Uning fikricha, Gordonning oʻrniga Marcus Rashford asosiy tarkibda maydonga tushishi shart edi.
"Gordon juda yomon oʻynadi. Kim nima desa desin, u oʻz darajasidan ancha past harakat qildi. Marcus Rashford undan ancha kuchliroq va u maydonga tushganidan soʻng bor-yoʻgʻi 10 daqiqa ichida uchta xavfli vaziyat yarata oldi. Gordon esa zich himoyaga qarshi hech narsa qila olmadi", — deya taʼkidladi O'Hara.
Nyukasl Yunayted uchun foydali bitimmi?Ekspertlar orasida nafaqat futbolchining oʻyini, balki uning transfer qiymati ham katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Barselona oʻtgan may oyida Anthony Gordon uchun Nyukasl Yunayted klubiga 70 million funt sterling toʻlagan edi. Bugungi kunda ushbu summa oʻzini oqlamayotgani haqida gap-soʻzlar koʻpaymoqda.
Sobiq futbolchi Gabby Agbonlahorning fikricha, Nyukasl bu transferdan eng katta foyda koʻrgan tomon boʻldi. "Agar men Barselona rahbariyati oʻrnida boʻlganimda, shartnomadagi siyoh qurib ulgurganmi-yoʻqmi, tekshirib koʻrgan boʻlardim. 70 million funt Gordon uchun juda koʻp. Nyukasl hozir bu kelishuv ustidan kulayotgan boʻlsa ajab emas", — dedi Agbonlahor.
Mutaxassisning qoʻshimcha qilishicha, Gordon oʻtgan mavsumda ham barqaror oʻyin koʻrsata olmagan. Gana bilan bahsda u tezkor himoyachiga qarshi hech qanday kutilmagan uslub yoki dribling ishlata olmadi. Thomas Tuchel esa oʻyin davomida qanotdagi sustkashlikdan bir necha bor norozi boʻlgani kameralar obyektiviga tushgan.
Endilikda Barselona muxlislari va rahbariyati futbolchining Ispaniya chempionatidagi kelajagidan xavotirga tushmoqda. Agar Gordon yaqin oʻyinlarda oʻzini koʻrsata olmasa, kataloniyaliklarning ushbu sarmoyasi transfer bozoridagi eng muvaffaqiyatsiz yurishlardan biri sifatida baholanishi mumkin. Thomas Tuchel esa keyingi bahslarda hujum chizigʻida jiddiy rotatsiyalarni amalga oshirishi kutilmoqda.
…