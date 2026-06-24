Atletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandi

·73·Sport
Atletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandi

Ispaniya futbolida navbatdagi katta mojaro avj olmoqda. Atletiko Madrid bosh direktori Migel Anxel Gil Marin "Barselona" klubini keskin tanqid qilib, kataloniyaliklarni yolgʻonchilik va hurmatsizlikda aybladi. Nizoga jamoaning argentinalik hujumchisi Julian Alvarez atrofidagi transfer mish-mishlari va futbolchining oʻz kelajagi haqidagi kutilmagan bayonoti sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Atletiko Madrid rahbariyati "Barselona" ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Gil Marinning soʻzlariga koʻra, Kataloniya klubi amaldagi shartnomasi bor futbolchi bilan noqonuniy muzokaralar olib borgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, madridliklar oʻz manfaatlarini himoya qilish uchun huquqiy choralardan foydalanishga qatʼiy qaror qilgan.

FIFAga shikoyat va noqonuniy muzokaralar

Gil Marin EFE axborot agentligiga bergan intervyusida vaziyatga oydinlik kiritdi. "Bizning vazifamiz — Atletiko Madrid manfaatlarini himoya qilish. Shu sababli, himoyalangan davrda amaldagi shartnomaga ega futbolchi bilan muzokaralar olib borgani uchun "Barselona" ustidan FIFAga shikoyat qilamiz", — dedi klub mutasaddisi. Uning fikricha, raqib klub oʻzining moliyaviy imkoniyatlari yetarli boʻlmasa-da, transfer borasida yolgʻon maʼlumotlar tarqatmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Julian Alvarez 2024-yilning yozida Manchester Siti jamoasidan taxminan 81,8 million funt sterling evaziga Atletiko Madridga oʻtgan edi. Uning klub bilan shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan. Shunga qaramay, futbolchining oʻzi yaqinda bergan intervyusida jamoani tark etish istagi borligiga shama qilgan.

Julian Alvarezning kutilmagan bayonoti

Argentina terma jamoasi safida boʻlib turgan Julian Alvarez ESPN telekanaliga bergan intervyusida shunday degan edi: "Hozir gapirishning mavridi emasdir, lekin men yashirinishni ham xohlamayman. Men halol inson boʻlishga harakat qilaman. Atletiko Madriddagi mutasaddilar bilan gaplashdim. Oʻylaymanki, hamma uchun eng yaxshi yoʻl — transfer. Men oʻz orzularimni amalga oshirmoqchiman".

Ushbu soʻzlar Atletiko Madrid rahbariyatining gʻazabini keltirdi. Gil Marin futbolchining bu bayonotidan qattiq afsusda ekanini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, bunday gaplar Lionel Messi va Argentina terma jamoasining gʻalaba nashidasi surayotgan kunda aytilishi notoʻgʻri boʻlgan. Klub rahbari Julian Alvarez jamoaning muhim boʻlagi ekanini va uni sotish niyati yoʻqligini yana bir bor tasdiqladi.

Gil Marinning soʻzlariga koʻra, "Barselona" nafaqat Atletiko Madridga, balki oʻz muxlislariga ham yolgʻon gapirmoqda. U kataloniyaliklarni amalga oshira olmaydigan transferlar haqida gapirib, jamoatchilikni chalgʻitishda aybladi. 2025-26 yilgi mavsumda 20 ta gol urib, jamoasining yetakchisiga aylangan Alvarezning ketishi madridliklar uchun katta yoʻqotish boʻlishi aniq, shu sababli klub uni osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas.

Atletiko MadridBarselonaJulian AlvarezTransferFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradiBarselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradiBugun, 22:33Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Bugun, 22:12Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Bugun, 21:57Argentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiArgentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiBugun, 21:56Harry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaHarry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaBugun, 21:34Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...