Atletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandi
Ispaniya futbolida navbatdagi katta mojaro avj olmoqda. Atletiko Madrid bosh direktori Migel Anxel Gil Marin "Barselona" klubini keskin tanqid qilib, kataloniyaliklarni yolgʻonchilik va hurmatsizlikda aybladi. Nizoga jamoaning argentinalik hujumchisi Julian Alvarez atrofidagi transfer mish-mishlari va futbolchining oʻz kelajagi haqidagi kutilmagan bayonoti sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Atletiko Madrid rahbariyati "Barselona" ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Gil Marinning soʻzlariga koʻra, Kataloniya klubi amaldagi shartnomasi bor futbolchi bilan noqonuniy muzokaralar olib borgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, madridliklar oʻz manfaatlarini himoya qilish uchun huquqiy choralardan foydalanishga qatʼiy qaror qilgan.
FIFAga shikoyat va noqonuniy muzokaralarGil Marin EFE axborot agentligiga bergan intervyusida vaziyatga oydinlik kiritdi. "Bizning vazifamiz — Atletiko Madrid manfaatlarini himoya qilish. Shu sababli, himoyalangan davrda amaldagi shartnomaga ega futbolchi bilan muzokaralar olib borgani uchun "Barselona" ustidan FIFAga shikoyat qilamiz", — dedi klub mutasaddisi. Uning fikricha, raqib klub oʻzining moliyaviy imkoniyatlari yetarli boʻlmasa-da, transfer borasida yolgʻon maʼlumotlar tarqatmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Julian Alvarez 2024-yilning yozida Manchester Siti jamoasidan taxminan 81,8 million funt sterling evaziga Atletiko Madridga oʻtgan edi. Uning klub bilan shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan. Shunga qaramay, futbolchining oʻzi yaqinda bergan intervyusida jamoani tark etish istagi borligiga shama qilgan.
Julian Alvarezning kutilmagan bayonotiArgentina terma jamoasi safida boʻlib turgan Julian Alvarez ESPN telekanaliga bergan intervyusida shunday degan edi: "Hozir gapirishning mavridi emasdir, lekin men yashirinishni ham xohlamayman. Men halol inson boʻlishga harakat qilaman. Atletiko Madriddagi mutasaddilar bilan gaplashdim. Oʻylaymanki, hamma uchun eng yaxshi yoʻl — transfer. Men oʻz orzularimni amalga oshirmoqchiman".
Ushbu soʻzlar Atletiko Madrid rahbariyatining gʻazabini keltirdi. Gil Marin futbolchining bu bayonotidan qattiq afsusda ekanini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, bunday gaplar Lionel Messi va Argentina terma jamoasining gʻalaba nashidasi surayotgan kunda aytilishi notoʻgʻri boʻlgan. Klub rahbari Julian Alvarez jamoaning muhim boʻlagi ekanini va uni sotish niyati yoʻqligini yana bir bor tasdiqladi.
Gil Marinning soʻzlariga koʻra, "Barselona" nafaqat Atletiko Madridga, balki oʻz muxlislariga ham yolgʻon gapirmoqda. U kataloniyaliklarni amalga oshira olmaydigan transferlar haqida gapirib, jamoatchilikni chalgʻitishda aybladi. 2025-26 yilgi mavsumda 20 ta gol urib, jamoasining yetakchisiga aylangan Alvarezning ketishi madridliklar uchun katta yoʻqotish boʻlishi aniq, shu sababli klub uni osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas.
…