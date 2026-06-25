AQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldi
AQSH hukumati Shvetsiyaning Polestar brendi tomonidan ishlab chiqarilgan yangi elektromobillarni mamlakat boʻylab sotishni rasman taqiqladi. Donald Tramp maʼmuriyati qoshidagi Savdo vazirligi kompaniyaning avtomobillarni realizatsiya qilish boʻyicha maxsus ruxsatnoma olish haqidagi soʻrovini rad etdi. Bu qaror xalqaro avtomobil bozorida katta shov-shuvga sabab boʻlib, Xitoy sarmoyasi ishtirokidagi brendlar uchun Amerika bozorining eshiklari yopilayotganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu keskin choraning asosiy sababi sifatida AQSHda amal qilayotgan “Connected Vehicle Rule” (Bogʻlangan transport vositalari qoidasi) koʻrsatilmoqda. Mazkur tartibga koʻra, Xitoyda ishlab chiqilgan dasturiy taʼminot yoki apparat vositalaridan foydalanadigan avtomobillarning AQSH hududida sotilishi milliy xavfsizlik nuqtayi nazaridan cheklangan. Polestar brendi Shvetsiyaga tegishli boʻlsa-da, uning asosiy egasi Xitoyning Geely avtogiganti hisoblanadi.
Strategik oʻzgarishlar va Yevropaga eʼtiborPolestar vakillari ushbu qarordan soʻng oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishini maʼlum qildi. Kompaniya bayonotiga koʻra, endilikda asosiy eʼtibor Yevropa bozoriga qaratiladi. Qizigʻi shundaki, 2026-yilning birinchi choragi uchun prognoz qilingan chakana savdo hajmining qariyb 94 foizi aynan AQSHdan tashqaridagi bozorlar hissasiga toʻgʻri keladi. Bu esa Amerika bozorining yoʻqotilishi kompaniya uchun ogʻriqli boʻlsa-da, halokatli emasligini anglatadi.
Hozirda AQSH dilerlik markazlarida mavjud boʻlgan Polestar 3 va Polestar 4 modellarining zaxiralari sotuvda qoladi. Kompaniya amaldagi mijozlarga xizmat koʻrsatishni davom ettirishini va servis tarmoqlariga kirish imkoniyati saqlanib qolinishini kafolatlagan. Biroq yangi partiyalar va kelajakdagi modellar uchun Amerika yoʻllari yopiqligicha qolmoqda.
Ziddiyatli qarorlar va bozor tahliliSohadagi koʻplab ekspertlar AQSH hukumatining ushbu qarorini kutilmagan deb baholamoqda. Sababi, bir necha oy avval xuddi shu Geely guruhiga tegishli boʻlgan Volvo kompaniyasiga AQSHda oʻz elektromobillarini sotish uchun ruxsat berilgan edi. Polestar brendiga nisbatan qoʻllanilgan diskriminatsion yondashuv savdo urushlarining yangi bosqichi sifatida talqin qilinmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham bu kabi yangiliklar ahamiyatli, chunki mamlakatimizda Polestar va Geely kabi brendlarga qiziqish ortib bormoqda. AQSHning bunday cheklovlari global logistika va ishlab chiqarish zanjiriga taʼsir koʻrsatib, elektromobillar narxining shakllanishida muhim rol oʻynashi mumkin. Hozircha Polestar oʻzining barcha resurslarini Yevropa va Osiyo bozorlaridagi ulushini mustahkamlashga safarbar etmoqda.
…