AQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldi

·26·Texno
AQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldi

AQSH hukumati Shvetsiyaning Polestar brendi tomonidan ishlab chiqarilgan yangi elektromobillarni mamlakat boʻylab sotishni rasman taqiqladi. Donald Tramp maʼmuriyati qoshidagi Savdo vazirligi kompaniyaning avtomobillarni realizatsiya qilish boʻyicha maxsus ruxsatnoma olish haqidagi soʻrovini rad etdi. Bu qaror xalqaro avtomobil bozorida katta shov-shuvga sabab boʻlib, Xitoy sarmoyasi ishtirokidagi brendlar uchun Amerika bozorining eshiklari yopilayotganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu keskin choraning asosiy sababi sifatida AQSHda amal qilayotgan “Connected Vehicle Rule” (Bogʻlangan transport vositalari qoidasi) koʻrsatilmoqda. Mazkur tartibga koʻra, Xitoyda ishlab chiqilgan dasturiy taʼminot yoki apparat vositalaridan foydalanadigan avtomobillarning AQSH hududida sotilishi milliy xavfsizlik nuqtayi nazaridan cheklangan. Polestar brendi Shvetsiyaga tegishli boʻlsa-da, uning asosiy egasi Xitoyning Geely avtogiganti hisoblanadi.

Strategik oʻzgarishlar va Yevropaga eʼtibor

Polestar vakillari ushbu qarordan soʻng oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishini maʼlum qildi. Kompaniya bayonotiga koʻra, endilikda asosiy eʼtibor Yevropa bozoriga qaratiladi. Qizigʻi shundaki, 2026-yilning birinchi choragi uchun prognoz qilingan chakana savdo hajmining qariyb 94 foizi aynan AQSHdan tashqaridagi bozorlar hissasiga toʻgʻri keladi. Bu esa Amerika bozorining yoʻqotilishi kompaniya uchun ogʻriqli boʻlsa-da, halokatli emasligini anglatadi.

Hozirda AQSH dilerlik markazlarida mavjud boʻlgan Polestar 3 va Polestar 4 modellarining zaxiralari sotuvda qoladi. Kompaniya amaldagi mijozlarga xizmat koʻrsatishni davom ettirishini va servis tarmoqlariga kirish imkoniyati saqlanib qolinishini kafolatlagan. Biroq yangi partiyalar va kelajakdagi modellar uchun Amerika yoʻllari yopiqligicha qolmoqda.

Ziddiyatli qarorlar va bozor tahlili

Sohadagi koʻplab ekspertlar AQSH hukumatining ushbu qarorini kutilmagan deb baholamoqda. Sababi, bir necha oy avval xuddi shu Geely guruhiga tegishli boʻlgan Volvo kompaniyasiga AQSHda oʻz elektromobillarini sotish uchun ruxsat berilgan edi. Polestar brendiga nisbatan qoʻllanilgan diskriminatsion yondashuv savdo urushlarining yangi bosqichi sifatida talqin qilinmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham bu kabi yangiliklar ahamiyatli, chunki mamlakatimizda Polestar va Geely kabi brendlarga qiziqish ortib bormoqda. AQSHning bunday cheklovlari global logistika va ishlab chiqarish zanjiriga taʼsir koʻrsatib, elektromobillar narxining shakllanishida muhim rol oʻynashi mumkin. Hozircha Polestar oʻzining barcha resurslarini Yevropa va Osiyo bozorlaridagi ulushini mustahkamlashga safarbar etmoqda.

PolestarAQSHElektromobilGeelyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiApple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 20:29Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiBugun, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiAMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiBugun, 19:59Netris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiNetris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiBugun, 19:51Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaAQSHda haydovchisiz avtomobillar uchun tormoz pedali talabi bekor qilinishi kutilmoqdaBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi