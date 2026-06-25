Joze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladi

·138·Sport
Joze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladi

Taniqli murabbiy Joze Mourinyo yaqinda bergan intervyusida 2026-yilda Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati borasidagi kutilmalari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali mutaxassis turnir favoritlarini sanab oʻtish bilan birga, oʻzi boshqarayotgan Real Madrid klubi futbolchilariga nisbatan kutilmagan istak bildirdi. Uning fikricha, Madrid klubi yulduzlarining terma jamoalari safida ertaroq magʻlub boʻlishi klub manfaatlari uchun foydaliroq boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ayni paytda Real Madrid tizginini ikkinchi bor oʻz qoʻliga olgan Mourinyo Beast Mode On podkastida Adebayo Akinfenwa bilan suhbatlashdi. Murabbiy oʻzining vataniga boʻlgan ishonchini yashirmadi. U Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasini bosh sovrin uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrmoqda. Shu bilan birga, u anʼanaviy tarzda Angliya terma jamoasidan ham katta natijalar kutayotganini taʼkidladi.

Angliya va Portugaliya imkoniyatlari

Mourinyo koʻp yillardan buyon Angliya terma jamoasining salohiyatiga yuqori baho berib kelishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Angliya Premer-ligasi dunyoning eng kuchli futbolchilarini oʻzida jamlagan va bu terma jamoa darajasiga ham taʼsir qilishi kerak. "Men har doim Angliya chempion boʻlishi mumkin deb aytaman. Biz Lampard, Gerrard, Terry va Beckham kabi buyuk avlodni koʻrganmiz. Hozirgi tarkib ham juda kuchli, ammo ular koʻpincha penaltilar seriyasi kabi kichik detallar tufayli toʻxtab qolishmoqda", — deya qayd etdi murabbiy.

Shuningdek, mutaxassis ingliz matbuoti va muxlislarining bosimi futbolchilarga salbiy taʼsir koʻrsatishini qoʻshimcha qildi. Uning fikricha, Angliya terma jamoasida har doim yaxshi murabbiylar boʻlgan, biroq masʼuliyat va kutishlar darajasi oʻyinchilarning erkin harakat qilishiga xalaqit beradi. Shunga qaramay, u Jud Bellingem kabi yosh yulduzlar bu safar vaziyatni oʻzgartira olishiga ishonadi.

Nega Real Madrid yulduzlari yutqazishi kerak?

Mourinyoning eng qiziqarli fikrlari oʻz klubi futbolchilari bilan bogʻliq boʻldi. Real Madrid tarkibida Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Jud Bellingem kabi oʻz terma jamoalarining yetakchilari toʻp suradi. Murabbiy ushbu yulduzlarning Jahon chempionatidan ertaroq chiqib ketishini xohlashini ochiq tan oldi. Bu ixbt.com nashri tomonidan ham diqqat markaziga olindi.

Buning sababi oddiy — klubdagi mavsumga tayyorgarlik va futbolchilarning jismoniy holati. Agar Madrid klubi yulduzlari turnirning final bosqichlarigacha yetib borishsa, ular klub ixtiyoriga charchagan holda va kechikib qaytishadi. Bu esa Real Madridning yangi mavsumdagi rejalariga putur yetkazishi mumkin. Mourinyo uchun klub manfaatlari va futbolchilarning sogʻligʻi terma jamoalarning muvaffaqiyatidan ustunroq turadi.

Eslatib oʻtamiz, boʻlajak Jahon chempionatida koʻplab rekordlar yangilanishi kutilmoqda. Xususan, Cristiano Ronaldo oltinchi bor mundialda gol urish orqali tarixga kirdi, Lionel Messi esa musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Bunday raqobat muhitida Mourinyoning pragmatik yondashuvi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlishi tabiiy.

Joze MourinyoReal MadridJahon ChempionatiCristiano RonaldoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqdaAleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqdaBugun, 21:50Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»Bugun, 21:11Borussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBorussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBugun, 20:54Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Bugun, 20:54Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiJoze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiBugun, 20:13Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi