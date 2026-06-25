Joze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladi
Taniqli murabbiy Joze Mourinyo yaqinda bergan intervyusida 2026-yilda Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati borasidagi kutilmalari bilan oʻrtoqlashdi. Tajribali mutaxassis turnir favoritlarini sanab oʻtish bilan birga, oʻzi boshqarayotgan Real Madrid klubi futbolchilariga nisbatan kutilmagan istak bildirdi. Uning fikricha, Madrid klubi yulduzlarining terma jamoalari safida ertaroq magʻlub boʻlishi klub manfaatlari uchun foydaliroq boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ayni paytda Real Madrid tizginini ikkinchi bor oʻz qoʻliga olgan Mourinyo Beast Mode On podkastida Adebayo Akinfenwa bilan suhbatlashdi. Murabbiy oʻzining vataniga boʻlgan ishonchini yashirmadi. U Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasini bosh sovrin uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrmoqda. Shu bilan birga, u anʼanaviy tarzda Angliya terma jamoasidan ham katta natijalar kutayotganini taʼkidladi.
Angliya va Portugaliya imkoniyatlariMourinyo koʻp yillardan buyon Angliya terma jamoasining salohiyatiga yuqori baho berib kelishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Angliya Premer-ligasi dunyoning eng kuchli futbolchilarini oʻzida jamlagan va bu terma jamoa darajasiga ham taʼsir qilishi kerak. "Men har doim Angliya chempion boʻlishi mumkin deb aytaman. Biz Lampard, Gerrard, Terry va Beckham kabi buyuk avlodni koʻrganmiz. Hozirgi tarkib ham juda kuchli, ammo ular koʻpincha penaltilar seriyasi kabi kichik detallar tufayli toʻxtab qolishmoqda", — deya qayd etdi murabbiy.
Shuningdek, mutaxassis ingliz matbuoti va muxlislarining bosimi futbolchilarga salbiy taʼsir koʻrsatishini qoʻshimcha qildi. Uning fikricha, Angliya terma jamoasida har doim yaxshi murabbiylar boʻlgan, biroq masʼuliyat va kutishlar darajasi oʻyinchilarning erkin harakat qilishiga xalaqit beradi. Shunga qaramay, u Jud Bellingem kabi yosh yulduzlar bu safar vaziyatni oʻzgartira olishiga ishonadi.
Nega Real Madrid yulduzlari yutqazishi kerak?Mourinyoning eng qiziqarli fikrlari oʻz klubi futbolchilari bilan bogʻliq boʻldi. Real Madrid tarkibida Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Jud Bellingem kabi oʻz terma jamoalarining yetakchilari toʻp suradi. Murabbiy ushbu yulduzlarning Jahon chempionatidan ertaroq chiqib ketishini xohlashini ochiq tan oldi. Bu ixbt.com nashri tomonidan ham diqqat markaziga olindi.
Buning sababi oddiy — klubdagi mavsumga tayyorgarlik va futbolchilarning jismoniy holati. Agar Madrid klubi yulduzlari turnirning final bosqichlarigacha yetib borishsa, ular klub ixtiyoriga charchagan holda va kechikib qaytishadi. Bu esa Real Madridning yangi mavsumdagi rejalariga putur yetkazishi mumkin. Mourinyo uchun klub manfaatlari va futbolchilarning sogʻligʻi terma jamoalarning muvaffaqiyatidan ustunroq turadi.
Eslatib oʻtamiz, boʻlajak Jahon chempionatida koʻplab rekordlar yangilanishi kutilmoqda. Xususan, Cristiano Ronaldo oltinchi bor mundialda gol urish orqali tarixga kirdi, Lionel Messi esa musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Bunday raqobat muhitida Mourinyoning pragmatik yondashuvi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlishi tabiiy.
…