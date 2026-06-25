Qozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildi
Qozog‘istonda Xalqaro Olimpiya kuni munosabati bilan dunyoga kelgan chaqaloqlar uchun o‘ziga xos aksiya tashkil etildi. 23 iyun kuni tug‘ilgan ming nafardan ortiq chaqaloqqa “Olympian is born” yozuvi tushirilgan maxsus kiyimlar to‘plami hamda tabrik maktublari topshirildi.
Mazkur tashabbus mamlakat bo‘ylab faoliyat yuritayotgan 234 ta tug‘ruq muassasasida bir vaqtning o‘zida o‘tkazildi. Aksiya doirasida yangi ota-onalar ham tashkilotchilar tomonidan samimiy tabriklar bilan qarshi olindi.
Loyiha ilk bor 2020 yilda yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, shundan buyon har yili an’anaviy tarzda o‘tkazib kelinmoqda. Tashkilotchilar ushbu tashabbus orqali yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni Olimpiya harakati va uning do‘stlik, tinchlik hamda sog‘lom turmush tarzi kabi qadriyatlari bilan ramziy ravishda bog‘lashni maqsad qilgan.
Aksiya ijtimoiy tarmoqlarda ham iliq kutib olinib, ko‘plab foydalanuvchilar bunday e’tibor va g‘amxo‘rlikni yuqori baholamoqda.
…