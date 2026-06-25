Apple mahsulotlari narxi keskin oshdi: MacBook va iPad modellari qimmatlashdi

·35·Texno
Apple mahsulotlari narxi keskin oshdi: MacBook va iPad modellari qimmatlashdi

Apple kompaniyasi oʻzining kompyuter va planshetlar liniyasi uchun narxlarni qayta koʻrib chiqdi. Bloomberg nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, jahon bozorida operativ xotira va flesh-jamlagichlar tannarxining sezilarli darajada koʻtarilishi texnologiya gigantini yakuniy mahsulot narxini oshirishga majbur qilgan. Hozircha ushbu oʻzgarishlar iPhone smartfonlariga daxl qilmagan boʻlsa-da, Mac va iPad qurilmalarining narxi sezilarli darajada oʻzgardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng katta narx oʻsishi Mac Studio modelida kuzatildi. M4 Max protsessori bilan jihozlangan ushbu qurilma endilikda 2000 dollar oʻrniga 2500 dollardan sotilmoqda. Professional foydalanuvchilar va dizaynerlar uchun moʻljallangan ushbu kompyuterning 500 dollarga qimmatlashishi sohadagi eng katta sakrashlardan biri boʻldi.

MacBook va iPad modellaridagi oʻzgarishlar

Noutbuklar segmentida ham narxlar sezilarli darajada yuqoriladi. Xususan, baza komplektatsiyasidagi MacBook Pro narxi 1700 dollardan 2000 dollarga koʻtarildi. Ommabop MacBook Air modeli endi 1100 dollar emas, balki 1300 dollar etib belgilandi. Hatto eng hamyonbop hisoblangan MacBook Neo modeli ham oʻzining "arzon" maqomini biroz yoʻqotdi — uning narxi 600 dollardan 700 dollarga oshdi.

Planshetlar bozorida ham shunga oʻxshash holat kuzatilmoqda. Apple kompaniyasining eng kuchli plansheti hisoblangan iPad Pro endilikda 1000 dollar emas, balki 1200 dollardan taklif etilmoqda. Oʻrta segment vakili boʻlgan iPad Air esa 600 dollardan 750 dollargacha qimmatlashdi. Quyida narxi oʻzgargan asosiy qurilmalar roʻyxati keltirilgan:

  • Mac Studio (M4 Max) — 2500 dollar (avval 2000$);
  • MacBook Pro (baza) — 2000 dollar (avval 1700$);
  • MacBook Air — 1300 dollar (avval 1100$);
  • iPad Pro — 1200 dollar (avval 1000$);
  • iPad Air — 750 dollar (avval 600$).
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Apple uzoq vaqt davomida butlovchi qismlar narxi oshishiga qaramay, oʻz mahsulotlari qiymatini barqaror ushlab turishga harakat qildi. Kompaniya rahbari Tim Cook avvalroq narxlarning oshishi muqarrar ekanligi haqida ogohlantirgan edi. Katta hajmdagi xaridlar va yetkazib beruvchilar bilan mahkam integratsiya tufayli kompaniya global inflyatsiyaga qarshi tura olgan edi, biroq komponentlar bozoridagi hozirgi vaziyat narx siyosatini oʻzgartirishni talab qildi.

Oʻzbekiston bozori uchun ushbu oʻzgarishlar bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Rasmiy va norasmiy dilerlar tomonidan keltiriladigan Apple mahsulotlari jahon bozoridagi narxlarga qarab shakllanadi. Shu sababli, yaqin kunlarda mahalliy doʻkonlarda ham MacBook va iPad modellarining narxi oshishini taxmin qilish mumkin.

Hozircha iPhone modellarining narxi oʻzgarishsiz qolayotgani foydalanuvchilar uchun yagona taskin boʻlib turibdi. Biroq, butlovchi qismlar narxi oʻsishda davom etsa, kelajakda smartfonlar narxi ham qayta koʻrib chiqilishi ehtimoldan xoli emas.

AppleMacBookiPadNarxlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiAI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiBugun, 21:57AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiAMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiBugun, 21:57Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi