Apple mahsulotlari narxi keskin oshdi: MacBook va iPad modellari qimmatlashdi
Apple kompaniyasi oʻzining kompyuter va planshetlar liniyasi uchun narxlarni qayta koʻrib chiqdi. Bloomberg nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, jahon bozorida operativ xotira va flesh-jamlagichlar tannarxining sezilarli darajada koʻtarilishi texnologiya gigantini yakuniy mahsulot narxini oshirishga majbur qilgan. Hozircha ushbu oʻzgarishlar iPhone smartfonlariga daxl qilmagan boʻlsa-da, Mac va iPad qurilmalarining narxi sezilarli darajada oʻzgardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eng katta narx oʻsishi Mac Studio modelida kuzatildi. M4 Max protsessori bilan jihozlangan ushbu qurilma endilikda 2000 dollar oʻrniga 2500 dollardan sotilmoqda. Professional foydalanuvchilar va dizaynerlar uchun moʻljallangan ushbu kompyuterning 500 dollarga qimmatlashishi sohadagi eng katta sakrashlardan biri boʻldi.
MacBook va iPad modellaridagi oʻzgarishlarNoutbuklar segmentida ham narxlar sezilarli darajada yuqoriladi. Xususan, baza komplektatsiyasidagi MacBook Pro narxi 1700 dollardan 2000 dollarga koʻtarildi. Ommabop MacBook Air modeli endi 1100 dollar emas, balki 1300 dollar etib belgilandi. Hatto eng hamyonbop hisoblangan MacBook Neo modeli ham oʻzining "arzon" maqomini biroz yoʻqotdi — uning narxi 600 dollardan 700 dollarga oshdi.
Planshetlar bozorida ham shunga oʻxshash holat kuzatilmoqda. Apple kompaniyasining eng kuchli plansheti hisoblangan iPad Pro endilikda 1000 dollar emas, balki 1200 dollardan taklif etilmoqda. Oʻrta segment vakili boʻlgan iPad Air esa 600 dollardan 750 dollargacha qimmatlashdi. Quyida narxi oʻzgargan asosiy qurilmalar roʻyxati keltirilgan:
- Mac Studio (M4 Max) — 2500 dollar (avval 2000$);
- MacBook Pro (baza) — 2000 dollar (avval 1700$);
- MacBook Air — 1300 dollar (avval 1100$);
- iPad Pro — 1200 dollar (avval 1000$);
- iPad Air — 750 dollar (avval 600$).
Oʻzbekiston bozori uchun ushbu oʻzgarishlar bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Rasmiy va norasmiy dilerlar tomonidan keltiriladigan Apple mahsulotlari jahon bozoridagi narxlarga qarab shakllanadi. Shu sababli, yaqin kunlarda mahalliy doʻkonlarda ham MacBook va iPad modellarining narxi oshishini taxmin qilish mumkin.
Hozircha iPhone modellarining narxi oʻzgarishsiz qolayotgani foydalanuvchilar uchun yagona taskin boʻlib turibdi. Biroq, butlovchi qismlar narxi oʻsishda davom etsa, kelajakda smartfonlar narxi ham qayta koʻrib chiqilishi ehtimoldan xoli emas.
…