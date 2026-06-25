Rippling sunʼiy intellektga sarflanayotgan mablagʻlar samaradorligini nazorat qiladi

·34·Texno
Rippling sunʼiy intellektga sarflanayotgan mablagʻlar samaradorligini nazorat qiladi

Rippling kompaniyasi asoschisi Parker Conrad biznes olamida yangi trendni boshlab bermoqda: endilikda kompaniyalar oʻz xodimlarining sunʼiy intellekt (AI) vositalaridan qanchalik samarali foydalanayotganini real vaqt rejimida kuzatishi mumkin boʻladi. Yangi taqdim etilgan Rippling Data Cloud platformasi nafaqat kadrlarni boshqarish, balki yirik maʼlumotlar tahlili (data analytics) sohasida ham inqilob qilishni koʻzlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda koʻplab korxonalar maʼlumotlarni saqlash va tahlil qilish uchun Snowflake, Tableau yoki dbt Labs kabi bir nechta turli xil servislar majmuasidan foydalanadi. Conradning fikricha, bu murakkab zanjirni bitta tizimga birlashtirish vaqti keldi. U oʻz platformasini kompaniya iyerarxiyasini va ichki tuzilmasini tushunadigan yagona ekotizim sifatida taqdim etmoqda. Bu haqda ixbt.com nashri Parker Conradning San-Fransiskodagi ofisidan bergan maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda.

AI xarajatlari va kutilmagan natijalar

Conrad oʻz kompaniyasi misolida qiziqarli holatni keltirib oʻtdi. Maʼlum boʻlishicha, ayrim xodimlar Claude kabi AI vositalaridan shaxsiy rejalashtirish uchun shunchalik koʻp foydalanganki, ularning yillik xarajat koʻrsatkichi 30 000 dollarga yetgan. Garchi xodimlar buni ish samaradorligini oshirish maqsadida qilgan boʻlsalar-da, kompaniya uchun bunday yuqori xarajat oʻzini oqlamagan. Rippling Data Cloud aynan mana shunday yashirin xarajatlarni aniqlashga yordam beradi.

Dasturiy taʼminot muhandislari faoliyatini tahlil qilishda ham yangi tizim kutilmagan faktlarni ochib berdi. Anthropic kompaniyasining foydalanish jurnallari va GitHub maʼlumotlarini oʻzaro solishtirish orqali qaysi dasturchi AI vositalaridan unumli foydalanayotgani, kim esa shunchaki "token"larni havoga sovurayotgani maʼlum boʻldi. Yuqori natija koʻrsatadigan xodimlar odatda koʻp AI resurslarini sarflaydi, biroq ayrim holatlarda yuqori xarajat va past sifat uygʻunligi kuzatilgan.

Samaradorlikni nazorat qilishning yangi bosqichi

Tizim xodimlarning kod yozish jarayonidagi xatolarini va hamkasblari tomonidan rad etilgan (rejected) ishlarini ham hisobga oladi. Agar dasturchi AI yordamida juda koʻp kod yaratayotgan boʻlsa-yu, lekin uning jamoasi bu kodni doimiy ravishda qayta ishlashga majbur boʻlsa, demak, AI vositasi sifatsiz mahsulot ishlab chiqarmoqda. Parker Conrad buni "slop" (chiqindi) deb ataydi va bunday xodimlar uchun AI xarajatlari limitini darhol qisqartirishni taklif qiladi.

Rippling Data Cloud imkoniyatlari faqat AI bilan cheklanib qolmaydi. U Salesforce maʼlumotlarini xodimlarning ish grafigi bilan bogʻlab, qaysi jamoalar mijozlar bilan ishlashda qiynalayotganini koʻrsatib beradi. Masalan, tahlillar natijasida sayohat boʻlimi xodimlari boshqa boʻlimlarga qaraganda ikki baravar koʻp hal qilinmagan muammolarga (tickets) ega ekani aniqlangan, bu esa kadrlar yetishmovchiligidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham raqamli transformatsiya jadallashayotgan bir paytda, bunday tahliliy vositalar yirik korporatsiyalar uchun juda muhim hisoblanadi. Kompaniya rahbarlari endi nafaqat AIga sarmoya kiritishlari, balki har bir sarflangan dollar qanday natija berayotganini aniq koʻrishlari mumkin boʻladi. Rippling tizimi xarajatlar belgilangan limitdan oshib ketganda avtomatik ravishda menejerni ogohlantirish yoki xizmatdan foydalanishni toʻxtatib qoʻyish funksiyasiga ham ega.

RipplingSunʼiy IntellektBiznes TahlilParker ConradTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiAI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiBugun, 21:57AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiAMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiBugun, 21:57Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi