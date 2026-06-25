Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandi
Nyu-Yorkda joylashgan General Intuition startapi videooʻyinlar maʼlumotlari asosida robotlar va raqamli agentlar uchun universal "miya" yaratish loyihasi doirasida 320 million dollar investitsiya jalb qildi. Ushbu moliyalashtirish bosqichidan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 2,3 milliard dollarga yetdi. Mazkur texnologiya sunʼiy intellektni nafaqat virtual olamda, balki real dunyoda ham harakatlanishga oʻrgatishda inqilobiy yondashuvni taklif etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya asoschisi va bosh ijrochi direktori Pim de Witte taʼkidlashicha, ularning agenti Fortnite kabi murakkab oʻyinlarda yuzlab soatlar davomida mustaqil harakat qila oladi. Eng qiziqarli jihati shundaki, xuddi shu algoritm toʻrt oyoqli robotlarni boshqarishda ham qoʻllanilmoqda. Bu esa sunʼiy intellektning virtual muhitda olingan tajribani jismoniy dunyoga muvaffaqiyatli koʻchira olishini anglatadi.
Videooʻyinlardan real robototexnikagaGeneral Intuition yondashuvi boshqa raqobatchilardan tubdan farq qiladi. Aksariyat kompaniyalar sunʼiy intellektni faqat videolarni tahlil qilish orqali oʻrgatishga harakat qilsa, de Witte jamoasi oʻyin davomida foydalanuvchilar qaysi tugmalarni bosganini ham hisobga oladi. Bu uslub modelga fazoviy va vaqtinchalik mantiqni (spatial-temporal reasoning) yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, kompaniya oʻzining ilk maʼlumotlar bazasini Medal platformasidan olgan. Ushbu platforma geymerlarga oʻz oʻyin jarayonlarini yuklash imkonini beradi. Millionlab soatlik oʻyin kliplari va ularga biriktirilgan boshqaruv buyruqlari General Intuition modeli uchun mukammal oʻquv poligoni boʻlib xizmat qildi. Natijada, robot real dunyo obyektlarini tushunishni juda tez oʻrganmoqda.
Kompaniya mutaxassislarining soʻzlariga koʻra, robotni yangi muhitga moslashtirish uchun atigi sakkiz daqiqalik real maʼlumotlar yetarli boʻlgan. Masalan, koʻchada olingan maʼlumotlar asosida sozlangan robot ofis ichidagi stullar va toʻsiqlar orasida bemalol harakatlana olgan. Bu koʻrsatkich zamonaviy robototexnika uchun juda yuqori natija hisoblanadi.
Kelajakdagi imkoniyatlarGeneral Intuition yaratayotgan model ChatGPT kabi matnli modellardan (LLM) farqli oʻlaroq, vizual axborotga tezkor munosabat bildirish va jismoniy harakatlarni amalga oshirishga ixtisoslashgan. Bu texnologiya kelajakda quyidagi sohalarda qoʻllanilishi kutilmoqda:
- Murakkab logistika va ombor robotlarini boshqarish;
- Uydagi kundalik ishlarni bajaruvchi yordamchi robotlar;
- Virtual yordamchilarning oʻyinlar va ilovalar ichida odamdek harakatlanishi;
- Avtonom tizimlar uchun xavfsizroq va aqlliroq qaror qabul qilish mexanizmlari.
…