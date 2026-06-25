Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandi

·28·Texno
Videooʻyinlar orqali sunʼiy intellektni oʻrgatuvchi General Intuition 2,3 mlrd dollarga baholandi

Nyu-Yorkda joylashgan General Intuition startapi videooʻyinlar maʼlumotlari asosida robotlar va raqamli agentlar uchun universal "miya" yaratish loyihasi doirasida 320 million dollar investitsiya jalb qildi. Ushbu moliyalashtirish bosqichidan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 2,3 milliard dollarga yetdi. Mazkur texnologiya sunʼiy intellektni nafaqat virtual olamda, balki real dunyoda ham harakatlanishga oʻrgatishda inqilobiy yondashuvni taklif etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya asoschisi va bosh ijrochi direktori Pim de Witte taʼkidlashicha, ularning agenti Fortnite kabi murakkab oʻyinlarda yuzlab soatlar davomida mustaqil harakat qila oladi. Eng qiziqarli jihati shundaki, xuddi shu algoritm toʻrt oyoqli robotlarni boshqarishda ham qoʻllanilmoqda. Bu esa sunʼiy intellektning virtual muhitda olingan tajribani jismoniy dunyoga muvaffaqiyatli koʻchira olishini anglatadi.

Videooʻyinlardan real robototexnikaga

General Intuition yondashuvi boshqa raqobatchilardan tubdan farq qiladi. Aksariyat kompaniyalar sunʼiy intellektni faqat videolarni tahlil qilish orqali oʻrgatishga harakat qilsa, de Witte jamoasi oʻyin davomida foydalanuvchilar qaysi tugmalarni bosganini ham hisobga oladi. Bu uslub modelga fazoviy va vaqtinchalik mantiqni (spatial-temporal reasoning) yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, kompaniya oʻzining ilk maʼlumotlar bazasini Medal platformasidan olgan. Ushbu platforma geymerlarga oʻz oʻyin jarayonlarini yuklash imkonini beradi. Millionlab soatlik oʻyin kliplari va ularga biriktirilgan boshqaruv buyruqlari General Intuition modeli uchun mukammal oʻquv poligoni boʻlib xizmat qildi. Natijada, robot real dunyo obyektlarini tushunishni juda tez oʻrganmoqda.

Kompaniya mutaxassislarining soʻzlariga koʻra, robotni yangi muhitga moslashtirish uchun atigi sakkiz daqiqalik real maʼlumotlar yetarli boʻlgan. Masalan, koʻchada olingan maʼlumotlar asosida sozlangan robot ofis ichidagi stullar va toʻsiqlar orasida bemalol harakatlana olgan. Bu koʻrsatkich zamonaviy robototexnika uchun juda yuqori natija hisoblanadi.

Kelajakdagi imkoniyatlar

General Intuition yaratayotgan model ChatGPT kabi matnli modellardan (LLM) farqli oʻlaroq, vizual axborotga tezkor munosabat bildirish va jismoniy harakatlarni amalga oshirishga ixtisoslashgan. Bu texnologiya kelajakda quyidagi sohalarda qoʻllanilishi kutilmoqda:

  • Murakkab logistika va ombor robotlarini boshqarish;
  • Uydagi kundalik ishlarni bajaruvchi yordamchi robotlar;
  • Virtual yordamchilarning oʻyinlar va ilovalar ichida odamdek harakatlanishi;
  • Avtonom tizimlar uchun xavfsizroq va aqlliroq qaror qabul qilish mexanizmlari.
Hozirda kompaniyaning umumiy investitsiyalari miqdori 454 million dollarga yetdi. Bu kabi yirik sarmoyalar texnologiya olamida videooʻyinlar shunchaki koʻngilochar vosita emas, balki kelajakdagi umumiy maqsadli sunʼiy intellektni (AGI) yaratishda eng muhim maʼlumotlar manbai ekanligini isbotlamoqda.

General IntuitionSunʼiy IntellektRobototexnikaFortniteStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiGoogle moliya bozorini egallashga kirishdi: Android uchun maxsus ilova taqdim etildiBugun, 22:27Xitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiXitoy kosmik sanoatida inqilob: Long March 10B raketasi ilk bor qayta foydalanish uchun sinovdan oʻtkaziladiBugun, 22:25Sunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiSunʼiy intellektni oʻyinlar orqali oʻrgatish: General Intuition 2,3 milliard dollarga baholandiBugun, 22:20AI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiAI sohasida inqilob: Unconventional AI energiya sarfini 1000 baravarga qisqartirmoqchiBugun, 21:57AMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiAMD protsessorlari narxi keskin pasaydi: Ryzen 5 9600X va 7600X hamyonbop boʻldiBugun, 21:57Klue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiKlue kompaniyasidagi yirik kiberhujum: Xakerlar oʻrtasida oʻgʻirlangan maʼlumotlar talashiBugun, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi