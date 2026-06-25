Apple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdi

·31·Texno
Apple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdi

Dunyo bozorida sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va maʼlumotlar markazlariga boʻlgan talabning ortishi kutilmagan oqibatlarga olib keldi. Apple korporatsiyasi xotira chiplari tanqisligi fonida oʻzining Mac kompyuterlari va iPad planshetlari narxini rasman oshirishga qaror qildi. Bloomberg nashri xabariga koʻra, ushbu oʻzgarishlar hozircha iPhone smartfonlariga daxl qilmagan boʻlsa-da, yil yakuniga qadar vaziyat oʻzgarishi ehtimoli mavjud. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining CNBC telekanaliga bergan bayonotiga koʻra, isteʼmolchi elektronikasi sohasi misli koʻrilmagan qiyinchilikka duch kelgan. Sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan xotira qurilmalariga talabning keskin ortishi butlovchi qismlar narxini rekord darajada koʻtarib yubordi. Apple rahbari Tim Cook ham Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida narxlarning oshishi "muqarrar" ekanini taʼkidlab oʻtdi.

Mac va iPad modellaridagi yangi narxlar

Yangi narxlar siyosati deyarli barcha noutbuk va planshetlarni qamrab oldi. Xususan, MacBook turkumidagi oʻzgarishlar quyidagicha koʻrinish oldi:

  • MacBook Air modelining boshlangʻich narxi 1099 dollardan 1299 dollarga koʻtarildi;
  • MacBook Pro endilikda 1699 dollar oʻrniga 1999 dollardan sotilmoqda;
  • Professional foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Mac Studio narxi 1999 dollardan 2499 dollargacha oshdi;
  • Yangi MacBook Neo modeli esa 599 dollar oʻrniga 699 dollar etib belgilandi.
Planshetlar segmentida ham sezilarli oʻsish kuzatilmoqda. iPad Air narxi 599 dollardan 749 dollarga, iPad Pro esa 999 dollardan 1199 dollarga koʻtarildi. Hatto eng hamyonbop iPad modeli (A16 chipi bilan) endi 349 dollar emas, balki 449 dollar turadi. iPad Mini narxi esa 100 dollarga oshib, 599 dollarni tashkil etmoqda.

Boshqa qurilmalar va iPhone istiqboli

Narxlar oshishi faqatgina kompyuter va planshetlar bilan cheklanib qolmadi. Apple aqlli uy tizimlari va aksessuarlar narxini ham qayta koʻrib chiqdi. Standart HomePod 349 dollarga (avval 299$), HomePod Mini va Apple TV qurilmalari esa 129 dollarga (avval 99$) koʻtarildi. Kompaniyaning eng qimmat mahsuloti boʻlmish Vision Pro garniturasi esa endi 3699 dollar narxda taklif etilmoqda.

Hozircha iPhone narxlari oʻzgarishsiz qolayotganining sababi shundaki, smartfonlar ishlab chiqarishda xotira chiplaridan koʻra asosiy protsessorlar tanqisligi koʻproq sezilmoqda. Biroq tahlilchilar bu vaqtinchalik holat ekanini aytishmoqda. Counterpoint tadqiqot firmasi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida smartfonlar uchun DRAM xotiralari 50 foizga, NAND Flash xotiralari esa 90 foizdan ortiqroqqa qimmatlashgan.

Oʻzbekiston bozori uchun ushbu oʻzgarishlar bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Apple mahsulotlari asosan xorijdan import qilinishini inobatga olsak, rasmiy va norasmiy doʻkonlarda Mac va iPad modellarining narxi yaqin haftalar ichida sezilarli darajada oshishi mumkin. Bu esa isteʼmolchilarni xaridni amalga oshirishdan avval narxlarni qayta tahlil qilishga undaydi.

AppleMacBookiPadTexnologiyaNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?Bugun, 20:53Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiBugun, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiAMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiBugun, 19:59AQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiAQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiBugun, 19:57Netris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiNetris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiBugun, 19:51Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi