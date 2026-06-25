Apple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdi
Dunyo bozorida sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va maʼlumotlar markazlariga boʻlgan talabning ortishi kutilmagan oqibatlarga olib keldi. Apple korporatsiyasi xotira chiplari tanqisligi fonida oʻzining Mac kompyuterlari va iPad planshetlari narxini rasman oshirishga qaror qildi. Bloomberg nashri xabariga koʻra, ushbu oʻzgarishlar hozircha iPhone smartfonlariga daxl qilmagan boʻlsa-da, yil yakuniga qadar vaziyat oʻzgarishi ehtimoli mavjud. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining CNBC telekanaliga bergan bayonotiga koʻra, isteʼmolchi elektronikasi sohasi misli koʻrilmagan qiyinchilikka duch kelgan. Sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan xotira qurilmalariga talabning keskin ortishi butlovchi qismlar narxini rekord darajada koʻtarib yubordi. Apple rahbari Tim Cook ham Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida narxlarning oshishi "muqarrar" ekanini taʼkidlab oʻtdi.
Mac va iPad modellaridagi yangi narxlarYangi narxlar siyosati deyarli barcha noutbuk va planshetlarni qamrab oldi. Xususan, MacBook turkumidagi oʻzgarishlar quyidagicha koʻrinish oldi:
- MacBook Air modelining boshlangʻich narxi 1099 dollardan 1299 dollarga koʻtarildi;
- MacBook Pro endilikda 1699 dollar oʻrniga 1999 dollardan sotilmoqda;
- Professional foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Mac Studio narxi 1999 dollardan 2499 dollargacha oshdi;
- Yangi MacBook Neo modeli esa 599 dollar oʻrniga 699 dollar etib belgilandi.
Boshqa qurilmalar va iPhone istiqboliNarxlar oshishi faqatgina kompyuter va planshetlar bilan cheklanib qolmadi. Apple aqlli uy tizimlari va aksessuarlar narxini ham qayta koʻrib chiqdi. Standart HomePod 349 dollarga (avval 299$), HomePod Mini va Apple TV qurilmalari esa 129 dollarga (avval 99$) koʻtarildi. Kompaniyaning eng qimmat mahsuloti boʻlmish Vision Pro garniturasi esa endi 3699 dollar narxda taklif etilmoqda.
Hozircha iPhone narxlari oʻzgarishsiz qolayotganining sababi shundaki, smartfonlar ishlab chiqarishda xotira chiplaridan koʻra asosiy protsessorlar tanqisligi koʻproq sezilmoqda. Biroq tahlilchilar bu vaqtinchalik holat ekanini aytishmoqda. Counterpoint tadqiqot firmasi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida smartfonlar uchun DRAM xotiralari 50 foizga, NAND Flash xotiralari esa 90 foizdan ortiqroqqa qimmatlashgan.
Oʻzbekiston bozori uchun ushbu oʻzgarishlar bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Apple mahsulotlari asosan xorijdan import qilinishini inobatga olsak, rasmiy va norasmiy doʻkonlarda Mac va iPad modellarining narxi yaqin haftalar ichida sezilarli darajada oshishi mumkin. Bu esa isteʼmolchilarni xaridni amalga oshirishdan avval narxlarni qayta tahlil qilishga undaydi.
…